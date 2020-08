Hlavní hygienička zmínila nejčernější scénář, který se může na podzim odehrát

reklama

Některé z evropských zemí již přistoupily k omezení karantény na 10 dnů. Podle Rážové je možné, že Česko se vydá touto cestou také: „Důležitá jsou kritéria, která nastaví Evropské centrum pro kontrolu nemocí. Je možné, že po diskusi odborníků v klinicko-epidemiologické skupině Ministerstva zdravotnictví délku karantény snížíme,“ uvedla hlavní hygienička ČR.

„Já bych pro omezení karantény byla,“ pokračuje. Je to věc velmi vážné a odborné diskuse kliniků i epidemiologů. Stále poměrně dost případů vznikne desátý den. Inkubační doba viru je 14 dnů. „Co se týče zkrácené karantény, myslím, že do konce srpna by mělo být jasno,“ doplnila.

Zatím je podle ní vir pod kontrolou. „Z toho, jaké máme informace od krajských hygienických stanic, tak naprostá většina případů je dotrasovaná. Případů, u nichž není známý zdroj nákazy, není moc,“ podotkla se slovy, že někdy se to stane, ale jde o sporadické případy. V naprosté většině případů se prý nejedná o komunitní přenos, vždy se dopátrá zdroj.

Co by bylo nejčernějším scénářem, který by mohl přijít na podzim? „Ten nejpesimističtější by byl, že dojde k zásahu zranitelných skupin a exponenciálně poroste počet hospitalizovaných. A vyčerpá se kapacita lůžek intenzivní péče. To by byl problém,“ konstatovala.

A jak to bude výhledově s povinným nošením roušek? „Roušky v MHD se asi očekávat dají, protože se lidé vrátí z prázdnin, děti začnou chodit do škol a ve veřejné dopravě bude velké množství nahromaděných lidí,“ sdělila.

„Osobně si však myslím, že rouška je to nejmenší omezení. To radši budu chodit s rouškou do divadla, do kina, klidně do restaurace, kde si ji sundám při jídle. Hlavně abych měla sociální kontakt s kamarády. Měli bychom se všichni chovat zodpovědně, aby mohla naše společnost fungovat,“ zdůraznila.

Co se týká kulturních akcí, očekává, že zástupci kultury navrhnou, jaká opatření je potřeba udělat u různých typů akcí pro snížení rizika nakažení. „My návrh posoudíme z epidemiologického hlediska. Poselství je – chovejme se zodpovědně a žijme normální život,“ uzavřela hlavní hygienička Jarmila Rážová.

