Hovado! Patříš na psychiatrii. Politik ODS terčem zloby, toto napsal o labutích, kterým ublížil ohňostroj

Během bujarých oslav příchodu nového roku v Praze umíraly labutě, narážely do trolejí a mostů, když chtěly uletět před ohňostroji, řadu z nich výbuchy zábavní pyrotechniky zranily. O to větší vlnu rozhořčení ze strany veřejnosti vzedmulo bizarní okomentování situace ze strany radního Městské části Praha 4 Jaroslava Mítha (ODS), jenž se celému neštěstí na sociální síti vysmívá.

Městský radní Prahy 4 Jaroslav Míth si nejdřív novoroční ohňostroj pochvaloval. „Navzdory popleteným pokrokářům z Magistrátu jsme měli díky Praze 2 nádherný ohňostroj. Nevzali nám Ježíška, nevezmou ani novoroční ohňostroj! 10 min krásy jednou za rok za to stojí,“ napsal na svém facebooku.

V následné diskusi lidé okamžitě kriticky poukazovali na to, že během oslav umírala zvířata. „Ano, ohňostroj byl dozajista krásný. Pro mnohé tvory, bohužel, byl tím posledním, co ve svém životě viděli. Takže se nabízí otázka, zda těch ‚10 minut krásy‘ opravdu stojí za to,“ napsala přispěvatelka do diskuse Martina Marková.

Míthova chladná reakce na tuto skutečnost však vyvolala u veřejnosti vlnu emocí plných rozhořčení. „Pokud se labutím nelíbí ohňostroje, tak ať se odstěhují na rybník. Město bylo pro lidi a labutě se k nám vetřely,“ konstatoval s výsměchem politik.

„Doufám, že vás už příště nikdo volit nebude,“ rozčílila se komentující Lucka Vynikal. Od Líby Zedekové si Míth za své ignorantstvím vysloužil přízvisko „pěkný hovado“.

Dagmar Adamová se v souvislosti s tím nestačila divit, že někdo takový sedí na radnici. „Však karma je zdarma a na každou sv… se voda vaří,“ dodala.

Někteří usoudili, že Míth patři na psychiatrii, pakliže se raduje z rozsévání smrti a utrpení.

Podle ochránců zvířat byl velký problém, že byl ohňostroj v centru Prahy u Vltavy, kde jsou stovky ptáků, protože je to zimoviště vodních ptáků. A lidé to odpalovali přímo u nich. Zásadní problém vidí i v tom, že lidé v Praze odpalují neřízeně petardy celé vánoční svátky. Kdyby se to na silvestra časově omezilo na jednu hodinu před půlnocí a jednu po půlnoci, tak prý problémy ubydou. Byly by to sice pro zvířata dvě hodiny hrůzy, ale většina z nich by prý přežila.

