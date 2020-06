Hov*diny! Klaus ml. se rozčílil po útocích na Churchilla a Gándhího. Elfové jsou udavači, řekl. A je toho víc

Zakladatel Trikolóry Václav Klaus mladší na YouTube kanále Ondřeje Tesárka vysvětloval, proč podporuje větší zastoupení českých zemědělských výrobků v obchodech. Poté prozradil, že ví, kde v koronavirové krizi ušetřit. Zrušil by Senát a počet poslanců snížil z 200 na přibližně 120. Vysvětlil to tím, že někteří dnešní poslanci téměř nejsou aktivní a jiní jsou aktivní až příliš. Oboje je podle Klause hodně špatně. Poté došlo na Afghánistán a Klaus se rozohnil.

reklama

Klaus vysvětloval, že by české zemědělské produkty měly být upřednostněny v obchodech. Ne z 80 procent, jak se o tom teď jedná, ale z 50 procent je podle Klause v pořádku, protože čeští zemědělci si podle jeho názoru zaslouží podporu. Uznal sice, že toto opatření do jisté míry omezuje trh a z tohoto hlediska by bylo lepší zcela zrušit evropské zemědělské dotace, ale protože to není reálné, je podle Klause třeba podpořit české zemědělce tímto legislativním nařízením a prosadit české zemědělské produkty do českých obchodů. Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 10527 lidí

V době koronavirové se hodně mluví také o šetření a podle Klause by stálo za to zrušit Senát a počet poslanců snížit z 200 např. na 120. „Protože všichni znají (Miroslava) Kalouska (TOP 09), jak mluví a o čem, a všichni znají (Jaroslava) Faltýnka (ANO) a (Andreje) Babiše (ANO), ale pak je dalších dvacet poslanců, kteří moc nevystupujou, v podstatě jen doplňují ty počty. Jeden má na starosti třeba energetiku a když je jednou za čtyři roky zákon o energetice, tak on se teda na to nějak podívá,“ rýpl si do některých svých kolegů v dolní komoře Parlamentu Klaus.

Vedle toho prý ve sněmovně existuje skupina až příliš aktivních zákonodárců, kteří za 4 roky předloží tisíce zákonů a zaplevelují český právní řád. Pak se živnostníci musí bát celé řady kontrol a musí hlídat všechno možné i nemožné. V téhle džungli se pak vyznají jen velké korporace, které mají dost právníků a ti mají čas všechno sledovat.

Místo sledování všeho možného by se Klaus s Trikolórou zaměřil na prosekání této legislativní džungle a pak na obhajobu tradičních hodnot.

„Manželství je svazek nějakým způsobem chráněný státem a je to z toho důvodu, že stát má zájem na obhajobě tradičních hodnot a pak na plození dětí. Česká společnost je naprosto liberální, české zákony jsou naprosto liberální, ale přijímat k tomu (k homosexualitě) slovo manželství, tak ze svazku dvou osob se vám dítě prostě nenarodí. Tak to prostě je,“ vysvětloval Klaus.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rád by hájil také národní zájmy a kladl by si otázku, proč posíláme české vojáky do Afghánistánu. Podle Klause je k diskusi zachovat se stejně jako Američané ve Vietnamu a stáhnout se. „Když dobývali Berlín, protože chtěli porazit nacismus, tak to jako chápu, ale v tom Afghánistánu to nevidím. Já bych prostě nerad, abychom plnili postkoloniální ambice některých zemí a platili za to životy našich vojáků... Náš program není takový, že cokoliv je v NATO, tak hurá a hurá,“ shrnul Klaus. Anketa Měl by být Xaver Veselý ODVOLÁN z Rady ČT? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8409 lidí

V souvislosti se zachováním tradičních hodnot zmínil také smrt černocha George Floyda v USA a pozastavil se nad tím, že v USA jsou kritizováni policisté a musí poklekat před demonstranty, ale o útocích občanů na policisty už se zdaleka tolik neinformuje.

A tím to nekončí.

„Zakazujou se klasický filmy, útočí se na Churchilla, pomalu i na Gándhího a na kde koho a to jsou prostě neuvěřitelný hovadiny,“ rozohnil se Klaus.

Nakonec se obul i do českých elfů a do bojovníků proti dezinformacím. „Co si budeme povídat, to jsou udavači, že jo. Nějakej Fakt-checking a tyhlety věci, to není nic jiného než cenzura. Jenom jiným slovem. Bolševik tomu taky neříkal cenzura, aby to nepřipomínalo první republiku. Vždycky si musíte vymyslet nějaký nový slovo, ale podstata je stejná – zavřít někomu pusu, ničit svobodu slova. Jsou to darebáci,“ uzavřel ostře Klaus své vystoupení.

Psali jsme: ,,Lžou vám.” Klaus ml. předkládá zlou pravdu o Česku s virem i po něm. Bude to bolet Ruská hrozba drží EU pohromadě. Bylo by od Putina ošklivé, kdyby nás v tom nechal, směje se profesor Keller Klaus ml. šokoval Sněmovnu: Poslanci půl roku bez platů! Odhlasují to? „Odporný jak Zeman a Babiš!“ Chvilkaři mají pořádný vztek na Klause staršího. Za Koněva. Co bude dál?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.