Hnilička se bránil atakům od Hamáčka. Ve sportovní agentuře chce dokončit misi

Situace ve sportovní agentuře si podle vicepremiéra Hamáčka žádá radikální změnu, podle Hniličky taková změna již proběhla. „Změna proběhla na postech místopředsedů v minulém týdnu. Agentura ale funguje od počátku pod obrovským tlakem, tedy změny se tam dějí celou dobu od jejího fungování,“ uvedl.

Tlak na ni prý vyvíjejí sportovní kluby. „Nacházíme se ve složité době. Snažíme se, aby všechny kluby přežily, snažíme se tedy vypořádat co nejvíce peněz v co nejkratším čase,“ řekl, že se dostávají v současnosti i pod tlak ve smyslu, aby v Česku sport de facto nezanikl.

K fungování agentury zaznívají od vládních členů velké výhrady. „Ukazuje se, že agentura má obrovské problémy. My vůbec nechápeme tu akci kulový blesk, kdy pan předseda Hnilička vyměnil svoje dva náměstky,“ reagoval ministr Hamáček v nedělních Otázkách Václava Moravce na výměnu dvou místopředsedů agentury.

„Teď se ukazuje, že tam má najaté nějaké firmy. Plus další informace zevnitř té agentury také nejsou povzbudivé,“ doplnil Hamáček.

Do personální obměny Hnilička sám sebe nepočítá. „Já dělám od začátku maximum pro to, abych odvedl svůj díl práce pro sport, proto jsem do toho také šel,“ řekl.

Rezignovat na post předsedy Národní sportovní agentury nebude. „Rezignovat nehodlám, protože si myslím, že je velmi důležité, abych dokončil misi, kvůli které jsem do projektu této agentury šel. Udělám maximum pro to, abych odvedl práci s tím samým nasazením jako doposud,“ zopakoval Hnilička.

Svůj odchod ale nevyloučil v případě, že k tomu bude nějakým způsobem donucen. „Pokud by bylo nutné, abych odešel, tak samozřejmě odejdu,“ řekl.

„Zatím necítíte, že je to nutné?“ tázala se moderátorka Světlana Witowská zmiňující tlak, který na jeho rezignaci přichází z mnoha stran. „Věděl jsem od začátku, že na mě bude tlak, už proto, že tato nová agentura řekla, že chce nastavit podmínky jinak a lépe. Šlápli jsme do vyšlapaných kolejí...,“ naznačil, že mnohým je agentura nepohodlná.

Podstatná část vlády však má pochybnosti o tom, zda je Hnilička po oslavě v teplickém hotelu během epidemie člověkem na správném místě. Minimálně pět ministrů v současné vládě by podle svých vyjádření hlasovalo pro Hniličkovo odvolání. „Samozřejmě to mi vadí, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Kor když jsem měl se všemi intenzivní spolupráci. To ale není důvod, abych ten boj vzdal. Ale to je život, občas s sebou nese velká překvapení a zklamání,“ pokrčil rameny.

„Já jsem nepřišel kvůli tomu, abych tu řešil nějaké své pocity, ale kvůli tomu, abych pomohl rozvíjet sportovní prostředí. Bohužel do toho vstoupila tato koronavirová doba. Musíme se s tím poprat, není namístě, abych prožíval velké emoce, ale mrzí mě to,“ přiznal Hnilička.

Cítí prý podporu od premiéra Babiše, který České televizi řekl, že do agentury poslal auditory. „Já od něj tu podporu cítím. Pevně věřím, že audit na žádné nesrovnalosti nepřijde,“ uvedl Hnilička. Odstoupil by, kdyby se přece jen nesrovnalosti objevily? „Samozřejmě pokud by se něco takového prokázalo. Pokud by to bylo v nějakém větším formátu, jsme začínající agentura,“ nevyloučil Hnilička osobní zodpovědnost. Jaké problémy většího formátu má na mysli, Witowské ale popsat nedokázal, čímž zaskočenou moderátorku rozesmál.

Národní agentura vznikla proto, aby se peníze rychle dostávaly ke sportovním klubům. Agentura si ale najala externí firmu na to, aby v podstatě práci agentury udělala ona. „Máme systemizací nastaveno v agentuře 60 zaměstnanců, ale ty v současné době všechny ještě nemáme. Vznikli jsme proto, abychom vypsali co nejvíce žádostí pro co nejvíce klubů. Dnes máme zhruba deset a půl tisíce žadatelů,“ uvedl Hnilička, že to vše je možné však zvládnout právě s externí výpomocí.

