Hoteliér a restauratér z Prahy 1 je proti zavíračce v deset večer. Prozradil, kteří hosté ruší noční klid

„Pod záminkou nočního klidu je ohroženo na 300 podniků se zahrádkami. Šlo by o citelný zásah do ekonomiky podniku, s negativním dopadem na zaměstnance,“ tvrdí Bauer a objasňuje svoji tezi. „V roce 2018, kdy vyhrála Praha Sobě, udělala v podstatě nové vedení a novou myšlenku, jak by se měla ubírat Praha 1. Jedna z těch myšlenek, kterou zastávali, je omezení provozní doby zahrádek do deseti hodin, což se týká těch zmiňovaných 300 zahrádek. A je to pro nás extrémně citlivé téma. Vadí nám, že chtějí omezit provozní dobu, ale zároveň nám chtějí ponechat poplatky za ty zahrádky, které jsou nejvyšší v Evropě,“ uvedl Bauer, jehož otec vybudoval od základů rodinnou firmu a on sám je dnes úspěšným hoteliérem a restauratérem.

Bauer by chtěl, aby zahrádky mohly „jet“ delší dobu. To už dle jeho slov funguje. „Někdo to má do 11, někdo do 12, i déle,“ řekl. „Problém není těch 10 hodin večer, ale to, že my jako provozovatelé budeme muset zastavit objednávky v 9 hodin. Protože když ten host přijde, my ho musíme objednat, my to musíme uvařit, on to musí zkonzumovat, zaplatit a v 10 hodin bychom měli všechny poslat pryč a zavřít. Pro nás to není zkrácení do 10, ale do 9,“ uvedl.

V jeho asociaci je 45 členů, kteří provozují více než jednu restauraci v centru Prahy. „V každém velkém městě je nějaké centrum, kam se lidé stahují za zábavou. Může to být Vídeň, Londýn, Berlín, Mnichov nebo Paříž a vždycky v tom centru je, řekněme, ta komerční zóna, kde ta otevírací doba je jiná. A to si myslím, že je ta Praha 1, a proto těch výjimek je tady spousty. Padaly tady argumenty, že Praha 1 je jediná městská část, která má těch výjimek tolik, ale to je prostě tak, jak to má být,“ míní Bauer, který působil i pět let v zahraničí.

Bauer pak zdůraznil, že si rezidentů váží, ale že je nutné se podívat na to, co je rušení nočního klidu. „Ten host, který si jde sednout na zahrádku, to není ten, který si sedne, bude vyřvávat a bude rušit ten noční klid. Ten problém je někde jinde a to jsou skupinky mladých lidí, kteří jezdí do Prahy za levným ubytováním a za levným alkoholem a konzumují ten alkohol na ulicích nebo v těch rezidenčních bytech,“ sdělil. Podle jeho slov, když host sedí na zahrádce pohostinství, je tam personál od toho, aby dohlížel na noční klid. „Když je host u nás, tak to není ten host, který ruší,“ zdůraznil.

Asociace navrhuje, že by se v Praze 1 měly udělat rezidenční a komerční zóny. „Mělo by se říct, kde jsou ti rezidenti, kde žijí, a mělo by se dbát na to, aby ten noční klid byl dodržen,“ poznamenal Bauer. „Na Malé Straně je noční svět a tak dále, tam jsou uličky, kde by se nějakým způsobem měl dodržovat ten noční klid,“ uvedl.

Bauer hovořil i o sdíleném ubytování Airbnb. „Určitě nejsem pro zákaz, ale měla by se nastavit nějaká pravidla. V podstatě provozovatel Airbnb je svým způsobem hoteliér, ale nevztahují se na něj nějaká pravidla,“ řekl Bauer a zdůraznil, jak hoteliér musí dodržovat hygienické zásady, platit daně, platit poplatky. „Provozovatel Airbnb by to měl také dodržovat, ale většinou se tak neděje. A tak může přijít s cenou, na kterou nemůže hoteliér dosáhnout,“ dodal Bauer, že jde o nespravedlivé konkurenční prostředí.

