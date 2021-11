Hořejší: Zblblí lidi. Neočkují se. Lockdown? Chtějí do hospody. Mrtví jim nevadí

„Lidé jsou už z epidemie unavení, takže je pro ně relativně přijatelné i to, že tu bude umírat 200 lidí denně. A stojí jim to za to, že budou smět chodit na hokej a do hospody. Pokud se to nechá proběhnout, tak bychom tady za 2 až 3 měsíce měli 20 000 obětí,“ uvedl ve vysílání Benešovského impulsu imunolog Václav Hořejší.

Včera potvrdily testy 14,5 tisíce covid pozitivních. Statistiky dokazují, že jde o nejvyšší denní přírůstek od poloviny března. Nová kampaň má přimět lidi k očkování. Je postavená na fotkách lidí z nemocnic, kde zdravotníci manipulují s mrtvými lidmi. Jsou u toho nápisy jako Odkládal očkování, Měl svůj rozum atd. Jak na Hořejšího ta kampaň působí? „Já si myslím, že to je správné, že to je něco podobného, jako když se objevují ty hrozné obrázky zdravotních následků kouření. Takže to je stejný princip," sdělil Hořejší.

„Může to přimět lidi k očkování. Ale mám takový dojem, že u nás jsou někteří lidé už tak otrlí a tak, jak bych tak řekl, zblblí, že na ně nezabírá vůbec nic. Prostě to je úplně iracionální chování, když lidé odmítají očkování, které je pro ně. Jako někteří lidé to zřejmě berou tak, že tím bojují proti Babišovi, nebo že ukazují to, jak jsou nezávislí a nikdo jim nemá co poroučet. Ale každý by si měl uvědomit, že průměrná smrtnost tohoto onemocnění je dvě procenta. A v těch rizikových skupinách je to ještě vyšší. Je to čtyři, pět, u té nejvyšší věkové skupiny je to deset procent, takže vůbec nechápu... A že lidé věří těmto internetovým nesmyslům o tom, jak je očkování škodlivé, proč nevěří proboha expertům, světovým expertům, kteří zasedají v těch institucích, které schvalují vakcíny, výsledky klinických studií," zmínil Hořejší, že lidé místo toho věří „bizarním postavám, jako je doktor Hnízdil nebo doktorka Peková".

Rektor ČVUT přitom včera vyzval ke stažení kampaně, neboť je dle jeho slov nechutná a neetická. „Já ji takhle nevidím. Je to úplně stejné jako ty obrázky, odpudivé obrázky na krabičkách od cigaret. Nebo když byla taková ta kampaň, která měla trošku přimět řidiče, aby se zamysleli nad tím, jak jezdí, a ukazovali se tragické následky nehod. Opravdu ta zničená auta a lidé, kteří tím utrpěli a zahynuli, opravdu tragédie. Tak pan rektor je asi útlocitný," sdělil Hořejší.

Po uzávěře ekonomiky podle Hořejšího není v současné době poptávka. „Lidé jsou už z epidemie unavení, takže je pro ně relativně přijatelné i to, že tu bude umírat 200 lidí denně. A stojí jim to za to, že budou smět chodit na hokej a do hospody. Pokud se to nechá proběhnout, tak bychom tady za 2 až 3 měsíce měli 20 000 obětí,“ tvrdí Hořejší.

„Racionální by bylo, abychom teď udělali to, čemu tak nepřesně nyní říkáme lockdown, na dva týdny, kdyby se to třeba udělalo," podotkl Hořejší. „A současně s tím by měla intenzivně probíhat očkovací kampaň," sdělil Hořejší.

