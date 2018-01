Horáček: Byl jsem u zpovědi. A protáhlo se to

„Včera v pět večer překrásný ohňostroj, na který se k nám do Roudnice sjelo celé Podřipsko; odhadoval bych to na 10 000 lidí. Předtím jsem si po mši v pražském kostele sv. Jakuba podal ruku s okolostojícími; popřáli jsme si to nejkrásnější: Pokoj s tebou. Mezitím svátost smíření u kapucínů. Říká se tomu i zpověď. Ano, to se protáhlo,“ poznamenal Horáček, jemuž je často vyčítáno jeho spojení s hazardem. Horáček byl totiž majitelem sázkové kanceláře Fortuna.

Psali jsme: Sdružení českých taxikářů: Levnější neznamená lepší V Pardubickém kraji se natáčely dvě pohádky a Jan Palach Pithart dostal medaili na Slovensku, to už víte. Ale on také mluvil, to musíte číst. A kolem se děly i jiné věci Jan Campbell: Co se bude učit v novém roce 2018?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef