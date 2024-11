Hon na Vadima Petrova, létají sprosťárny. Ten vysvětlil, jak se věci mají

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 73% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 8% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 6070 lidí

Nezávislí publicisté a podcasteři, jako Petros Michopulos, který se podílí na tvorbě podcastu Kecy a politika, nebo Michal Půr, který tvoří mimo jiné podcast Insider, varují, že jde v podstatě o cenzurní snahu, která má podcastery a youtubery zkrotit a přivést pod bič RRTV.

Michal Půr teď na sociální síti napsal, kdo přesně chce onen bič držet v ruce. Kdo se dovolává 14 let starého zákona, který dosud mohl ležet bez povšimnutí. Prý je to člen rady Vadim Petrov.

„Našli jsme osobu, která na RRTV spustila šikanu youtuberů a influencerů. Člen rady Vadim Petrov (nominant ANO) vznesl na zasedání rady dotaz, zdali by rada neměla na základě dříve schválené legislativy začít řešit influencery a youtubery,“ napsal Půr s tím, že jednoho z občanů se dotklo vystoupení jisté youtuberky a obrátil se na RRTV.

Z pohledu Půra je zákon z roku 2010 potřeba kompletně zrušit. A vedle toho je třeba trvat na tom, aby se veřejnoprávní média nepletla do oblastí, ve kterých z podstaty věci nemají co pohledávat.

„Podle dostupných informací se zdá, že ryze komerční produkty veřejnoprávních médií jsou vyráběny za nepřiměřeně vysokých nákladů a dochází tak k plýtvání peněz koncesionářů. To by rozhodně stálo za analýzu, mimochodem veřejnoprávní média nejsou kontrolována NKÚ, přestože o tom vláda mluvila,“ napsal Půr.

Našli jsme osobu, která na RRTV spustila šikanu youtuberů a influencerů. Člen rady Vadim Petrov (nominant ANO) vznesl na zasedání rady dotaz, zdali by rada neměla na základě dříve schválené legislativy začít řešit influencery a youtubery.

Odvolával se na stížnost občana, který… — Michal Půr (@michalpur) November 28, 2024

Na Půra navázal právník, člen ODS a publicista Ondřej Šimíček, který Vadima Petrova popsal jako „cenzora s mentalitou bolševika, který prostřednictvím RRTV zaútočil na svobodu projevu víc než kdokoli jiný po roce 1989,“ konstatoval. „Předseda poroty při rozdávání cen za svobodu projevu,“ napsal Šimíček.

Půrova tvrzení vycházejí, dle jeho slov, od „lidí, kteří u toho byli“.

Lidi, kteří u toho byli. — Michal Půr (@michalpur) November 29, 2024

Petrov se okamžitě začal bránit. „Ve skutečnosti to bylo takhle: Na jednání RRTV někdy začátkem listopadu jsme od úřadu rady dostali podklady, že jsou k dispozici směrnice, podle kterých monitorujeme youtubery a upozorňujeme je, že porušují zákon, protože se neevidovali, jak zákon ukládá. Na to jsem si vzal slovo a řekl jsem, že když to nevím já, jak to může vědět Míša Maurerová, kterou se chystáme obeslat. Že to je herečka a že to s ní šlehne, protože netuší, že porušuje zákon a že bychom měli kolem toho udělat nějakou osvětu. Byla kolem toho debata a radní řekli, že seminář ne, ale že uděláme tiskovou zprávu. A tak se stalo. To je všechno,“ napsal Vadim Petrov.

A dostalo se mu poděkování.

„Děkuji za vysvětlení, teď to dává smysl. Ten humbuk kolem mě mátl. Jasně že je tam snaha odstřelit někoho se ‚špatnou‘ značkou na triku (ANO), tam už jsou jakékoli argumenty druhotné. Hlavně zachovejte klid, každá konfrontace, nebo diskuse teď nemá smysl. Teď je nechte, ať (vystřílejí se psát nesmí) vypatlají, co mají. Jednal jste správně a logicky, každý rozumný člověk to vidí,“ podotkla diskutující Anna Nasová.

Petrov dal najevo, že se zlobí a že ho mrzí, jak se celá věc vyvinula.

„Mě asi zaskočilo nejvíc, že to udělal Půr, o kterém jsem si myslel, že je profesionální novinář. To, že rozpoutá hon na čarodějnice, aniž by si cokoliv ověřoval, když ví, že má statisícový dosah, mě fakt zasáhlo. Přitom se známe a mohl zavolat. Proti pomluvě nemáte obrany,“ poznamenal.

Jenže Šimíček si trval na svém.

„Mimochodem to, co jsem psal předevčírem platí. Je to evidentní zneužití pravomoci úřední osoby, a to úmyslné, což je trestný čin. Petrov se ohání svobodou projevu, šaškuje na akcích plných těchto keců, ale přitom je to normální komoušský cenzor,“ nešetřil ostrými slovy Šimíček.

Mimochodem to, co jsem psal předevčírem platí. Je to evidentní zneužití pravomoci úřední osoby, a to úmyslné, což je trestný čin. Petrov se ohání svobodou projevu, šaškuje na akcích plných těchto keců, ale přitom je to normální komoušský cenzor. https://t.co/GaHKoioHt6 — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) November 28, 2024

Psali jsme: „To nemohlo dopadnout dobře.“ Luděk Bednář o disentu z dob minulého režimu a teď „Zákon na podporu demokracie“ v Německu. Ohrožení svobody slova, zní U jména napsáno „dezinformátor“. Účet mu nezaložili. Vážné svědectví o Komerční bance Trumpovo vítězství – konec cenzury i u nás. Libor Vondráček nastínil nové možnosti