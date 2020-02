Hovorková čárkovala Babišovi neslušná slova. Pak se posmívala jeho slavnému pozdravu, je prý pro burany

reklama

Svým úvodem komentáře mířila na poslední pravidelné hlášení premiéra, které je známé také jako „Čau lidi“. Narážela na úryvek Babišova textu o pivu. „Za to, že jsme hospodským zvedli marži, jsme dostali velkou pochvalu od Asociace hotelů a restaurací. Co se ale objevilo na prvních třech stranách Blesku? Že akorát DĚLÁME BORDEL. Fakt jo? Jen proto, že nějaký blb si udělal idiotskou teoretickou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl, dostala se do médií a tam ji začali vydávat za nějaký platný dokument?“ podivoval se včera na Facebooku premiér.



A upozornil, že jeho hnutí mělo snížit daně: „Když jsem to viděl, měl jsem chuť řvát vzteky. My že děláme bordel? My, kteří jsme za posledních šest let snížili daně lidem, firmám, živnostníkům, pracujícím rodičům a důchodcům a TAKY HOSPODSKÝM o 130 miliard korun.“







„Tak to máme jednou idiotský, jednou blb, několikrát bordel a řvaní vzteky. Státník, jak má být! Ale kauza pivo pokračuje,“ okomentovala úryvek Babišova shrnutí editorka.



A přikládá další část, ve které Babiš píše, že v souvislosti s daněmi na pivo se „žádnej bordel nechystá“ a „při snižování DPH na točené pivo mysleli hlavně na malé hospůdky na vesnici odvádějící DPH, kde se nevaří a k pivu se nabízí jen hermelín nebo utopenec“. „A za to jsme dostali co? Pěkně přes držku,“ vztekal se premiér v hlášení.



Hovorková poukázala, že ony „malé hospůdky“ již byly často likvidovány v souvislosti s EET nebo zákazem kouření. Za výraz, že „dostali přes držku“, premiéra napomíná s tím, že tohle již je „urážka všech alespoň trochu myslících občanů, stejně jako to buranské oslovení ‘Čau lidi‘. „Já tedy neznám nikoho, kdo by stál o to, aby mu zrovna Babiš říkal ‚Čau‘,“ přiložila.

Závěrem Hovorkovou ještě udivoval odstavec týkající se ministra obrany Lubomíra Metnara a jeho resortu. Toho se měl podle hlášení Babiš tázat, „co to má za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“. Případ se týkal nákupu radiolokátorů, který je podle některých kritiků ministra předražený.



Obrana chce od české firmy ERA pořídit dva komplety pasivních sledovacích systémů DPET, jejichž základem jsou radiolokátory Věra NG. Zaplatí za ně 1,245 miliardy Kč bez DPH (asi 1,5 miliardy Kč s DPH). Když před rokem úřad informaci o zakázce předkládal vládě, uváděl jako předpokládanou cenu 780 milionů Kč. Obrana už dříve uvedla, že tato částka vycházela ze starého průzkumu a neodpovídala reálné ceně. Podle Metnara proto a kvůli dalším pochybením skončil jeden z úředníků. Výslednou hodnotu zakázky ministerstvo opakovaně hájí tím, že ji ověřil nezávislý znalecký posudek, podle kterého je v čase a místě obvyklá. Vypracoval ho ústav CETAG.



K výrazu „pitomci“ již Hovorková doplňuje, že „pan premiér má velkou slovní zásobu“ a zřejmě se rozhodl „v prezentaci na sociálních sítích následovat svou nekulturní manželku a její přátele, kteří kritiky nazývají ‚chudobou‘“. Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Narážela tak na vánoční večírek, kterého se účastnil Babiš se svou chotí Monikou a ta se na něm vyfotografovala s rodinným přítelem a floristou Ivanem Šablatúrou. Ten pod snímek, na kterém je v kostýmu církevního hodnostáře s manželkou premiéra Monikou Babišovou v kostýmu vánočního skřítka, později napsal: „Bavíme se na večírku a chudoba u PC na fotkách!“ Babiš to později odsoudil se slovy, že to Šablatúra „podělal“, a poukázal, že floristu „poslal někam“. Psali jsme: „To podělal! Poslal jsem ho někam!“ Premiér Babiš u Soukupa drsně účtoval. Podívejte se s kým Psali jsme: Tak co, ČT? Babiš seděl u TV, sledoval a směje se Kavčím horám. Jde o jeho „průšvih“ Je mi to fuk! Na*raný Babiš k ministrovi i dalším věcem Je to jinak! Babišovi se nejdřív zvedl žaludek a pak začal pátrat. A teď přiznal... Babiš měl doma zle: Monika byla rozčílená. A on zakročil

