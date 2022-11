Hrad si zaslouží novou generaci, přihlásil se v ČT o hlasy Hilšer

reklama

„Jsem člověk, kterému není lhostejné, co se kolem něj děje. Jsem člověk optimistický, který do budoucnosti hledí s nadějí. A člověk, který je také idealista a má rád lidi,“ charakterizoval se Hilšer úvodem.

Na dotaz, zda je aktivista, uvedl, že je aktivní občan. „Aktivní občané jsou ve společnosti důležití, protože my musíme upozorňovat politiky na to, co dělají, nastavovat jim zrcadlo. Základem demokracie je aktivní občan, který své zastupitele upozorňuje na to, že se mu něco líbí, nebo naopak nelíbí. V mých kampaních se toto snažím přenášet do společnosti,“ sdělil, že demokracie stojí na aktivních lidech.

Dnes má podle svých slov jako člen Parlamentu jiné prostředky, jak na věci upozorňovat. „Ale když byl člověk zoufalý občan, měl potřebu to vyjádřit, občanovi nezbývá nic jiného než dělat věci, kterých si někdo všimne. Doba je taková, že média si všímají věcí, které nezapadají do normálu. Jako člen Parlamentu musí člověk prosazovat věci už jinými způsoby než protesty,“ podotkl uchazeč o křeslo hlavy státu k tomu, že neplánuje opakovat aktivitu, jako když se v minulosti jako lékař na Úřadu vlády svlékl na protest proti Putinovi.

V souvislosti s aktivismem prozradil, jak vnímá dnešní ekologické aktivisty, kteří na otázky klimatu upozorňují často například poškozováním uměleckých děl, přilepováním se k nim či přilepováním se na silnici. „Nemohu to odmítat, také jsem byl aktivním občanem. Ale když dva dělají totéž, tak to není totéž. Neměli by vytvářet násilí a polití obrazu je podle mého ničení hodnot.

Je ale třeba poukazovat na věci, pokud je to bez takových škod, protože ty věci jsou vážné a politici často tyto věci ignorují. Náš protest před ruskou ambasádou v roce 2015 říkal, že Putin je velké nebezpečí, že Putin je velké zlo. Tehdy se nám velká řada lidí posmívala. Ukázalo se, že zlo nesmíme tolerovat už v začátcích, jinak nám může přerůst přes hlavu,“ uzavřel Marek Hilšer, který při svém prvním pokusu o Hrad v roce 2018 skončil na pátém místě s 8,83 procenta hlasů.

Senátor Hilšer podle svých slov nesmutní, že jej vláda nezařadila mezi demokratické kandidáty, kteří by mohli být prezidenty. Sám říká, že je nezávislý a nechce být spojován se žádnou politickou stranou. „Já chci být nezávislý, nechci být vděčný za nějakou podporu politické strany. Jsem přesvědčen, že v současné době, kdy je hluboká krize, by měl prezident působit jako stabilizační prvek, to může, pokud má opravdu důvěru široké veřejnosti a nemůže být podezírán, že bude nahrávat jedné či druhé straně.

Já nemám nic proti politickým stranám, ale myslím si, že budoucí prezident by měl být nadstranický, aby mohl všem měřit stejně a mohl ve společnosti vyvolat důvěru, že bude rozhodovat podle stejného metru. A měl by být nezávislý na nejrůznějších mocensko-ekonomických skupinách,“ uvedl Hilšer.

Hrad si podle názoru senátora zaslouží novou generaci a měl by do něj nastoupit někdo, kdo zároveň není spojen s předlistopadovou érou, 90. lety ani s korupčními vládami: „Nechci být spojován s touto érou plnou korupčních skandálů, nechci být spojován s tou politikou, která si přivlastňovala stát. Prezident, který s tímto nebude spojován, může bojovat za to, aby se politická kultura v České republice pozitivně měnila, a to tak, že jednou občané budou třeba věřit svým institucím a politikům, tak jako třeba v Dánsku, kde je až devadesátiprocentní důvěra v politiku a politiky. V České republice je mnoho schopných lidí, kteří vybudovali úžasné věci,“ sdělil kandidát na prezidenta.

Prezidentskou kampaň Hilšer nechce dělat za velké peníze, ale naopak za co nejméně. „K čemu to je, když to nepřinese efekt?“ zajímal se moderátor Daniel Takáč. „Já vám to řeknu. Pokud člověk razí nějakou změnu, tak si za tím musí stát. A já říkám, že velké peníze na kampaně kazí politiku, jsme toho svědky. Politické kampaně by se měly dělat za co nejméně peněz. Pokud děláte kampaň za velké peníze nejrůznějších soukromých skupin, jste potom vlastně figurkou, která čas od času musí plnit, co si oni přejí. Tak to přesně v české politice funguje a tento řetězec musíme přeříznout,“ dodal senátor.

