Horáček sdílel video plačící Rusky. Dostal varování. Velké

Válka na Ukrajině trvá už 898 dní. V posledních dnech Ukrajinci odpovídají nejen dronovými útoky na ruském území, ale také snahou okupovat Kurskou oblast nacházející se na ruském území. Český podnikatel, filantrop a skladatel Michal Horáček v reakci na útok ukrajinských jednotek v Kurské oblasti sdílel neověřené video mladé ženy.

„My, obyvatelé Kurské oblasti, nechápeme, proč nás vraždíte, banderovci,“ oslovila ukrajinské vojáky, kteří podle informací pronikají do Kurské oblasti a vyvolávají v Rusku vážné obavy. „My vás osvobozujeme za pomoci speciální vojenské operace a vy jste k nám přišli s válkou. Nechápeme, proč to děláte. Neprosili jsme se vás o to. My bombardujeme jen strategické objekty a vy bombardujete domy, nemocnice, ničíte ruský lid žijící na Ukrajině. My nejsme politici,“ sdílel Horáček video s mladou ženou mluvící rusky.

Připojil k tomu slova, že tohle je pro něj skutečné Rusko. „Tohle je pro mě hlas a tvář Ruska posledních 600 let. Hloupost a arogance,“ napsal na síti X Horáček.

Tady žena z Kurské oblasti říká, že tomu nerozumí.

“My jsme udělali Speciální vojenskou operaci. Abychom vás osvobodili. A vy do nás válkou! To fakt nechápu.”

Tohle je pro mě hlas a tvář Ruska posledních 600 let. Hloupost a arogance.



pic.twitter.„com/lnxyEsjUgO — Michal Horáček???? (@m_horacek) August 9, 2024

Další diskutér s Horáčkem souhlasil s poznámkou, že u Rusů jde o přesvědčení o vlastní výlučnosti a pocit, že svou pravdu musí vnutit všem státům. „Spíše přesvědčení o výlučnosti a pocit, že je nutno ostatní národy (zejména slovanské a k jejich dobru) i násilím přinutit ke ‚správné‘ cestě…“ napsal. Načež Horáček jen zkonstatoval: „Jinak řečeno: Hloupost a arogance.“

„Od čeho měli být osvobozeni?“ zeptala se naoko nechápavě Věra Libuše. „Od své ukrajinskosti,“ nabyl z videa dojmu Horáček. „A praček, mikrovlnek, záchodů, domovů, blízkých a životů,“ doplnil ho další diskutér.

Ale Michal Kobrhel se Horáčka zeptal, jaký je smysl takového komentáře, když ho stejně většina označí za neautentický. „Michale, jaký je smysl takovýchto postů? Pro koho to má (jakou?) hodnotu? Pro většinu to bude stejně neautentický ‚žvást‘,“ nechal se slyšet Kobrhel. A to si naběhl na vidle. Dostalo se mu okamžitého vysvětlení. „Smysl je takový, že je to jen další z myriády důkazů, že Russko (!) a jeho obyvatelé jsou po staletí stále stejně inteligenčně málo nadaní. A opravdu je neomlouvá ani fakt, že jim 24/7 vymývá mozek státní propaganda. Je to národ pastevců skotu, co nemá s naší civilizací nic společného,“ dozvěděl se Kobrhel.

Pod postem Michala Horáčka se k věci vyjádřil i novinář Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „‘O tohle jsme vás nežádali...‘ To myslím Ukrajince spolehlivě dojme,“ utrousil Horáčkovi do vlákna pod příspěvkem Šídlo.

