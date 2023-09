Hra o Dukovany: Dusno v zákulisí. Američané měli chtít posunout termín, Síkela vyhověl

Severoamerická společnost Westinghouse požádala energetickou společnost ČEZ o prodloužení termínu na podání nabídek na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. ČEZ žádosti vyhověl, uchazeči tak nově budou mít čas až do 31. října. Původní termín byl 2. října. Píše to server Novinky.cz.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž v souvislosti s prodloužením termínu hovořil o tom, že k tomu došlo proto, že je pro společnost důležité mít tři kvalitní nabídky. Kromě Westinghousu jsou účastníky tendru korejská KHNP a francouzská EDF, které podaly úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim. S účastníky tendru ČEZ vedl vyjasňovací jednání, následně si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a poté je vyzval k podání finálních nabídek. Původní termín byl dokonce do poloviny září, na žádost jednoho z uchazečů došlo k posunutí do 2. 10. a nyní je odklad až do konce října.

Server iRozhlas.cz v souvislosti s tendrem na stavbu jaderného bloku v Dukovanech píše o tom, že dva ze tří účastníků budou zřejmě až do konce roku 2025 pokračovat ve sporu, jenž vedou u soudu v arbitrážním řízení. Westinghouse a KHNP ze skupiny KEPCO se totiž přou o technologii jaderného reaktoru. Westinghouse totiž tvrdí, že jde o jeho duševní vlastnictví, což KNHP odmítá.

Pro českou energetickou bezpečnost je podle premiéra Petra Fialy (ODS) rozvoj jaderné energetiky důležitý, a to nejen v podobě stavby velkých reaktorů, ale i rozvojem modulárních reaktorů. Obdobně hovoří i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). „Je pro nás důležité, abychom měli co nejvíce nabídek, které budou co nejkvalitnější,“ poznamenal. Harmonogram realizace celého projektu posun podle něj neovlivní. Blok by měl být hotový v roce 2036.

Společnost ČEZ očekává, že jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobí v budoucnu o dvě terawatthodiny (TWh) elektřiny víc než teď. Prodlouží se doba, při níž jsou v provozu bloky mezi odstávkami. Teď je to rok, v budoucnu to bude u Temelína 18 měsíců, u Dukovan 16 měsíců. Dvě TWh jsou tři až čtyři procenta české spotřeby elektřiny.

