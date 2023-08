Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7937 lidí

Kdyby neexistovali primitivní západní politici, pro které je každý Rus Rusák z osmašedesátého anebo nejlépe Russák. Kdyby si tito politici nevzali na mušku právě ty, kteří jsou nejblíže – a jsou oddanými zapadniki, oddanými Evropany, oddanými emigranty. Nyní jim zabavují konta, jachty, auta. Ruší jejich kulturní akce, zakazují sportovce i operní pěvkyně. A Putin se v Kremlu jejich hlouposti směje. Kdysi dávno ruský prezident zakázal vojákům, policistům, státním úředníkům vlastnit aktiva na Západě. Chtěl omezit dvojí loajalitu aparátu (jedna loajalita k práci pro Rusko a druhá loajalita k rodinným úsporám v londýnské bance). To ještě nezačali hloupí Němci občanům Ruské federace v Německu odebírat (západní) auta... To ještě nezačali hloupí Američané zabraňovat Rusům v používání západních operačních systémů (když je pro speciální služby tak jednoduché je hacknout a informačně vytěžit)... Miliardáři, kteří nikdy nevěřili v Lenina, ani v to, že kapitalisté je mohou znárodnit, hrají se západními soudy marnou hru na opětné vrácení majetků. A Putin se v Kremlu směje... Já vám to říkal – zdaňte své nahrabané peníze, uložte zdaněné v ruských bankách a zůstaňte ruskou elitou... Ne. Chtěli jste Západ v Moskvě, teď víte v emigraci, co je pro Rusa Západ. Takovým nýmandem se stala „dívka z Taganky“ Alla Pugačeva po odchodu do Izraele, zvyklá na pozici ruské celebrity. Takovým nýmandem se stane i Anna Netrebko.

Herečka Ingeborga Dapkunaiteová, kterou v Evropě nikdo nezná, se po zahájení speciální operace na Ukrajině přestěhovala z Ruska do Evropy. Po roce života v zahraničí řekla, že se jí po Moskvě stýská. Herečka Renata Litvinová se po zahájení speciální operace přestěhovala do Paříže. Herec Anatolij Bely po zahájení speciální operace odmítl titul lidového umělce Ruska a emigroval do Izraele. Všichni tito hvězdní emigranti žili v Rusku a vydělávali zde pohádkové peníze. Protože v zahraničí takové platformy ani takové publikum nejsou. Jejich nejpopulárnější platební systémy – Visa a Mastercard – oznámily stažení z Ruska. Následně banky v mnoha zemích přestaly obsluhovat karty ruského platebního systému Mir. Nejméně 155 000 ruských občanů loni získalo povolení k dočasnému pobytu v Evropě, Turecku a SNS. O politický azyl v EU požádalo asi 15 tisíc, získalo ho však něco málo přes 2 tisíce (podle Eurostatu ).

Dnes si Rusové nemohou obnovit povolení k pobytu v Polsku, budou mít zákaz získat povolení k pobytu v Litvě. Nejprve pobaltské země, Polsko a později Finsko uzavřely Rusům vstup na schengenská víza. V srpnu Evropská unie vypověděla dohodu o zjednodušení vízového režimu. Postupně se však okna příležitosti začala zavírat. Zpřísnili pravidla pro pobyt a vstup Rusů i v Indonésii – bohatí Rusové si Bali často vybírali, aby přečkali mobilizaci a nestabilitu. V Turecku prakticky přestali dávat ruským „turistům“ povolení k pobytu. Přinášeli peníze. Pak soupeřili o práci. A nakonec zatěžují sociální systém.

Pugačevová označila ruské diváky za „nevolníky, kteří se proměnili v otroky“. Ale to všechno bylo její vděčné publikum, které ji zbožňovalo. Koho zajímá v Izraeli? Budou o ní mladí Rusové říkat, že je skvělá? Ne!

Pro některé, jako například pro předsedu Státní dumy Vjačeslava Volodina, se emigranti dopustili „zrady proti zemi “. Pro místopředsedu Rady bezpečnosti a bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva jsou to „podělaní podivíni“ a „nepřátelé společnosti “.

Stejně jako všichni čeští emigranti, jsou dnes nikým. Včetně Kundery, autora kdysi slavného románu Žert. Kdo ho zná dnes?