Host v ČT naložil Filipovi: Prohra. 10 miliard, ze kterých nic nebude

Komentátor serveru Info.cz Petr Holec na ČT24 pár minut po 13. hodině okomentoval schválený státní rozpočet pro rok 2021. V něm si komunisté nakonec prosadili přesunutí 10 miliard korun z resortu obrany do státní rozpočtové rezervy, což byl klíčový požadavek komunistické strany k tomu, aby podpořila návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministr obrany Lubomír Metnar již dříve avizoval, že pokud by škrty prošly, že rezignuje.

„Je to symbolické, nebo skutečné vítězství komunistů?“ zeptala se Holce moderátorka Linda Bartošová. Argumentovala tím, že přesunutí peněz od resortu obrany, čili od armády, má být pouze dočasné; v lednu se tam mohou prostředky klidně vrátit zpět. „Já si myslím, že to je v podstatě prohra komunistů a že je to jenom symbolické, že nám komunisti předvedli, jak si za deset miliard, ze kterých neutratíte ani korunu, tak si koupíte mediální prostor těsně před Vánoci na něco, čím stejně nic nezměníte,“ myslí si Holec. On sám by si vsadil na to, že peníze nakonec u armády skončí. A komunisté ukázali pouze to, že ještě dokážou vládu pozlobit.

Komunisté již vládě dříve vyhrožovali i dříve, ale nakonec vždy ustoupili. „Zkoušeli vyhrožovat kvůli rozpočtu i kvůli jiným věcem, tak teď si to asi užili, těch pět minut slávy, ale myslím si, že vůbec nic nezměnili,“ dodal.

A zda je tento výsledek lepší, než rozpočtové provizorium? Holec si myslí, že v delším období je tento výsledek lepší. Pokud by provizorium trvalo například měsíc, tak asi o nic nejde.

„Ale vzhledem k tomu, jaká je doba teď... V podstatě jsme vstoupili do předvolební kampaně, velmi prodloužené... Vidíme to i na tom, jak se tady pohybují ty dva antibabišovské dvojbloky, nebo trojkoalice a dvojblok Pirátů a STAN. Já se obávám, že má pravdu premiér Andrej Babiš v tom, že kdyby ten rozpočet neprošel teď, tak rozpočtové provizorium bude trvat a do voleb se ten rozpočet nepodaří schválit, protože z toho rozpočtu se už dávno stala politická záležitost, nikoliv skutečně rozpočtová nebo ekonomická,“ myslí si Holec.

Pokud by tedy bylo rozpočtové provizorium tak dlouho, tak by to dle komentátora byl problém. „V současné chvíli, kdy vláda musí hasit obří ekonomické škody tím, že přivírá část ekonomiky, tak bychom vůbec nemohli čerpat evropské dotace a další věci... Čili v tom, si myslím, že by to rozpočtové provizorium sice nebylo poprvé v historii Česka, ale bylo by poprvé v takto výjimečné době.“

Osud vládní koalice ANO a ČSSD by to však nemělo ohrozit – ačkoliv tvrdili, že je pro ně těch 10 miliard na armádu zásadních a že neustoupí, tak oba subjekty prý vědí, že se jedná o symbolickou záležitost a že armáda ty peníze nakonec dostane.

„Pokud jde o osud vládní koalice, tak tam jsou mnohé jiné věci, které rozdělují vládní koalici – a to je ten daňový balíček... A jsou to i další věci v sociální oblasti, je to například ta důchodová reforma nebo v uvozovkách reforma, ona to žádná reforma není, co představila ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD, takže to jsou věci v kterých se ANO a ČSSD neshodnou. Ale teď v tomto si nakonec vyhověli, protože cítí, že de facto to nic nezmění, to přesunutí 10 miliard do vládní rezervy,“ zopakoval Holec.

Jedná se však prý o symbolickou prohru ANO a ČSSD, jelikož je komunisté údajně poprvé dohnali k tomu, že jim ustoupili, ačkoliv jen symbolicky. Politický komentátor však nechápe, zda to komunisté považují za vítězství. „Pak to jenom ukazuje... jak už opravdu zoufalost a mizérii jejich stavu současného,“ myslí si. Komunisté tedy chtěli pouze ukázat, že stále mají určitou sílu a prý takto nadbíhají těm svým skalním voličům, kteří povětšinou nenávidí NATO a komunisti se jim snaží takto zavděčit. „Jim už nic jiného nezbývá,“ dodal Holec.

Na závěr se Holce moderátorka zeptala, zda tento státní rozpočet je jediný možný, jaký jsme mohli mít.

„Určitě ne, mohli jsme mít spoustu rozpočtů. Já bych k tomu řekl dvě věci... a nejsem ekonom, nebudu to hodnotit úplně ekonomicky, ale spíš politicky – prostě koronavir udělal z většiny státních rozpočtů v podstatě cáry papírů, protože to, co přišlo na jaře, najednou zaseklo první obří díru státních rozpočtů.

Pak se většina vlád začala připravovat na to, že když skončily ty první lockdowny, tak, že se ekonomika nastartuje – ale najednou přišla druhá vlna a ta zasekla druhou obří díru do těch rozpočtů... Takže všechny státní rozpočty ve všech zemích se prostě dramaticky mění.

U nás je specifické to, že vlastně vláda do toho rozpočtu promítne to, co prošlo parlamentem nebo nejspíš projde parlamentem, to musí schválit ještě Sněmovna – a to je to snížení daní, které bude mít určitě výrazný vliv na příjmy rozpočtů... Nikdo sice teď neví určitě kolik, ale bude to klidně někde mezi 85 až 105 miliardami korun a ty v tom nejsou ještě promítnuty, takže to je asi největší specifikum toho státního rozpočtu na příští rok u nás,“ uzavřel Holec.

Pro úplnost se sluší dodat, že rozpočtové provizorium je stav, kdy výdaje státního rozpočtu každý měsíc smějí tvořit nejvýše dvanáctinu posledního platného rozpočtu. V historii samostatné České republiky k tomu došlo dvakrát.

