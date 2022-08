Horko na Ukrajině: Dron zasáhl střechu ruského velitelství. Na Donbasu zuří boje. Na základně v Soči dým

O sestřeleném dronu informoval Ruskem dosazený představitel města Michail Razvožajev, uvedl Kyiv Independent. „Spadl na střechu a vzplál,“ uvedl. BBC upozornila, že Razvožajev nejprve na Telegramu napsal, že se dron nepodařilo sestřelit.

O silných explozích podle ukrajinských médií mluví Refat Čubarov, lídr Krymských Tatarů. I podle něj narazil do budovy velitelství dron.

With or without (as Russia says) casualties, a direct drone attack in the heart of the Russian Black Sea Navy is bound to be an embarrassment. pic.twitter.com/OguQ54V8oL