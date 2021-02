Hospodský tuší: Po únoru konec. Chtějí zničit šikovné lidi, spílá Babišovi

reklama

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 14952 lidí

Oba účastníci se hned na začátku debaty shodli na tom, že restaurační zařízení by měla zůstat otevřená.

Olbert k tomu řekl: „My jsme měli zásah naposled předevčírem, měli jsme tam i docela schopnýho policistu, který i ovládal zákony, takže jsme si vyargumentovali, že máme pravdu a že by oni měli odejít. A on mi říkal jednu věc, jestli mi nevadí, že šíříme ten covid. Já mu na to odpověděl, že to nemám od nikoho potvrzený a že za tu dobu co jsme otevřený, tak nikdo z našich zaměstnanců žádný covid neměl, a to ta hospoda je za poslední měsíc a půl narvaná ve švech.“

Šuráň zmínil zcela nedostatečné kompenzace pro restauratéry. „Kompenzace zatím žádné nepřišly, tam nikdo jistotu hledat nemůže. Přišel jenom Antivirus a ten už běží od března a jsou to v podstatě jenom částečné sanace nákladů na zaměstnance. S tím šířením covidu je to bohapustá demagogie, protože nikdo neví, kde se ten covid šíří. Hlavně je prokázaný, že se nejvíc šíří ve fabrikách a v zaměstnání, ale tam se nezavírá. Takže mi to skoro připadá jako cílená likvidace jednoho oboru.“

„Já si spíš myslím že nechtějí zlikvidovat jeden typ oboru, ale jeden typ lidí. Cílíme na lidi, kteří jsou šikovní, samostatní, nezávislí... a tohle jsou pro ně hrozně nepříjemný lidi. Ty budou pořád remcat, pořád do něčeho šťourat, a to je pro vládu takovej otravnej brouk, kterýho je potřeba setřást. A tam si myslím dlouhodobě míříme.“ reagoval Olbert.

„Ta hospoda či restaurace je pro nás Čechy historickej point, sociální místo, kde vzniká spousta věcí a my ji chceme mít. Takže jestli teď popadaj hospody, tak on tu díru někdo vyplní. Co je na tom smutný a nespravedlivý, tak to jsou ty osudy těch lidí, kteří za něco bojovali, dřeli i desítky hodin denně a vlastně teď z toho nemají nic.“ dodal restauratér.

Také upozornili, že hodně restaurací stále funguje jen díky kurzarbeitu, kdy jsou zaměstnanci placeni státem. Tato podpora podle nich skončí již koncem února a březnové výplaty tak již budou muset platit sami podnikatelé. „Tam podle mě půjdou všichni na pracák, to bude velký skok.“ řekl Šuráň.

Restauratéry, podle obou diskutujících, v celé situaci hodně trápí neustálé protahování krize a finanční nejistota. „Ono se stalo to, že vláda vlastně nikam nedošla. Po roce mají horší čísla než na začátku a pořád jen něco slibují... a teď ti lidé zjišťují, že kdyby zavřeli před půl rokem, tak jsou vysmátí.“

Psali jsme: Generál Šándor: Hamáček lhal, vícekrát. A jen straší lidi. Armáda od pondělí? Toto může přijít

Anketa Jste pro návrat dětí do škol za podmínek, které určila vláda? Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 4689 lidí

Stát a policie to podle Olberta nicméně takovým rebelům nechá vyžrat: „Mně to připomíná komunismus, když si někdo otevřel pusu jakýmkoliv způsobem, tak ho prostě exemplárně dostávají do kolen. Teď je podle mě už zcela zbytečný ohlížet se na stát, jestli gastru pomůže. Teď už zabere jen to, že půjdeme makat. Tenhle stav je neudržitelný.“

Nikoho tak asi nepřekvapí, že premiér Andrej Babiš, z pochopitelných důvodů, není u obou pánů ve velké oblibě. „Myslím, že dohodnout se na něčem s Babišem je nemožný. Havlíček, ten tam má manévrovací prostor asi tak svojí židli a Andrej prostě jen říká, bude to takhle a takhle. A teď jak on je zahlcenej nejenom svým byznysem, tak on podle mě ani nemůže nijak racionálně zvážit tu myšlenku, a potom to takhle vypadá.“ řekl k Babišovi Olbert.

A dodal: „On se úplně vymknul kontrole, já když poslouchám to jeho ‚Čau, lidi‘, tak to jsou už takový bláboly... a já si pak říkám, že ten Prchal tam přece stojí vedle něj, ten mu musí říct, že je to blbě. Samolibej vládce, to je šílený. A já se obávám, že jestli ho tam necháme do voleb, že on ty zbytky financí rozhází lidem a jelikož tady máme fakt dost ovcí, tak oni mu ten hlas zase dají. Má k tomu neomezenej přístup k penězům a teď už jen vymejšlí, jak všechny ty věci, roušky, testování, vakcíny přetáhnout na svoje firmy,“ rozohnil se restauratér.

Podle Šuráně je největší chybou současného vedení hlavně to, že se zde nikdo nesnaží zajistit normální fungování státu i s covidem. Zavřené restaurace, sportoviště a školy hovoří za vše. „Prostě jsme mohli normálně fungovat, byť za cenu různých omezení. Restauratéři, pivovarníci, všichni jsou ochotní k různým ústupkům a omezením, jen aby mohli fungovat, ale bohužel takhle nikdo ‚nahoře‘ neuvažuje,“ posteskl si.

Psali jsme: Česko v rakvi. Svobodná ČT, Dukovany bez Rusů a čistá Bečva. Milion chvilek jel Prahou Senilní chudák Klaus, říká Kubek. Pomsta. A připomínka migrace do Evropy „Ať jde ten deb*l do pr*ele!" Získali jsme šokující fotky z vánočních trhů v Chebu. Stovky lidí, žádné roušky, zpěv, alkohol Volfová (ANO): Nechceme budovat parkovací plochy na úkor zeleně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.