Hovory Miroslava Kalouska: Ty ******, ty ******, rozbiju ti hubu… Sněmovna řičela, jen Schwarzenberg...

reklama

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 7611 lidí

Nicméně v roce 2012 to Kalousek opravdu neměl lehké. Ono vměšování se do případu totiž souviselo s jeho telefonáty tehdejšímu policejnímu prezidentovi Petru Lessymu. Ten uvedl, že mu Kalousek měl do telefonu dne 4. července 2012 vyčítat postup při vyšetřování nákupu dopravních letadel CASA a mělo dojít i na zastrašování. Kalousek prý měl hovořit o tom, že Lessy a spol „budou za to stíháni“. Patrně se jednalo o jednání pod návalem emocí, Kalousek měl totiž poté Lessymu volat ještě dvakrát a za svá předchozí slova se omluvil. Lessy k hovorům uvedl, že si nepřipadal pod tlakem ohledně kauzy CASA, pouze mu nátura hovorů přišla nevhodná, a tak nic nikam neoznamoval, hovory navíc neměl nahrané.

To poslanec Petr Skokan (VV) si hovory pečlivě nahrával. A právě v době, kdy médii rezonovala výše zmíněná kauza, se rozhodl, že Sněmovnu seznámí s tím, jak Miroslav Kalousek jedná s politickými kolegy. Impulzem měla být slova premiéra Petra Nečase, který dříve vyzval, ať někdo zveřejní důkazy o údajném Kalouskově vyhrožování policistům.

Přenesme se tedy do sněmovního jednání 13. července 2012. Předsedající Miroslava Němcová dává slovo Skokanovi. Ten si s sebou k řečnickému pultíku bere i štos papírů. Úvodem svého vystoupení navrhuje na program schůze zařadit mimořádný bod s názvem „Nepřiměřené chování ministra financí“, což nejméně jednoho z poslanců v sále hlasitě rozesmálo. „Mně to moc k smíchu není, pane kolego,“ reaguje s vážným výrazem ve tváři Skokan. „V situaci, kdy jeden z nejvyšších ústavních činitelů této země dehonestuje již tak dost oslabovanou policii, zastrašuje a vyhrožuje jejímu nejvyššímu činiteli, musím tento návrh doložit svědectvím o praktikách pana Kalouska, a to ukázkou jednoho zcela konkrétního telefonátu,“ překvapuje své kolegy poslanec Věcí veřejných a dále připomíná dřívější incident ze září 2011, kdy Kalousek profackoval jistého mladíka, o čemž tehdy média informoval právě poslanec Petr Skokan.

Anketa Věříte, že ODS a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně? Ano 3% Ne 11% Je mi to jedno 86% hlasovalo: 5442 lidí

Je tedy jasné, proč připomínkou tohoto incidentu poslanec Skokan zahájil svůj projev. „Považoval jsem tehdy za svou povinnost o jeho útoku informovat veřejnost a ještě ten večer, tedy ve středu 21. 9. 2011 ve 23:05, jsem se dočkal následujícího telefonátu ministra financí Kalouska,“ pokračuje Skokan a vytahuje papír s doslovným přepisem údajné výměny názorů. Ještě se jednou nadechuje a omlouvá za vulgarity, které se chystá ve Sněmovně pronášet. A pak to začíná:

Skokan: Dobrý večer pane ministře!

Kalousek: Nazdar, ty debile!

Po této větě se Sněmovnou ozývá hlasitý smích.

Skokan: Mluvím prosím s ministrem financí inženýrem Miroslavem Kalouskem?

Kalousek: Jasně, s kým si myslíš, že mluvíš, ty čůráku.

Opět smích, tehdejší místopředsedkyně vlády Karolína Peake (VV), která sedí v záběru televizní kamery za Skokanem, si raději přikrývá obličej rukou a snaží se udržet vážnou tvář. Telefonát se poté již věnuje Kalouskovu fackování a Skokanovu „práskání“.

Psali jsme: Kalousek předvedl show s lahví. A pak si řekl, že zvedne tlak náckům a bolševikům. Přidala se i Mirka Němcová

Anketa Jste pro manželství homosexuálů? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 6059 lidí

Skokan: Promiňte, ale asi to trochu přeháníte.

Kalousek: Kolik ti za to dali, ty blbečku?

Skokan: Nevím o čem mluvíte.

Kalousek: Víš moc dobře o čem mluvím. Odmítl jsem ti někdy nějakou dotaci? Potřebuješ prachy? Proč seš taková svině?

Skokan: Já nemůžu za to, že jste někoho zfackoval.

Kalousek: Proč jsi musel posílat esemesku všem novinářům? To jste všichni takoví udavači?

Skokan: Byla tam spousta svědků, tohle nezatlučete, ani nezametete pod koberec.

Kalousek: Jo, a že zrovna ty to musíš napráskat.

Skokan: Já?

Kalousek: No jasně ty. Dyť mi to ty novináři volali. A ne jeden. Voni nejsou takové skety jako ty. Ty sis myslel, že tě jako zdroj neprásknou, co?

Skokan: Hele, nechte si ty sprosťárny. Všichni se vás bojí a na to spolíháte, nikdo si to nechce rozdat s mocným ministrem financí. Co kdyby… a na mladýho kluka si dovolíte. Tak víte co, já se vás teda nebojím vůbec, příště s tím počítejte a dejte mi pokoj.

Kalousek: Tak víš co, když se mě nebojíš, tak zítra rozbiju hubu tobě. Jsme asi tak stejně veliký, na mladým jsem se dneska rozcvičil…

Poslední Kalouskova věta opět rozesmává Sněmovnu, Karolína Peake nedokáže udržet vážný výraz a už se zcela otevřeně směje. Zato 1. místopředseda vlády Karel Schwarzenberg (TOP 09), který je rovněž v záběru, nedává znát žádné emoce, jako by se ho pronášená slova snad nijak netýkala. Reakci premiéra Petra Nečase bohužel vidět nelze.

Psali jsme: To je den: Šlachta má průšvih, zatímco Nečas je nevinný

Skokan: Klidně, když si sundáte ty brejle, nerad bych se o ně pořezal

Kalousek: Tak zejtra ve sněmovně.

Skokan: Klidně, pane ministře.

Oba politici si tedy po telefonu domluvili „rande“. Skokan dále hovoří o tom, že šlo o jeden z největších šoků, které ve své politické kariéře zažil. „Pan Kalousek se opakovaně vyjádřil ve smyslu, že budou-li jeho praktiky doloženy, tak odstoupí z politiky. Pokud tak okamžitě neučiní, vyzývám tímto zcela oficiálně pana premiéra, aby jej odvolal, a to se stejnou rychlostí a mužnou razancí, jakou v sobě našel u bývalého ministra spravedlnosti,“ apeloval závěrem poslanec skokan na mužnost premiéra Petra Nečase a připomněl to, jak rychle ve funkci skončil Jiří Pospíšil.

Kalousek na Skokanovo vystoupení reagoval pro deník Právo. „Nebudu komentovat vystoupení pana poslance Skokana, je to snůška blábolů,“ řekl tehdy. Podle sněmovního matadora se ze strany Skokana jednalo o vrchol trapnosti. Stejně tak předčítání údajné nahrávky odsoudil Petr Gazdík, podle kterého by normální chlap podobnou věc řešil na druhý den, nikoliv po tak dlouhé době. „Mám velký problém, pokud nás nahrávají tajné služby, ale abychom se nahrávali sami a ještě to četli ve sněmovně na mikrofon, to je za hranicí všeho normálního v tomto státě.“ Řekl k celé věci pro Právo poslanec a tehdy také šéf ústavně-právního výboru Marek Benda. Naopak Jeroným Tejc z ČSSD žádal Kalouskovo odvolání, telefonáty s Lessym označil za „brutální útoky na policii“ a Kalouska za „demagoga a lháře“.

Psali jsme: Umělci-milionáři ve svazcích StB? Zagorová? Neckář? Kdeže. Nápověda: Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou... Těmi příjmy budete zaskočeni Tehdy Jan Kraus narazil: Dělal politiku a řekli, že je zvíře. Které? Biomasa. Jako h*vno na botě, už se toho nezbavila. Jan Kraus zničil kariéru Kateřiny Jacques jedním slovem Na den před 25 lety. Miroslav Sládek přišel do ČT a celou ji p*blil. A pak přišla romská otázka. „Chanov? To vyřešíme.“ Masakr, který Marek Benda a Petr Uhl nevydrželi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.