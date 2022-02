Holčička řekla, že je chlapeček. V první třídě. Škola se podřídila, spolužáky poučila sexuoložka. Dopadlo to zle. Debata o trans lidech měla divoký konec

Jana Jochová z Aliance pro rodinu varuje před rostoucím počtem dětí, které tvrdí, že trpí genderovou dysforií a uvažují o změně pohlaví. „Ve světě za posledních dvanáct let nárůst dětí s genderovou dysforií je o tisíce procent a my se musíme ptát po těch příčinách,“ říká Jochová s tím, že v pubertě ještě člověk nemusí mít dost rozumu a zkušeností, aby činil nevratná rozhodnutí, kterých by mohl poté litovat. Přidala příběh ze základní školy.

Jochová v rozhovoru na CNN Prima NEWS upozorňovala, že snahy o zvyšování povědomí o transgenderu a genderové dysforii na školách nemusejí být tou správnou cestou. „Mluví se o tom i na českých školách čím dál více. Ve světě za posledních dvanáct let nárůst dětí s genderovou dysforií je o tisíce procent a my se musíme ptát po těch příčinách. Já k tomu přistupuji s velkou pokorou a citlivostí, a i proto jsem ráda, že tu dnes proti mně sedí pan Viktor, který má za sebou právě příběh té tranzice, tedy změny pohlaví,“ prohlásila směrem k Viktoru Heumannovi z organizace Transparent.

„Ale právě na jeho příběhu se mi líbí, že při té změně pohlaví nepostupoval radikálně, nešel do toho hned, ale trvalo mu deset let, než tím prošel, a tento uvážlivý postoj mi přijde, že je v této debatě velmi nutný,“ dodala Jochová. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 8% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9732 lidí

To, že podle výzkumů přibývá trans nebo nebinárních lidí, podle Heumanna není úplně pravda. „Spíše je to tak, že přibývá těch lidí, kteří jsou schopni formulovat ten problém a řešit ho. A roli v tom hrají právě vnější podmínky, jako jsou informovanost, přístup rodičů, otevřenost škol k této situaci, to všechno umožňuje mladistvým tu situaci úspěšně řešit,“ vysvětloval Heumann, že dříve se jen o problému nemluvilo, ale existoval.

„A navíc se nedá říct, že se genderová dysforie masivně objevuje stále více jen u dětí, naopak díky změně uvažování o této situaci ve společnosti si mnoho starších lidí uvědomilo, že můžou konečně žít ve svém autentickém genderu,“ dodal Heumann.

Jochová souhlasila, že otázka změny pohlaví je dnes podpořena právě otevřeností společnosti. „Žijeme v době, která je velmi otevřená, dneska lidé touží po tom prožívat své štěstí a právě třeba ta tranzice a další věci jim k tomu můžou pomoci. Dnešní doba také nabízí ty vědecké a medicínské výdobytky jako blokátory puberty, různé hormony a další možnosti. Jsme bohatá společnost a můžeme to všechno zaplatit, a to všechno umožňuje těm lidem si takhle vybírat,“ souhlasila Jochová s tím, že právě to ale může být kámen úrazu.

„Mě trápí ta dysforie právě u dětí, protože já třeba taky, když jsem vyrůstala jen se samými bratranci, měla jsem v podstatě chlapecké zájmy, vůbec se mi nelíbilo, že mě maminka vedla k tomu vaření a těmhle věcem, a ten mužský svět mi přišel mnohem zajímavější, a vlastně v tom období puberty jsem toužila být klukem a neměla jsem ráda svoji pubertu. Ale protože se o tom tehdy nijak nemluvilo, tak jsem si tou pubertou prošla a ta dysforie potom sama vymizela,“ zavzpomínala na dětství Jochová.

„Ve věku dospívání se lidé hledají v různých oblastech, takže je určitá část dětí, které mohou experimentovat se svým genderem,“ uznal Heumann, ale dodal, že genderová dysforie je věc mnohem intenzivnější, pro běžného člověka nepředstavitelná. „Ten proces není jednoduchý, ten coming out není jednoduchý, a když už se k tomu dítě odhodlá, tak by podle nás mělo dostat prostor o těch svých pocitech mluvit, protože do velké míry se jedná o tu dysforii, která po pubertě nevymizí, a ti lidé potřebují vidět nějaké světlo na konci tunelu, že jednou třeba budou moci tu svou tranzici podstoupit,“ vysvětloval Heumann.

A právě nejasnosti kolem genderu na školách podle Jochové působí nejeden problém. „Jenže ono se děje už třeba to, a máme s tím jednu zkušenost, že už dítě v první třídě přišlo s tím, že má tuhle dysforii, že se necítí ve svém biologickém těle, a celá ta třída tomu pak byla vystavená. Tam přijela sexuoložka, udělala přednášku a vysvětlovala ostatním, že ty děti musejí respektovat to, že ta holčička chce být oslovována jiným rodem. Stejně tak jí bylo dovoleno chodit na záchody druhého pohlaví a došlo to tak daleko, že tím byla vlastně zasažena celá ta škola a většina těch dětí byla zmatená. Nakonec tam zasahovala i Česká školní inspekce a na té škole nakonec ani nezůstala,“ přidala jeden konkrétní složitý případ Jochová.

Právě vzhledem k takovým případům je ale podle Heumanna ta osvěta nutná. „Já bych to ale nerámoval jako paní Jochová jako nějakou negativní situaci, pokud vím, tak ombudsman se potom postavil za tu školu, vyučující a posvětil ten jejich přístup, což bylo dobře. Ty případy prostě jsou a my na ty školy jezdíme dělat osvětu, zejména směrem k vyučujícím, a cítíme ze strany Ministerstva školství ty nedostatky, že k tomu nejsou žádné postupy, jak tu tranzici řešit, nějaké manuály pro učitele a školy,“ řekl s tím, že by se to mělo zlepšit, protože organizace Transparent s Národním pedagogickým institutem připravuje školení pro pedagogy a školní psychology.

„Jenže ono to má i tu odvrácenou tvář a mě mrzí, že k žádným těmto debatám jsme nebyli přizváni. Existuje množství lidí, kterým ta tranzice nevyšla, je problém, když náctileté děti postupují nevratné změny, které si už nemůžou rozmyslet. Je potřeba ukazovat nejen tu vstřícnou tvář, ale i fakt, že může dojít k unáhleným rozhodnutím a že ten lidský život je opravdu zničen,“ trvala si na svém Jochová.

