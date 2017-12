Honzejk z Hospodářek odhalil, proč prý Babišovi lidé tolik mlží kolem zprávy OLAF. Došlo i na surikaty

Ministerstvo financí zprávu Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) ke kauze Čapího hnízda obdrželo už ve středu 27. prosince. Zdá se, že ve zprávě nejspíše nestojí nic, co by premiéra Andreje Babiše potěšilo. Evropská komise už požádala Česko, aby Čapí hnízdo vyňalo z projektů financovaných EU; už jen to naznačuje, že šetření OLAF nejspíše nedopadlo dobře. „Premiér hraje o čas,“ říká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

„Andrej Babiš několikrát řekl, že kauzu Čapí hnízdo na něj ušila mafie. Jenže ouha. S nadsázkou se dá říci, že způsoby chování mafie připomíná spíš jednání jeho vlastních lidí,“ říká komentátor.

Úřady o obsahu zprávy OLAF o kauze Čapí hnízdo stále mlží a nechtějí jej zatím ukázat. „V jazyce mafie se takovému mlčení říká omerta. Nic neprozradit, mlčet, krýt šéfa za každou cenu,“ dodal Honzejk.

Situace, která nastala, by se tak podle Honzejka dala přirovnat ke špatnému filmu. „Zprávu o vyšetřování Babiše a spol. poslali z Bruselu na Ministerstvo financí, které ovládá Babiš. To ji poslalo na Ministerstvo pro místní rozvoj, které ovládá Babiš. A na středočeský Krajský úřad, který ovládá Babiš. Korespondence mezi Babišovými lidmi je čilá, ticho o jejím obsahu hrobové,“ zdůraznil.

Jenže zprávu OLAF týkající se vyšetřování možného padesátimilionového dotačního podvodu jen tak zamést pod stůl nejde a proto se podle komentátora teď aktivně vymýšlejí argumenty, proč se zpráva ještě zveřejnit nedá a co vše jejímu zveřejnění brání.

Velkou otázkou zatím zůstává, proč Evropská komise už požádala Česko, aby vyňalo Čapí hnízdo z projektů financovaných EU, pokud by skutečně bylo vše tak, jak Babiš tvrdí? „Proč by odmítala zaplatit něco, co je úplně v pořádku? Ne, tohle opravdu vypadá, že pokud jde o křišťál, tak leda o křišťál ‚grossovského‘ typu,“ zmínill Honzejk a dodal, že Andrej Babiš by pak mohl zkusit historku, že zdejší „mafie“ ovládla i Evropskou komisi. Jenže to by prý mohl už opravdu spolknout jen někdo, kdo má místo mozku koblihu.

Původní zdroj ZDE

Vypadá to, že Andrej Babiš má zaděláno na pořádný problém. „Pokud zpráva skutečně naznačuje, že majetkové přesuny kolem Čapího hnízda byly kulišárnou za účelem získání padesátimilionové dotace, podobně jako to tvrdí česká policie, bude těžko představitelné, aby Sněmovna nevydala Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání,“ míní.

Premiéru Babišovi se také bude v takové situaci velmi těžko získávat důvěra pro jakoukoli vládu, které by předsedal. Od některých stran, jež s ním zatím odmítají vládnout, se dosud dalo čekat, že si to v dalších pokusech rozmyslí. „V době ‚po OLAF‘ se jim ale bude věru těžko otáčet korouhvička,“ je přesvědčen Honzejk, podle kterého je právě to skutečným důvodem, proč Babišova ministryně financí Alena Schillerová a další mlčí o obsahu zprávy OLAF. „Jde o to, jak získat čas a vymyslet, co s tím,“ dodal.

Jedním z hlavních úkolů teď pro Babišův tým bude, vysvětlit celou situaci voličům. Pokud by totiž nakonec došlo k předčasným volbám, bude Andrej Babiš potřebovat každý hlas. Komentátor Petr Honzejk tak sepsal několik vysvětlení, se kterými pravděpodobně přijde Babišův tým. „Určitě zazní to, že to myslel dobře, nevěděl, že dělá něco špatně, dělal to v dobré víře pro svou rodinu, nebo že kvůli kauze už dal miliony na charitu (ptejte se Kalouska, kolik dal na charitu!),“ píše Honzejk.

Dalším z možných vysvětlení pak může být, že další miliony na charitu prý ještě dá. „Možná bude tvrdit i to, že se nedá odradit, zvýší důchody i platy, nebo lidé budou moct přijet na ‚Čapák‘ podívat se zdarma na surikaty,“ řekl a dodal, že to bude rozhodně palba.

Psali jsme: Ministryně Schillerová nechce tajit zprávu OLAF. Dokonce kvůli urychlení odvolala úředníky z dovolené Erik Best poskytl nejen Babišovi návod, jak číst zprávu OLAFu Europoslanec Tomáš Zdechovský znovu vstupuje na scénu. Kvůli zprávě OLAFu Babiš se vyjádřil ke zprávě OLAFu. Stručně a jasně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab