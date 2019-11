Hrdina z Polska zastavil londýnského teroristu skutečně neuvěřitelným nástrojem

Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19188 lidí

Právě tam teroristický útok Khan započal a pokračoval venku na mostě. Britská média uvedla, že Lukasz strhl narvalí kel ze zdi, kde sloužil jako dekorace, a snažil se útočníka přemoci. Od útočníka muž utržil tržnou ránu na ruce. Spolu s kuchařem se muže pokoušeli zvládnout další dva muži, jeden se snažil útočníka odrazit spuštěným hasicím přístrojem.

Jiným z mužů, který se snažil teroru zabránit, byl dvaačtyřicetiletý John Ford, propuštěný vězeň, jenž byl v roce 2004 odsouzen na doživotí za vraždu 21leté mentálně postižené Amandy Championové. Poté, co si odseděl povinných 15 let, byl v pátek propuštěn. Podle Daily Mailu Ford při útoku zachránil život pobodané ženě.

The man armed with a Narwhal tusk who helped to stop the terrorist attack yesterday on London bridge was a Polish chef called Łukasz, reports @thetimes pic.twitter.com/VHEWvhRxT5

Na pacifikaci útočníka se podílel i 24letý Thomas Gray, který Khanovi šlápl na ruku a sebral mu jeden z nožů. Odvahu mužů zvyšuje taktéž to, že trojice mužů nemohla tušit, zda je vesta s výbušninami, kterou měl útočník pod kabátem, pravá.

To, že obránci se snažili k zásahu na útočníka se dvěma noži použít netradiční předměty, je zapříčiněno zřejmě tím, že sami u sebe nůž přechovávat nemohou. Londýnský starosta Sadiq Khan totiž bodné zbraně na území Londýna zakázal. „Žádné výjimky. Není žádný důvod mít u sebe nůž. Kdokoliv, kdo s ním bude přichycen, pocítí plnou účinnost práva,“ napsal v dubnu loňského roku Khan na svém twitteru.

No excuses: there is never a reason to carry a knife. Anyone who does will be caught, and they will feel the full force of the law. https://t.co/XILUvIFLOW