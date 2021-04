Hra pražské kavárny, chtějí předvést Zemana jako hulváta. Znalec médií se pozastavil nad formou moderátorky Primy

„Pan prezident měl týden na to, aby se seznámil s různými dokumenty, i co tomu říká Vojenské zpravodajství. Možná tedy, že pan prezident má více informací, než jaké poskytla BIS. Z tohoto důvodu uvedl, že je potřeba další řízení a vyšetřování,“ konstatoval mediální expert Jiří Mikeš k nedělnímu projevu Miloše Zemana. Okomentoval i následný pořad Partie: „Já se panu prezidentovi nedivím. Je zvolený přímo občany, tak se k němu budu chovat trochu jinak než k nějakému poslanci, který mění názory a kabáty. Když paní Tománková se ho asi pětkrát ptala na něco, na co už odpověděl, svědčí to o tom, že byla trochu z formy,“ myslel si.

reklama

Anketa Byl prezident Zeman k moderátorce Primy Tománkové hrubý? Byl 9% Nebyl 89% Nevím / Nesledoval(a) jsem 2% hlasovalo: 8741 lidí

Miloš Zeman v neděli vystoupil v televizi Prima a jeho kritici mají žně. Popudil je jeho projev i následná Partie Terezie Tománkové, kde se podle nich choval vůči moderátorce značně neuctivě. V desetiminutovém projevu, který pořadu předcházel, uvedl ke kauze Vrbětice, abychom bez hysterie a spekulací počkali na výsledky vyšetřování. „Žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. Na druhé straně pracujeme se dvěma určujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,“ řekl v něm.

Reakce na projev byly očekávatelné. Někdo ho hanil, jiný nikoliv. „Zemanův projev byl mimořádně záludný vůči vlastní zemi. Vyjádřil důvěru vůči bezpečnostním složkám, ale vpodstatě zpochybnil jejich závěry. Se závěry chce vyčkat, dokud se to jednoznačně neprokáže. Připomíná mi to Čapí hnízdo. Jenže tohle je mnohem závažnější a nebezpečnější,“ napsal na sociální sítě Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí a expředseda TOP 09. A přidal ještě dokonce nařčení z velezrady. „Jsme ve velmi vážné hybridní válce. A v této válce se náš prezident připojil k nepříteli, aby mu pomáhal zpochybnit, rozmlžit, v ideálním případě vyvrátit vyšetřování a závěry našich služeb. Z mého pohledu je to velezrada.“

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který spolupracuje s hnutím Trikolóra, prezidentův projev viděl zcela odlišně. „Pozorně jsem si poslechl projev pana prezidenta. Myslím, že jeho závěry jsou logické a dobře pochopitelné. Pan prezident nepodléhá hysterii, jako část médií a politiků. Reakce opozice se dala očekávat, protože část z nich dobře ví, že vaří z vody, protože chybí přímé důkazy. Ti, kteří křičí nejvíce, však nic netuší a urážejí pana prezidenta z pouhé nenávisti. Očekávám však, že se nic nevyšetří. Z mnoha zájmových skupin bude snaha dostat vyšetřování do ztracena.“

Jedná se o zpravodajskou hru

„Pan prezident měl týden na to, aby se seznámil s různými dokumenty, i co tomu říká Vojenské zpravodajství. Je podivné, že nikdo se o tom nezmiňuje. Byl to armádní sklad a byly tam zbraně, tak do toho vojáci asi viděli. Možná tedy, že pan prezident má více informací, než jaké poskytla BIS. Z tohoto důvodu uvedl, že je potřeba další řízení a vyšetřování. Chce to fakta,“ konstatoval pro PL.cz mediální expert Jiří Mikeš.

„Podle mého názoru se jedná o zpravodajskou hru, do které jsme byli zataženi, a na kterou jsme reagovali dosti neprofesionálně," domníval se. Souhlasí s hodnocením Václava Krásy a dodává: „Vytáhli to po tolika letech, když se teď jedná o Rosatomu a potřebovali zachránit Westinghouse.“ Ohodnotil i vystoupení Miroslava Kalouska. „Vyznačuje se používáním silných slov. Chce si tím mermomocí získat popularitu. Nelze mu upřít, že má hezké bonmoty, že je vynikající rétor. Jako politik je dle mého už pasé.“

Psali jsme: Dost. Po řevu na Zemana se ozval Hrad. Pětkrát Hnát vás! Po Zemanově show došlo na ODS a další. Bez kamer a tvrdě Svobodní: Nastal čas mít možnost volby Cheb: Vitamín D aneb Divadla spolu!

Ještě větší příval kritiky než kvůli projevu se snesl na prezidenta Zemana ohledně následného pořadu Partie Terezie Tománkové. Je fakt, že ta si s ním zažila krušné chvíle. „Vidím, že jste špatně poslouchala... O tom jsem s vámi mluvil před minutou,“ okřikoval ji. Vyslechla si také domněnku, že „si sedí na uších“ či že „dneska není ve formě.“ Prezident moderátorce rovněž počítal chybně položené otázky – „Toto je vaše třetí chyba.“ A vše završil výrokem: „Důvěrné materiály se většinou nezveřejňují ani půvabným moderátorkám, zvláště když by je stejně nepochopila, protože už jsem si všiml, že jsem třikrát říkal jednu a tu samou věc.“ Což vedlo k reakci například generála Andora Šándora, který na facebooku sdělil: „Osobně jsem zděšen absencí džentlmenství vůči ženě, která se projevila v následujícím rozhovoru. Terezie Tománková není žádná novinářská štika, její projev je nekonfliktní, což bychom měli spíše ocenit. Je hrozné, kam až ve veřejném prostoru klesáme.“

Jiří Mikeš ovšem zhodnotil Partii jinak. „Já se panu prezidentovi nedivím. Je to prezident zvolený přímo občany, tak se k němu budu chovat trochu jinak než k nějakému poslanci, který mění názory a kabáty. Když paní Tománková se ho asi pětkrát ptala na něco, na co už odpověděl, svědčí to o tom, jak to vedla a jak se chovala, že byla trochu z formy,“ myslel si.

„O prezidentovi je známo, že novináře nemá rád, má vůči nim averzi. Paní Tománková si měla toto uvědomit a zbytečně ho neprovokovat. Pokud ovšem to není hra pražské kavárny, aby ukázali Zemana, že se neumí chovat k ženám. Možná si to mohl odpustit, ale ona se k němu také mohla chovat jako k panu prezidentovi,“ uzavřel Jiří Mikeš.

Psali jsme: Pavel Novotný: Budu si honit p*ro v nebi. Putin se bude smažit, naházím na něj vajgly. Díky za atomovky USA. Nekončím! K Tománkové z Primy míří zásilka. K Zemanovi taky. Na Hradě zavládlo dojetí Bábek: Lidé, kteří porušují zákony, nemohou provozovat ani kolotoč, natož řídit stát Nejlepší! Sputnik v Maďarsku a západní vakcíny. Už to jede

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.