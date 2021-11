Holec: Rakušan oj*bal Piráty. To je státník

Komentátor Petr Holec se na svém twitterovém profilu zaměřil na slova šéfa STAN Víta Rakušana, jenž vzkázal Pirátům, že mohou jít do vlády i bez nich a zrada to nebude. „Mě na tom nejvíc baví, jak z nejvyššího podrazáka udělali spříznění novináři nového státníka. Nejdřív ojebe Piráty a pak jen bude pokračovat dál,“ uvedl.

„Zrada to nebude, do vlády půjdeme i bez vás, vzkázal Rakušan Pirátům,“ povšiml si tohoto článku na serveru Novinky.cz Holec.

Zrada to nebude, do vlády půjdeme i bez vás, vzkázal Rakušan Pirátům https://t.co/mI7bpywUF7

„Mě na tom nejvíc baví, jak z nejvyššího podrazáka udělali spřízněný novináři novýho státníka. Nejdřív ojebe Piráty a pak jen bude pokračovat dál,“ dodal Holec.

Mě na tom nejvíc baví jak z nejvyššího podrazáka udělali spřízněný novináři novýho státníka. Nejdřív ojebe Piráty a pak jen bude pokračovat dál??

Reagoval tak na slova šéfa hnutí STAN Víta Rakušana, jenž odmítá, že by účast hnutí ve vládě za situace, kdy by Piráti odmítli schválit koaliční smlouvu, byla zradou nebo porušením dohod.

„Samozřejmě si velmi přeji, aby Piráti odsouhlasili koaliční smlouvu a vstup svých zástupců do vznikající vlády. Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program České republiky s lepší budoucností,“ poznamenal Rakušan dnes na sociálních sítích.

„Musím ale odmítnout, že by Starostové svým odhodláním jít do vlády jakkoliv porušovali koaliční smlouvu. Naše stranické orgány, stejně jako ty pirátské, mají přece právo vyslovit svůj postoj. A hlasování na jednání celostátního výboru STAN bylo zcela jednoznačné. Koaliční smlouvu jsme schválili, a tím i umožnili našim vybraným politikům přijmout nominaci do vznikající vlády. Pokud by (a to si velmi nepřeji) Piráti hlasovali proti vstupu do vlády, tak se nejedná o nějakou zradu ze strany STAN,“ dodal Rakušan.

1/X Samozřejmě si velmi přeji, aby Piráti odsouhlasili koaliční smlouvu a vstup svých zástupců do vznikající vlády. Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program České republiky s lepší budoucností. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 14, 2021

„Měli bychom tady situaci, kdy orgány dvou koaličních stran mají rozdílný názor na stěžejní rozhodnutí celé koalice. To je demokracie, nikoliv podvod. STAN i Piráti jsou suverénní strany. V takovém případě bychom museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko. Osobně si neumím představit, že bychom v této fázi selhali, do vlády nešli, nevzali na sebe zodpovědnost za další směřování naší země. Pro voliče by bylo nepochopitelné, kdyby ve chvíli, kdy je možné vytvořit vládu demokratických stran s výraznou většinou, přišla politická krize. Nechceme vrátit do hry ANO a SPD. Stejně tak je nesmyslný model menšinové vlády SPOLU. Někdy se říká ‚když můžeš, tak musíš‘. To je v tento moment i jednoznačný pohled STAN, který považuji za politicky prozíravý a dospělý,“ zmínil Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zklamali mě. Chaos. Babiš udeřil na Fialův tým Babiš mladší: Češi jsou odpad. Česká m*dko Primátor Hřib: Pražské ulice opět ožívají SVS: Na Jindřichohradecku bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.