Honzejk: Piráti a SPOLU ať drží palce Volnému, pohromě pro Okamuru

Chování lídra Volného bloku je podle komentátora Hospodářských novin ostudné, ale stoupenci obou demokratických koalic by podle jeho názoru měli Volnému držet palce o sto šest. Aby ve sněmovních volbách získal maximálně 4,99 procenta hlasů, protože každá desetina procenta pro Volného znamená pohromu pro SPD Tomia Okamury. A to je to, oč tu běží, upozornil Honzejk.

Petr Honzejk na serveru iHned.cz poznamenal, že odvolání Hany Lipovské z Rady ČT bylo správným krokem, protože jako lídryně Volného bloku v jednom z krajů porušovala zákon o České televizi. Poslanci ji nakonec odvolali, i když lídr Volného bloku Lubomír Volný dělal vše pro to, aby se to nepodařilo. Byl ochoten kvůli tomu zdemolovat i vybavení Poslanecké sněmovny, když se dostal do křížku se sněmovní ochrankou.

Snaží se tím na sebe upoutat pozornost a získat hlasy voličů a podle Honzejka by mu v tom měli držet palce především příznivci obou opozičních koalic. Vůbec nejlepší by podle komentátora bylo, kdyby Volný získal 4,99 procenta hlasů a nedostal se tak do Sněmovny, ale zároveň odčerpal co nejvíc hlasů SPD Tomia Okamury.

„Volného chování je samozřejmě nemístné, ostudné, trapné. Ale když to vezmeme opravdu brutálně pragmaticky, musí paradoxně Volnému fandit nejen jeho lidé, ale i politici a příznivci demokratické opozice. Proč? No proto, že Volný bere hlasy přirozeně hlavně SPD Tomia Okamury, ze které se jeho formace oddělila. A SPD je možným koaličním partnerem Andreje Babiše. Takže čím divočejší divadlo generující vyšší volební zisk Volného bloku, tím nižší výsledek SPD a také s tím také menší šance, že Andrej Babiš získá se svými přirozenými partnery sněmovní většinu. Až do úrovně 4,99 procenta proto musí demokratická opozice Volnému držet upřímně palce. Politicky je to jasná matematika,“ napsal doslova Honzejk.

