Hráblo někomu? Xaver prý provádí toto... Strašné. A není to jen tak. Exkluzivní vyjádření

Redaktorka serveru se Stonjekové ptá, zda za to, že v Xaverově pořadu vystoupí, musí zaplatit nějakou částku. „Tak to jsou mylné informace. Ostatně neznám televizi, kde by host platil za to, že si ho televize jako hosta pozve. Myslím, že tak to nefunguje ani u pana Moravce v Otázkách,“ odvětila Stonjeková redaktorce. „Takže mu za každý komentář nedáváte 15 tisíc korun, jak někteří lidé tvrdí?“ ptala se redaktorka dál. „Moc by mě zajímalo, jací lidé to tvrdí. Ráda bych si je fyzicky prohlédla a přátelsky si s nimi pohovořila o motivech jejich tvrzení. Jinak pokud jde o vaši aktuální otázku, stále v plném rozsahu platí má odpověď výše,“ odvětila dále Stonjeková.

„Já se občas, nebo spíš pořád divím, že si ty lidi s těma lžema a pomluvama nedají pokoj... Sice tedy tentokrát ty pomluvy očividně nepochází ze ‚starého dobrého směru‘, nýbrž nepochybně souvisí s Xaverovou kandidaturou do Rady ČT. Ale i tak platí první věta... Na druhou stranu je fér, že se paní redaktorka alespoň zeptala. Taky to mohla napsat jako fakt a neptat se, protože lidí, co s drbem operují jako s holou pravdou, kolem sebe vídám dost!“ napsala k celé konverzaci Stonjeková na svůj facebookový profil.

Pro Parlamentní listy pak svůj komentář rozšířila. „Přišlo mi zvláštní, proč se mě redaktorka Seznamu na takové věci ptá. Buď je za tím kampaň proti Xaverovi Veselému, který kandiduje do Rady ČT, nebo takovým dotazem paní redaktorka třeba naznačuje, že na Seznamu hosté za své rozhovory platí, a zjišťuje si, jestli to tak chodí i v jiných médiích. Částka 15 tisíc, o kterou se údajně mělo jednat, ale naznačuje, že ať už je správně varianta A, nebo B, jisté je, že tu někomu, jak se lidově říká, pořádně hráblo!“ uvedla Stonjeková.

