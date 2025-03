Hoffman o Bidenových sirotcích: Vsadili na rozvrat Ruska, ztratili i USA

Politikům, kteří vsadili na to, že Ukrajinci s americkým NATO v zádech rozvrátí Rusko, se trefně říká Bidenovi sirotci. Ambiciózní plán globalistů Rusko rozparcelovat a kolonizovat nevyšel a to, co nejlépe definuje Bidenovy sirotky, je jejich nepřipravenost na změnu kurzu. A kurz se změnil dramaticky:

Zda definitivně, anebo jen dočasně, se uvidí, ale už po dvou měsících úřadování trumpistů je zřejmé, že globalisté nebyli tak silní v kramflecích, jak si mysleli. Bidenovi sirotci bědují, že se proti Trumpovi neshlukují v ulicích davy, jež by hájily výdobytky kulturních progresivců, klimatických aktivistů či preferovaných a privilegovaných menšin. Opoziční Demokraté zneviditelněli. Korporátní média ztratila tah na Trumpovu branku. Bohatí průmyslníci, finančníci a obchodníci v sobě objevují konzervativce a patrioty. Dokonce utichl i Hollywood.

Bidenovi sirotci jsou v šoku. Investovali do podpory globalistů veškerý politický kapitál a také nemalé finanční prostředky, a teď jsou tyto investice na odpis. Vypadají, že čekají na krach jednání mezi USA a Ruskem, ale je to čekání na Godota. Ještě jim nedošlo, že Trump s Putinem mají společného nepřítele: Globalisty. Ti jsou překážkou toho, aby se “Amerika opět stala skvělou“, a současně jsou hrozbou, že se skvělým nestane ani Rusko.

Bidenovi sirotci s otevřenými ústy hledí jak jsou Trump s Putinem k sobě zdvořilí, přátelští a nestydí se za to. Nemohou-li jeden druhého porazit, hledají způsob jak si nepřekážet. Sirotci doufají, že ty americko-ruské námluvy jsou jenom naoko. Jak se říká, „podle sebe soudím tebe“. Podrazák vidí v každém podrazáka, a za tím, co se prohlásí veřejně, automaticky předpokládá nějakou rafinovanou intriku. Obecně tomu tak samozřejmě je, nicméně teď to vypadá, že Trump s Putinem intrikují společně, a to na úkor Ukrajinců a na úkor evropských Bidenových sirotků.

Z toho, co slyšíme z Moskvy a Washingtonu, tedy že Ukrajina je jenom jedním z řady témat, o kterých se v zájmu obnovení zpřetrhaných vztahů vyjednává, lze vyvodit, že Trump neřeší, jak Zelenskému pomoci. Potřebuje, aby nepřekážel brzké ukrajinské kapitulaci. Američané nebudou válčit za zájmy globalistů. Akceptují ruský pohled na příčinu války, i ruské podmínky pro její ukončení. Za tuto vstřícnost pak Rusko bude vstřícné k Američanům někde jinde a v něčem jiném.

Bidenovi sirotci jistě mohou trucovat, mohou se pokusit hodit do americko-ruských námluv vidle. Důsledkem prodlužování války na Ukrajině ovšem bude stále menší Ukrajina. Koalice ochotných Bidenových sirotků paradoxně pracuje na tom, aby Ukrajina přišla ještě o Charkov a Oděsu. Je možné, že principiálnost Bidenových sirotků, kteří odmítají ukrajinskou kapitulaci, učiní Ukrajinu vnitrozemským státem a umožní Putinovi postavit v Oděse pomník Rusům, upáleným ukrajinskými fašisty v Domě odborů.

Stále je ovšem ve hře i možnost, že po USA ztratí globalisté také Evropskou unii. Průhledná snaha Bidenových sirotků zatáhnout Evropany do války může u občanů narazit. Nechat se zabíjet a mrzačit za zájmy globalistů není snem normálních lidí. Doufejme, že i Bidenovým sirotkům časem dojde, že chtít válčit s Ruskem je, a vždy i byl, velice blbý nápad.