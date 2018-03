Hledali jsme mezi sociálními demokraty odborníky, řekl Hamáček

Podle Jana Hamáčka běží jednání ANO a ČSSD na plné obrátky. Na celé řadě věcí prý existuje shoda, kterou bylo možná najít relativně snadno. „Nicméně jsou oblasti, kde shoda zatím není,“ podotkl Hamáček. K největším střetům dochází v oblasti daní. Sociální demokraté prosazují progresivní zdanění a sektorové daně, což se hnutí ANO příliš nelíbí. Třenice se projevují např. také ve financování školství.

V pátek by měly expertní komise říci poslední slovo a pak už to bude jen na politických jednáních čelných představitelů obou stran. „Obecně platí to, že je dobrá vůle hledat shody,“ zaznělo z úst předsedy ČSSD. Teprve v pátek však bude jasnější, kde ČSSD prosadila svou vůli, kde jí Andrej Babiš ustoupil. Do té doby podle Hamáčka nemá moc smysl o tom hovořit. Jistý úspěch prý ČSSD zaznamenala v obnovení prvních tří dnů nemocenské, byť o konkrétních parametrech totoho návrhu teprve bude řeč.

Odmítl také komentovat jakékoli personální otázky. Ponechal bez odpovědi dotaz, zda by se on sám mohl stát ministrem zahraničí či ministrem obrany. Obdobně se vyjádřil také k možným dalším ministrům ČSSD. „My jsme hledali mezi sociálními demokraty odborníky. Nejsou to politické nominace. Jsou to odborné nominace. Nelze spojovat osoby, které dnes vyjednávají na té odborné rovině s rovinou politickou,“ uvedl Hamáček.

