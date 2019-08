Hraje se prý velká hra o státní zástupce. Zeman, Ištvan i Bradáčová v ohrožení

Demonstranti z Milionu chvilek na jaře upozorňovali politiky, že česká justice musí zůstat nezávislá. Jenže teď, kdy se rozehrává velká hra o státní zastupitelství, Letná je prázdná. Přitom nám tu podle serveru Euro.cz startuje šachová partie, ve které jsou hlavními hráči prezident Miloš Zeman, který by měl rád vliv na kabinet i na justici, trestně stíhaný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která se nikdy netajila tím, že má k Zemanovi blízko.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Premiér Babiš bude silný vždy jen tak, jak slabé bude státní zastupitelství. Je proto nabíledni, že na zákon upřeli vedle vlády pozornost i opoziční politici. Situaci nazvala sama ministryně spravedlnosti, zběsilými dostihy, kdo dřív a rychleji předloží svoji novelu‘. Celkem už se sešly čtyři. A v té, kterou předložila vláda a má největší šanci projít, se rýsují první slabá místa,“ poukázal server.

První slabinou je prý riziko, že o své místo může v rámci novel přijít nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, pokud budou stanoveny příliš krátké přechodové lhůty, než se naplno rozjedou nově chystané paragrafy, které pevně omezí funkční období každého šéfa žalobců. Faktem však je, že nejvyšší státní zástupce může přijít o místo prakticky kdykoliv. Vláda ho může odvolat bez udání důvodu.

To, že nemá své místo nikdy jisté, lze prý odhadnout už z vyjádření prezidenta Miloše Zemana. „Je to totiž právě on, o kom Miloš Zeman prohlásil, že za osm let po sobě nezanechal absolutně žádnou stopu. Hrad si evidentně k Zemanovu nástupci také bude chtít říci své,“ upozornil server.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V novém zákoně však má jít nejen o to, kdo bude nejvyšším státním zástupcem. Jde prý také o to, jak budou vybíráni vedoucí státní zástupci. Dnes již bývalý ministr Kněžínek navrhoval, aby se tohoto úkolu ujala pětičlenná komise, přičemž ministerstvo mělo jmenovat jen dva z těchto členů. Benešová by však ráda vybírala hned tři členy komise, tedy většinu členů. A tady podle serveru může nastat problém, protože by to fakticky mohlo znamenat kontrolu ministra nad vedoucími státními zástupci, byť nepřímou.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp