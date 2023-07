Hormony, antibiotika v potravinách! Green Deal, likvidace českého zemědělství. A dál? Expert odhalil

reklama

„Ministr zemědělství Nekula skončil, a to s pořádnou ostudou. Na sněmu Agrární komory 25. května odešlo při jeho vystoupení více než 200 delegátů ze sálu, což je nadpoloviční většina. Ten lidovecký nýmand se choval jako nepřítel českých zemědělců. České potravinové soběstačnosti. Ale především nás před svým koncem nechal zaplavit kontaminovaným obilím z Ukrajiny. Co také očekávat od subalterního služebníka banky Erste, že? Která má v České republice samozřejmě své obchodní zájmy. A navíc od lidovce. A teď si představte, že tohle nic bylo vystřídáno jinou lidoveckou nulou, učitelem Markem Výborným. To si teprve užijeme, ale zážitky si nechme na příště. Nyní se vraťme k Nekulovi. Přes veškerou nechuť zemědělců kupodivu současné vedení Agrární komory poděkovalo Nekulovi za skvělou práci, a to byl jasný signál zrady kolaborantského vedení. Členové komory začali z profesního sdružení utíkat. Jeden z nejvýznamnějších hráčů na českém zemědělském trhu, majitel firmy Rabbit, oznámil také konec členství své společnosti v Agrární komoře v České republice. Dnes je právě proto přímo on povolán k vysvětlení, na jak vratkých základech stojí česká zemědělská politika,“ poznamenal na úvod pořadu moderátor Stanislav Novotný, jenž si do pořadu pozval bývalého prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska.

„Současný prezident Agrární komory Jan Doležal, zdá se, že je těžký oportunista, kariérista, který se snaží přizpůsobit tomu mainstreamu, tomu obecnému politickému trendu a rozhodně nehájí profesně své zemědělce. Lidi, na kterých by mu mělo nejvíce záležet,“ dodal Novotný.

„Nejenže je oportunista, ale co je to nejhlavnější. V podstatě vypravuje o tom, že Agrární komora musí být nadstranická, což vlastně mu dělá to, že nebude s nikým ve sporu a nebude nic uplatňovat pro zemědělce. On v podstatě dělal všechny kroky k tomu, aby nějakým způsobem torpédoval vztah zemědělců a dnešní vlády a vztah k pětikoalici tím, aby jim co nejvíc vyhověl a zemědělcům zavřel pusinku. Takže to není šéf nevládní organizace, kterou zastupuje. To je přesně to, co jste vy nazval, ale já bych k tomu ještě přidal, že je to vlastně zrada na zemědělcích. Je to hanba. Místo, abychom podporovali a tvrdě bránil stavovskou čest zemědělců a potravinářů, tak tam hraje takový narážedlo, nebo jak bych to nazval, které tedy bude nějakým způsobem přežívat. Je to kariérismus, je to vlastně taková vstupenka do vyšší politiky. A to já nebudu, v tom nebudu já,“ dodal Jandejsek.

„Evropská politika torpéduje českou potravinovou samostatnost. Prosazuje Green Deal. Všechno, co zdražuje potraviny. A tomu všemu šel Jan Doležal na ruku. Takže zdá se, že podporuje likvidační záměry. Likvidační záměry evropské politiky, Evropské unie,“ dodal Novotný.

„A v téhle situaci lidovci navrhnou, aby se ministrem zemědělství stal Marek Výborný, syn bývalého ministra, v podstatě protekční synek, a bývalého soudce Ústavního soudu. A co od něho očekáváme, od toho učitele, který teď dosedl do čela resortu, kterému vůbec, ale vůbec nerozumí?“ zeptal se Novotný.

„Podle mě to je tragédie, protože jestli si člověk, který si zemědělstvím ani neprošel nikde, ani se neotřel o zemědělství, řekne, že má velký politický výtlak, takže je dobrý manažer, takže bude dobře řídit zemědělství, to je směšný. Tohleto nikdo nebere vážně a všichni z toho mají akorát legraci. Já znám Výborného z několika jednání, které bylo před sedmi až osmi lety, když se dělal první zákon o ... síle, tak je to vlastně jenom povídání, povídání o ničem, a tvrdě stát na stanovisku, který dostane zadaný. To jsou ty dnešní národohospodáři. Myslím si, že to je smutný a že dojdeme k tomu, že to není možný takhle v tom pokračovat. Bude to brzy,“ dodal Jandejsek.

