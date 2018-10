Hovoří o demokracii a hodnotách, přitom žádné hodnoty nemají a jsou plni nenávisti. Ze studia PL pohovoří Jiří Ovčáček

V roce stého výročí republikánské státnosti někteří začali hovořit dokonce o znesvěcení státního svátku. Zejména kvůli osobě oceněného zpěváka Michala Davida. Podle Ovčáčka je to ale přesně naopak.

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 2% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10602 lidí

„Myslím si, že sté výročí naší státnosti znesvěcují právě takoví lidé,“ řekl Ovčáček. Doporučil, aby si lidé všímali, jak jsou tito kritici plní nenávisti. „Ti lidé většinou velmi rádi hovoří o demokracii, o svobodě, o hodnotách, přitom demokracii nectí, svobodu nemají rádi a hodnoty žádné neuznávají,“ povšiml si mluvčí.

Prezident podle Ovčáčka vyznamená skutečné osobnosti, které ale on jako mluvčí nemůže prozrazovat. Jsou to lidé, kteří v životě skutečně něco dokázali. A do této kategorie spadá i Michal David. „Mezi to něco dokázat patří třeba to, že děláte lidem radost. Že jim přinášíte pohodu, vytváříte dobrou atmosféru. A to je případ Michala Davida, ten rozdává radost už drahná léta, je to člověk, který má za sebou dlouhou kariéru, kterou mimochodem začínal jako jazzový hudebník,“ říká mluvčí Ovčáček.

Psali jsme: Nepřítel Zemana sdělil své úmysly. A Pražský hrad udeřil

Bleju z Babiše a Ovčáčka, ulevil si Hřebejk. A mluvčí prezidenta začal okamžitě ordinovat. A nejen on

Morální zrůda. Jiří Ovčáček si vyřizoval účty ve věci syrských sirotků. A poté promluvil o cenzuře v médiích





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav