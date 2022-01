Ho tam pošlete! Au. Babiš zesměšnil vládu. Orbán, Lavrov

„S vámi si fakt člověk nevybere,“ kroutil opoziční předák Andrej Babiš hlavou. Ve svém sněmovním vystoupení vládu po přečtení programového prohlášení žádal, ať raději nic nevymýšlí, ale pokračuje v tom, co připravila a vymyslela vláda minulá. A speciálně ponížil ministra zahraničí Jana Lipavského.

„Slibovali jste hory doly, i když jste věděli, že to nemůžete splnit. Proto asi pan premiér varoval před slibujícími populisty,“ vychrlil na Fialovu vládu od sněmovního pultíku Andrej Babiš. Při jednání o programovém prohlášení se poprvé naplno předvedl v roli opozičního lídra.

„Slíbili jste, že lidem nesáhnete na platy ani na důchody,“ předčítal z vládního prohlášení. A pak připomněl škrty ve mzdách veřejného sektoru.

Připomněl teatrální rušení EET. „Taky určitě víte, že EET přineslo do rozpočtu 33 miliard ročně a kontrolní hlášení 10 miliard,“ vypočítával předseda ANO. „Ale hlavně, že se v programovém prohlášení chlubíte, že snížíte podíl šedé ekonomiky. Ale děláte pravý opak,“ nechápal.

Vzpomínal, jak se tu za vlády pravice rozkrádaly stovky miliard jen na pohonných hmotách. „To jsou ty karusely, které my jsme zničili,“ dodal s důrazem na vysmívané slovo „karusely“.

Vy nemusíte vymýšlet nic

Připomněl novoroční strašení premiéra Fialy, že nás čeká jeden z nejtěžších roků.

„Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda. Sháněli jsme vakcíny po celém světě. Sedmkrát jsme museli zvýšit rozpočet,“ vyjmenovával, co obnášelo vládnutí za pandemie.

„A pak jste přišli vy, kteří jste nám celé dva roky házeli klacky pod nohy a zneužívali jste to politicky jako jediná opozice na světě,“ připomínal dále.

„Upřímně vám přeji, abyste nemuseli řešit takové situace, jako minulá vláda,“ ujistil vládní lavici.

Pokud nová vláda varuje před těžkými časy, vypadá to prý, že si vytváří alibi pro svou neschopnost a nepřipravenost.

Vzhledem k tomu, že z programového prohlášení má Babiš pocit, že vláda skutečně není připravena ani schopná, poradil jí: „Spoustu projektů jsme za vás připravili, takže nemusíte vymýšlet nic.“

Zmínil třeba domluvených 66 miliard z modernizačního fondu. „Takže jediné, co se od vás očekává, že budete čerpat, co jsme my vám dojednali,“ žádal.

Země podle něj navzdory pandemii zažívá nejlepší období od svého vzniku. Na to jsou jasná čísla a statistiky.

„Můžete stokrát opakovat své lži o zadlužení, ale ČR je šestou nejméně zadluženou zemí EU. A to i navzdory těm dvěma strašným rokům s covidem,“ reagoval na Fialovy litanie o zemi, co nevzkvétá.

„Před covidem jsme měli podíl dluhu na HDP nižší, než za Nečasovy vlády. Pak jsme samosprávě zaplatili celý covid, všechny testy, centra, záchranku. Třeba Praha sedí na 90 miliardách a pan Hřib se asi chystá otevřít vlastní banku, protože z toho neinvestuje vůbec nic,“ poznamenal směrem k pirátskému primátorovi metropole.

Bohužel se expremiér obává, že nová vláda si jeho rady k srdci moc nevezme. „My jsme se chtěli z krize proinvestovat, vy zase chcete léčit ekonomiku škrty. Copak jste se nepoučili z toho, jak Nečas s Kalouskem vystrašili lidi?“ připomněl.

Šokuje jej třeba, že ministra financí Stanjuru stále neopouští ambice vyškrtat z rozpočtových výdajů 80 miliard. Podle Babiše je to naprosto nereálné. „A vy to víte, ale lžete dál,“ popíchl kabinet. Jedinou možností by bylo sáhnout lidem na platy nebo zastavit výstavbu dálnic. A to přesně Fiala slibuje, že neudělá.

Stejné je to podle expremiéra s inflací. „Vy jste ji přišili mně a lhali jste občanům o Babišově drahotě,“ obvinil vládu. Pak vytáhl meziměsíční růst cen za listopad. Inflace za listopad totiž byla 0,2 díky výraznému snížení cen energií odpuštěním DPH. „Takže lidé vidí na fakturách, co je to ta ‚Babišova drahota‘,“ smál se expremiér.

V lednu ale skočí ceny energií o 21 procent, protože nová vláda v odpouštění DPH nemíní pokračovat. „Vy budete lidi nutit, aby s čepicí chodili na úřady práce a vyplňovali tam nějaký formulář,“ popsal vládní strategii opoziční lídr.

Ten je velmi zvědav, jak tedy chce nová vláda pomoci občanům proti drahým energiím, když Petr Fiala sliboval, že je na holičkách nenechá. „Máte nového ministra zahraničí, mladého, perspektivního, tak ho tam pošlete, ať si zaletí za šejky a vyjednává s nimi o ropě. Nebo ať o plynu vyjednává z Lavrovem, můžu vám dát na něj číslo,“ otočil se s posměchem na ministra Lipavského a nabídl, že telefon na ruského ministra zahraničí sežene u Viktora Orbána

My jsme investovali do lidí, vy do kmotrů

„Pan premiér říkal v projevu, že jsme my měli způsobit inflaci tím, že jsme dali peníze lidem. To je úplně neuvěřitelný,“ nechápal Babiš.

Co je to ta inflace, položil řečnickou otázku profesorovi politologie. Pak rozebíral, ve kterém segmentu rostly ceny nejvíce. Dotkl se zdevastovaného zemědělství, jehož produkty se dovážejí a pak se všichni divili, že za covidu se ty trasy zastavily.

Zmínil i roli ČNB, penalizuje vlastní občany a myslí si, jak nám pomůže. „Zahraniční firmy, vítejte. Ale hlavně, že chceme budovat průmysl a podporovat české firmy,“ poznamenal k ambicím nové vlády.

„Ve vládě je jediný ekonom, pan Síkela, absolvent zahraničního obchodu jako já, tak ať vám to vysvětlí,“ požádal ministra průmyslu.

„My jsme peníze investovali do lidí, tradiční pravicové strany do kmotrů a do sebe. V tom se lišíme“.

A kromě toho například připomněl: „Vy jste v minulosti řešili energie. A vznikl z toho solární tunel za 80 miliard.“

