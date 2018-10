Hodně nezvyklá slova na Českém rozhlase. O roce 1968

Mohlo být pražské jaro jen záminkou pro umístění sovětských vojsk na území ČR? Byly na území ČR jaderné zbraně? Co všechno se odehrávalo v bunkrech? O tom hovořil Ladislav Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí, který tyto prostory mapuje a navštěvuje. Své teorie svěřil v pořadu Host Lucie Výborné na Českém Rozhlase Radiožurnálu. Interview je k dispozici na YouTube.

Lahoda mluvil o tom, jak se po odjezdu sovětských vojsk vyrojila celá řada legend o tom, co zde vlastně všechno bylo. Raketová sila, desetipatrové bunkry, jaderné zbraně. Lahoda se rozhodl tyto fámy prověřit. Když prozkoumával s kolegy prostory v Ralsku, říká, že bunkrů našli jen málo, protože je Rusové prý maskovali a zasypávali. Lahoda také zmínil, že lést do podzemí vyžaduje opatrnost, protože nemohl vědět, co se tam nachází. Prostory mohly být dokonce zaminované nebo v nich mohl být sklad jaderného paliva. V devadesátých letech, kdy expedice proběhla, navíc nebyly ani letecké snímky, mapy ani mobilní telefony.

Anketa Je Václav Moravec kvalitní moderátor? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2657 lidí

Pak přešla řeč na krycí akci Javor. Krycí akce Javor byla podle Lahody určena k výstavbě tří speciálních objektů na území Československa, kde měly být uloženy jaderné zbraně. Plán údajně vznikl ještě před příchodem ruských vojsk, uvažovalo se o tom prý už od roku 1962 a souhlas k výstavbě dala československá vláda až v roce 1965. Jenže k tomuto souhlasu podle Lahody patřil i dovětek, že až budou sklady hotové, tak přijede speciální sovětská brigáda, která je bude hlídat. Českoslovenští politici prý tuto možnost neuvítali, takže výstavbu zdržovali. Podle některých historiků pak invaze z roku 1968 byla jen záminka pro rozmístění jaderných zbraní. Objekty prý byly sofistikované a měly vydržet zásah atomové pumy o síle až 3 megatuny a kapacita jaderných hlavic byla údajně 80 kusů na jeden. Co se týče výzbroje, prý se můžeme jen dohadovat, ale mělo se jednat o hlavice raket SCUD, dále munice pro jaderné dělostřelectvo.

Fotogalerie: - Srpen 1968 v Liberci

V Ralsku se prý zatím žádný „pořádný“ velitelský bunkr nenašel, ačkoliv je podle Lahody zřejmé, že tam musel být. Pak Lahoda popisoval jiné velitelské bunkry, například Velký Hlavákov. Zde se nacházely tunely zvící pražského metra, 87 pancéřových dveří, 45 tisíc litrová nádrž na vodu, 6 elektráren a dokonce i nádrž na vodku. „Je zcela jasné, že bysme útočili my,” vyjádřil se Lahoda k možné třetí světové válce, s tím, že obranný bunkr by přece nebyl u západních hranic. Lahoda zmínil, že u nás byly i těžší jaderné zbraně a jiné bunkry než typu Javor. Lahoda také srovnával, jaké vybavení bylo uvnitř bunkrů, a jaké měli vojáci, kteří bunkry strážili v okopech a bydleli v zemljankách. Prý ani československá armáda nebyla lepší. „Kdyby válka vypukla odpoledne nebo o víkendu, to by bylo neštěstí. Všichni důstojníci byli buď doma nebo v hospodě,” uchechtl se Lahoda.

Psali jsme: Kalousek odpálil bombu. Nakopl Pavla Čižinského a vypuklo to. Hádka s Rychlíkovou a dalšími. Pak vypálil Topolánek: Putin mi svého času řekl... Principál Hrušínský vzkazuje národu: Vy se smějete, ale jste prakticky zničeni. Pohovořil o inženýru Zemanovi, pouštějícím si v Lánech porno Václav Krása: Mnichov 38 a srpen 68 mají jedno společné Před 50 lety zavedli v Československu pětidenní pracovní týden

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas