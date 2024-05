Hokejové zlato: Tvrdé vyřízení účtů ze strany ČT

reklama

„Vy furt, že je ta Fialova vláda na houby a přitom – kolik zlatých jsme vyhráli za Babiše?! Aha?!“ trousil humor na facebooku právník Tomáš Tyl.

„Je to tady! Ukázalo se, že ani Fiala a spol. Čechy nezničí! Moc gratuluju našim borcům a nám všem, po dlouhých 14 letech zase mistři!“ narážel s humorem předseda Sociální demokracie na to, že v týmu Švýcarů bruslil i útočník Kevin Fiala. Šmarda se ovšem se svým humorem se zlou potázal. „Za dlouhé spoluvlády ANO a socdem: 0 medailí. Za této vlády: zlato a bronz,“ vypočítala Šmardovi redaktorka České televize Darina Vymětalíková. „Vy asi vůbec netušíte, jak jste se právě stal debilem! Jste morální chudák. Sbohem v politickém propadlišti. Je mi z vás fakt zle…“ přišla Šmardovi další reakce. Po kritice následně Michal Šmarda svůj vtip z twitteru smazal.

Do hokejové horečky přispěla i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová natočeným videem, kde jde vidět, jak křepčí po získání titulu. „Naše hokejová pohádka má zlatou tečku! Čeští hokejisté jsou mistři světa a naši fanoušci také. Mám obrovskou radost, jsem nesmírně hrdá!“ napsala na twitteru. A ani ona, aniž by použila jako předseda Sociální demokracie humor, se nesetkala s příliš nadšenými reakcemi.

„My dnes fakt neslavíme vaše fake PR,“ odpověděl předsedkyni TOP 09 novinář Petr Holec. A přicházely další a další odpovědi. „Ta upřímná radost. Všichni tomu věříme. Tak teď ještě porazit vás, a to teprve bude radosti,“ zaznělo zbožné přání, aby koalice SPOLU prohrála ve volbách do Evropského parlamentu. „Hele, ty póvle z mojí ochranky, tady máš telefon a pěkně mě natoč, jak se raduji. 3, 2, 1 teď,“ zaznělo pod postem předsedkyně.

Naše hokejová pohádka má zlatou tečku!??



Čeští hokejisté jsou mistři světa a naši fanoušci také. Mám obrovskou radost, jsem nesmírně hrdá!???? pic.twitter.com/rLRL4VU1vG — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 26, 2024

Do kabiny českého hokejového týmu přišel první gratulovat prezident Petr Pavel. A měl krátký proslov ke sportovcům. „Tahle země takové vítězství potřebovala jako sůl, nejenom náš hokej, ale celá země, chybělo nám zase nové Nagano, vy jste ho dneska donesli. Protože tahle země se, bohužel, dokáže shodnout jenom když se nám zadaří ve sportu. I kdyby to mělo být jenom na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo a je to vaší zásluhou,“ řekl v kabině prezident hokejistům. „On je prostě miláček,“ dojala prezidentova slova Lenku. „Pan prezident se nepřišel předvádět, přišel pogratulovat… to je tak normálně krásné,“ pochválil prezidenta Pavel Freibert. Ale přišel i kritický pohled. „Pávek aby si nepřihřál polívčičku. Chtěl si hrát na Havla, to se mu víceméně podařilo. Míra trapnosti a křupanství byla téměř stejná,“ zaznělo v komentářích.

Se zlou se potázal premiér Petr Fiala, který sledoval finálový zápas z VIP sekce. „Držíme palce našim hokejistům!“ napsal lakonicky. „To papalášství až štípe do očí,“ komentoval Bruno Erben. „Ukrajina nehraje, Petře,“ zaznělo. „Petře Fialo, vidíte hrát Ukrajinu, Brusel nebo USA? No já ne. Tak laskavě mlčte. Česko jako země je to poslední, co vás zajímá. Jenom se držet koryta. Že vám není hanba! Asi špatný signál,“ nebral si servítky Michael Toman.

Držíme palce našim hokejistům! ???????? pic.twitter.com/JWqfnhXWg1 — Petr Fiala (@P_Fiala) May 26, 2024

„Nejvíc titulů jsme vyhráli, když jsem měl službu v novinách (tři). Možná bych měl ještě zajet do Seznamu,“ napsal novinář Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. A přišla odpověď od majitele Seznamu Ivo Lukačoviče. „Jeď! Máš službu,“ napsal mu Lukačovič. „Aha. Tohle jsem úplně nečekal,“ zapotil se Šídlo u klávesnice při představě další směny.

Nejvíc titulů jsme vyhráli, když jsem měl službu v novinách (tři). Možná bych měl ještě zajet do Seznamu. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) May 26, 2024

Slzy dojetí umně skrýval expert hnutí Trikolora Jaroslav Štefec. „Gratuluji českému hokejovém týmu k vítězství v do poslední minuty napínavém utkání. Po 14 letech dokázal ve skvělé sérii výher, korunované dnešním vítězstvím nad snad ještě více motivovanými Švýcary, získat pro naši malou zem uprostřed Evropy titul mistrů světa. Sice ,jen‘ toho hokejového, navíc uměle osekaného o špičkové týmy z aktuálně nepopulárních zemí, ale to náš úspěch nijak zásadně nesnižuje,“ napsal Štefec na facebooku.

„Potřebujeme podobná vítězství jako sůl. My, Češi. Abychom si uvědomili, že nejsme jen nějakými anonymním ,Evropany‘, ale že máme být i dnes jako národ na co hrdí. Přišli jsme už o hodně, ale pořád umíme být sví a umíme si získat respekt a vybojovat si své místo na slunci. Na tom se dá stavět,“ velebil český hokej Štefec.

A přišel i s pocitem, že výhra nad týmem USA, který české mužstvo zdolalo minulý týden, měla pro lidi podobný náboj, jako porážka týmu Sovětského svazu po srpnové okupaci roku 1968.

„Mimochodem, nevím, jestli je to jen můj pocit, ale jako pamětník vítězství nad tehdejším týmem SSSR v roce 1969 se nemohu zbavit pocitu, že současná euforie nad porážkou USA byla dost podobná tehdejší náladě mezi Čechoslováky po porážce sovětské Sborné 2:0,“ zamyslel se Jaroslav Štefec

„Já měl bold prediction, že Pastrňák rozhodne finále a nikam jsem ji nenapsal. Což byla chyba, mohl jsem tady teď bejt za hvězdu. Takže dám jinou teorii, která je ještě radikálnější – ukáže se, že publicista Šoustal je mazaná parodie na Gen z,“ napsal Luděk Staněk na twitteru.

Ja mel bold prediction, ze Pastrnak rozhodne finale a nikam jsem ji nenapsal. Coz byla chyba, mohl jsem tady ted bejt za hvezdu. Takze dam jinou teorii, ktera je jeste radikalnejsi- ukaze se, ze publicista Soustal je mazana parodie na Gen z. — Ludek Stanek (@LudekStanek) May 27, 2024

Narážel tím na článek publikovaný na blogové platformě Seznam Médium, kde pod titulkem „Češi s Pastrňákem bez formy a pěti obránci na Švýcary stačit nebudou“ Pavel Šoustal vypsal před finálovým zápasem svou skepsi vůči českému týmu. „Češi půjdou každopádně do zápasu jako outsideři. Nedisponují takovými kvalitami jako Švýcaři snad na žádném postu v týmu, což se ukázalo i při vzájemném utkání ve skupině. Tam Švýcaři zvítězili po nájezdech. Češi se ve finálové odvetě budou muset spoléhat hlavně na štěstí,“ napsal Šoustal. Luděk Staněk je přesvědčený, že jeho publikační činnost je umně skrytou parodií generace Z. A to i s ohledem na reakce z českého hokejového týmu, které se Šoustal dočkal.

Na Šoustalův komentář totiž po vítězném zápasu reagoval útočník Jakub Voráček, který si z mistrovství odnášel zlatou medaili. „Pane Šoustal seznamzpravy, jděte do prdele a posílám pozdrav!!“ vzkázal na twitteru Šoustalovi někdejší český hokejista a nyní TV expert České televize Jakub Voráček s fotografií zlaté medaile.

Pane Soustal seznamzpravy jdete do prdele a posílám pozdrav!! pic.twitter.com/5LxZT9GRAk — Jakub Voracek (@jachobe) May 26, 2024

Psali jsme: Vondrův „majstrštyk“ na hokeji. „Na vlajku se čárat nesmí.“ Naštval všechny Všichni slavili hokej. Pak do toho přišla politika. A bylo zle MHMP: Nedělní zápasy Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se budou promítat na Staroměstském náměstí A hospoda zařvala. Vteřina, která lidem zkazila hokej

