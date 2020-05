Hnusně o Prymulovi, a ještě hnusněji. Fridrichová ničila „zachránce ČR“. Asi tušíte...

reklama

Moderátorka Nora Fridrichová zmínila, že s plánem má problém ČSSD. „Babiš prý jen nechce ztratit nejvýraznější tvář koronavirové krize. Romana Prymulu podporuje i prezident. Mimochodem, právě za jeho stranu SPOZ měl epidemiolog v roce 2014 kandidovat do Senátu," připomenula.

„Jednoznačně Andrej Babiš potřebuje Romana Prymulu, protože Roman Prymula je tváří krize a veřejnost ho vnímá jako vítěze nad krizí a Andrej Babiš chce být vítěz,“ myslel si komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, kterého se v 168 hodinách zeptali. Zmíněn byl i průzkum, ve kterém Prymula porazil A. Babiše v otázce důvěry obyvatelstva a že byl uveden v sekci „Naši lidé“ na webu hnutí ANO mezi ministry. Tam už ale není. „Naši lidé, kteří kontaktovali, se ptali, kdo je pan Prymula. Tak kolegové to tam dali, a pokud vám to vadí, tak to dáme pryč,“ reagoval premiér.

Prymula uvedl, že situaci s premiérem probral a rozhodl se funkci zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví přijmout. K tomu, zda je takový zmocněnec třeba, se opět vyjadřoval Petr Honzejk: „Spojení, tandem Andrej Babiš – Roman Prymula, je marketingové terno a toto je v podstatě jediný důvod, proč ten nový post vzniká.“

„Prosím vás, ty nesmysly o nějaký trafice, jaká trafika? Pan Prymula má nabídky do soukromého sektoru už dávno. A je dobře, že zůstal ve službách státu. Jaká trafika?“ reagoval na osočení Andrej Babiš.

„Je to pozice evidentně šitá na míru Romanu Prymulovi a této konkrétní situaci. Evidentně jde jen o to, byť to pan premiér nerad slyší, o jakousi trafiku, resp. o způsob, jak nechat prof. Romana Prymulu v nejbližší blízkosti Andreje Babiše,“ mínil taktéž konzultovaný Stanislav Balík, děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Řešila se i otázka, zda nový post neoslabí pozici ministra zdravotnictví, protože v oblasti výzkumu bude slovo zmocněnce silnější než slovo ministra. Ani Adam Vojtěch, ani Roman Prymula konflikt nepřipouštěli, leč bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček za ČSSD mínil, že výzkum byl vždy integrální součástí agendy Ministerstva zdravotnictví. „Nikdy nebyl jakýkoliv důvod, proč tu agendu vyčleňovat,“ dodal s tím, že pro ministra se nebude jednat o jednoduchou situaci. A Honzejk mínil, že kromě „hvězdy“ Prymuly tak bude mít Babiš i obětního beránka, na kterého bude možné shodit nedostatky. „Říct: Vidíte, to je ten Adam Vojtěch, on není ani členem hnutí ANO,“ doplnil.

Na přetřes přišla i prověrka Národního bezpečnostního úřadu, kterou Prymula stále nemá. „Pokud se to táhne přes jeden rok, tak je to zvláštní a buď mělo být vydáno negativní stanovisko, nebo pozitivní. To, že není vydáno žádné, je pro mě zvláštní,“ vyjádřil se náměstek k tomu, že NBÚ se stanoviskem otálí. Nicméně podle svého vyjádření NBÚ prověrku nezdržuje. Bezpečnostní analytik Tomáš Šmíd mínil, že NBÚ „pravděpodobně narazil na některé skutečnosti, které ho vedly k tomu, aby se na minulost a současnost pana náměstka Prymuly podíval důkladněji“.

V reportáži dále zaznělo, že byl Prymula odvolán z čela Fakultní nemocnice v Hradci Králové. A to tehdejším ministrem Němečkem z důvodu podezření ze střetu zájmů. Prymula trvá na tom, že střet zájmů neměl s tím, že za pět let od odvolání by někdo povahu tohoto střetu zájmů prokázal. „V době, kdy vykonával funkci ředitele, tak zároveň inkasoval od farmakologických společností desítky milionů korun a já jsem to považoval za nepřijatelný střet zájmů,“ pravil Němeček, který Prymulu odvolal.

168 hodin uvedlo, že Prymulovi šly peníze od farmaceutických firem za vedení klinických studií a část od firmy Biovomed, kde byl Prymula prokuristou a kterou vlastnila jeho dcera. Šéfredaktor Zdravotnického deníku připomenul, že tedy Prymula byl ve firmě, která poskytovala farmaceutickým společnostem služby, a zároveň řídil nemocnici, která od těchto společností služby pořizovala.

A nemohlo nedojít i na plánovaný projekt střediska čínské medicíny, ze kterého nakonec sešlo. „Tady ta centra čínské medicíny, která jsou zakládána různě v zahraničí, tak lze považovat za způsob uplatňování té měkké síly, mohu to říct vlastně napřímo, za vlivové operace Čínské lidové republiky,“ varoval Šmíd.

Další funkcí Romana Prymuly je předsednictví České vakcinologické společnosti, která doporučuje, jaké očkování má být povinné. Ale Prymula si nemyslí, že o tom Česká vakcinologická společnost rozhoduje, jen dává doporučení, které prý řadu let nebylo reflektováno. „Já jsem nikdy financování vakcín neřešil. To je otázka jiných osob. Já dělám vědu, dělal jsem klinické studie,“ popíral Prymula, že by se jednalo o problém. Nicméně Němeček i tady prohlašoval, že vysoký úředník v čele společnosti je špatně, protože tyto společnosti prý mají být oponentem ministerstva. A že se jedná o problém, míní i Tomáš Cikrt, který ve Zdravotnickém deníku řešil i minulost Romana Prymuly.

Jaké budou mezi Adamem Vojtěchem a Romanem Prymulou vztahy, velmi krátce komentoval Andrej Babiš: „Není roztržka. Pan Prymula a pan Vojtěch budou spolupracovat. A já na to dohlídnu. Věřte mi, že to zvládnu.“

