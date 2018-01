Horáček v rádiu vykládal, jak bude navazovat na Masaryka i listopad 1989. A pak vysvětloval, proč se stal hazardním hráčem

Horáček svůj kandidátský den zahájil v domě pro seniory U Agáty. Pomoc důchodcům je prý pro něj velkým tématem. „Já jsem slíbil, že pokud budu prezidentem, celý svůj plat dám na projekt senioři v nouzi,“ prozradil Horáček. Pomoc seniorům je podle jeho názoru velmi důležitá. Jako hlava státu by rád inicioval založení penzijního fondu, do kterého by plynuly prostředky např. ze státních podniků. Z tohoto fondu by v budoucnu mohli být financovány budoucí penze.

Od seniorů Horáček přeskočil k ideálům sametové revoluce z roku 1989. Horáček by se rád vrátil právě k těmto ideálům, k úctě ke svobodě, a to i ke svobodě médií, k úctě k lidským právům a tak podobně. „Já volám po tom, abychom se vrátili k myšlenkám, na kterých stojí náš stát. Masaryk říkal, že stát je utvářen idejemi,“ připomněl Horáček. Kromě ideálů svobody volal také po transparentnosti. Každý občan by měl vědět, odkud kam plynou jeho daně, co se děje s penězi, které odevzdává státu.

Pár slov padlo také k trestnímu oznámení, které Horáček podal na komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Ten o prezidentském kandidátu Horáčkovi prohlásil, že za minulého režimu spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Horáček zdůraznil, že na něj StB vedla spis a tlačila ho ke spolupráci, ale on odolal.

Prezidentský kandidát požaduje po Ondráčkovi omluvu a finanční odškodnění. Neví sice, kolik peněz by chtěl od Ondráčka získat, ale už ví, na co by je použil. „Mně píší lidé každý den a žádají mě o dary. Třeba na invalidní vozík. Tak to by bylo dobrý z tohohle zdroje, ne,“ podotkl v rozhlase.

Před rokem 1989 byl Horáček mimo jiné také hazardním hráčem. Svou hru považoval za únik z komunistického systému. Po roce 1989 s kolegy založil sázkovou společnost Fortuna. Nevidí na tom nic špatného. Sázení je podle Horáčka součástí naší kulturní tradice. Ani Bible neříká nic o tom, že se nesmí sázet. Ještě dlouho před tím, než byla sepsána Bible, hráli lidé třeba v kostky. A bylo to v pořádku. Jen islám to zakazuje, ale křesťanství ne.

Jako prezident by rád bojoval za dodržování pravidel. Také sázení má svá pravidla a těch si Horáček vždy cenil. Trvá rovněž na tom, aby sázkové kanceláře v Česku řádně platily daně. To je chování podle pravidel. Amnestie exprezidenta Václava Klause prý velmi pokřivila pohled na dodržování pravidel, protože lidé, kteří pravidla vždy dodržovali, najednou viděli, že ti, kdo pravidla obcházeli, najednou dostali generální pardon. Podle Horáčka to bylo něco strašného.

Padlo pár slov i k chystané debatě na TV Barrandov s mluvčím prezidenta Zemana Jiřím Ovčáčkem. „Já jsem dostal pozvání na Barrandov, abych tam šel debatovat s panem Ovčáčkem. Lidé mi píšou, proč půjdu do téhle debaty. Lidé se mě ptají, to příště půjdete debatovat s hradním řidičem nebo uklízečkou? A já říkám: No jasně, já jsem mluvil s hodně uklízečkama,“ řekl Horáček.

Hodlá Jiřímu Ovčáčkovi položit otázky, na které se prezidenta Zemana ptají lidé a on na ně neodpovídá. Příkladem může být otázka, proč se ještě neomluvil za to, že hovořil o neexistujícím článku slavného českého novináře Ferdinanda Peroutky.

Než se rozloučil s posluchači, vysvětlil na rozhlasových vlnách rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím, jak ho vnímá on sám.

Nacionalismus je podle Horáčka negativní vymezování se vůči jinému národu. A co je vlastenectví? „Je to opak nacionalismu. Nacionalismus je slabost. Vlastenectví je opak, to je láska k vlastnímu národu. Vlastenectví je odvaha a láska. Odvaha podívat se na vlastní chyby a léčit je,“ zaznělo z úst Horáčka.

