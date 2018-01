Honzejk z Hospodářek: Zemanovi hoří koudel a dobře to ví. Drahoše čeká hnusných čtrnáct dní

Hlavním zjištěním prvního kola voleb je Zemanova nejistota. V prvním kole se nepotvrdily naděje Zemanových fanoušků a obavy jeho odpůrců, že by současná hlava státu mohla zvítězit už v kole prvním. „Výsledná procenta ukázala, že Zeman to v druhém kole voleb bude mít hodně těžké. Stojí proti němu Jiří Drahoš, který je ze všech možných Zemanových protikandidátů pro voliče obecně nejpřijatelnější,“ napsal Petr Honzejk v komentáři pro server iHNED.cz. A dodal, že začne tvrdá negativní kampaň, kdy na Drahoše se bude něco vymýšlet podstatně hůře než například na Michala Horáčka či na Mirka Topolánka.

„Miloš Zeman si uvědomuje, že mu ‚hoří koudel‘, proto se rozhodl jít před druhým kolem do přímé televizní debaty s Jiřím Drahošem, i když sliboval, že se debat účastnit nebude. V kapse rozhodně vítězství nemá,“ dodal Honzejk. Dá se prý také očekávat, že Zeman povede útok skrze téma migrace a bude poukazovat na politickou nezkušenost konkurenta.

Drahošovi se mohlo ulevit v tom, že se ukázalo, že to s jeho často probíranou „nevýraznosti“ není tak žhavé. „Řada antizemanovských voličů volila takticky a hlasovali pro toho, kdo má největší šanci Zemana porazit,“ uvedl. Průzkumy veřejného mínění tak v modelových soubojich pro druhé kolo přiznávají Drahošovi největší šanci. „V povolebním Drahošově projevu se ukázalo, že se dokáže uvolnit a vzbudit v lidech pozitivní emoci, což bude pro mobilizaci voličů ve finálovém souboji velmi důležité,“ napsal komentátor.

Stojí za to zmínit i to, že se projevila nominální převaha nezemanovského tábora. „Kandidáti, kteří oslovují podobné spektrum voličů (Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček) získali dohromady 54 procenta voličů. Pokud by motivací těchto voličů skutečně bylo ‚porazit Miloše Zemana‘ a dorazili by k druhému kolu voleb, měl by obhájce skutečně vážný problém,“ je si jistý Honzejk.

Zajimavý je i úspěch Pavla Fischera, který by svůj výsledek mohl politicky kapitalizovat. „Co to bude, neví, možná třeba budoucí šéf KDU-ČSL, nebo lídr zatím neexistující středopravé politické formace, či hlavní tvář možné koalice středopravých stran,“ zamyslel se komentátor a dodal, že potenciál Pavla Fischera je nezanedbatelný.

Překvapil však i Marek Hilšer, který se dostal až k devíti procentům hlasů. „Je to obrovské překvapení. Civilním projevem a svěžími náhledy patrně oslovil podobné voliče, jako Pirátská strana,“ míní. I on má podle Honzejka před sebou velkou politickou budoucnost.

Ještě na jaře to vypadalo, že Zemanovým vyzývatelem bude Michal Horáček, jenž ale skončil až na čtvrté příčce. „Doplatil na příliš časný start kampaně, která postupem času ztrácela dynamiku, na vystupování,“ je přesvědčen komentátor.

Ani kývač, ani vítač a ani vítěz. Čtyři procenta zbyla pro expremiéra Mirka Topolánka. „Doplatil na zátěž z minulosti, především na to, že jeho někdejší poradce a přítel Marek Dalík je ve výkonu trestu v souvislosti s korupcí, což se ukázalo být nepřekonatelnou překážkou,“ doplnil.

Druhé kolo bude bezesporu vyrovnané. „Záležet prý bude především na tom, jestli se Miloši Zemanovi podaří zmobilizovat jeho voliče, kteří v prvním kole zůstali doma. A za druhé, zda pro voliče poražených kandidátů bude Jiří Drahoš představovat dostatečnou motivaci, aby k volbám dorazili,“ řekl komentítor a dodal, že velkou otázkou je, jak Drahoš dokáže zvládnout televizní duel či duely se Zemanem.

