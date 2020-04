Hřebejk, Šmucler, Cikrt, Martínek a další. Výstup naštvaného senátora-lékaře strhl lavinu

reklama

Senátor Žaloudík si nejdříve zodpověděl otázku, co je to vlastně to úmrtí na koronavirus. „Kdo vypisoval úmrtní oznámení, tak ví, že je tam základní příčina onemocnění, bezprostřední příčina onemocnění, jsou tam komorbidity, u těch diagnóz se míchají. A většina pacientů, zejména starších, seniorů, k nimž já se blížím a taky tak jednou umřu, končí potom na nějakou formu zápalu plic, nemusí to být intersticiální virová, ale může to být jakákoliv jiná pneumonie," upozornil ve svém projevu.

Vzápětí se velmi kriticky pustil do České televize a do způsobu, jakým s informacemi o nemoci nakládá. „Česká televize se zcela zbláznila, když o koronaviru vede 24hodinové speciální vysílání,“ hřímal Žaloudík.

A České televizi rovnou navrhl tento speciál: „V České republice je 90 tisíc nádorů ročně nových, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšni na 60 tisíc, co vyléčíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každých 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodin, kdy oznámí, vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6:20, že umře další, teď nám hlásí ze Vsetína, že umřel pan Novák ve Vysokém Mýtě, v 8 hodin to bude o dalších 6 více,“ uvedl.

„Dovedete si to představit?“ tázal se senátor. „A k tomu se dá říkat, že ti pacienti mají chodit třeba pro rohlíky s vlněným sáčkem, protože jinak ty karcinogeny třeba z toho plastu by je mohly ohrozit. Dovedu si představit jakoukoliv fámu,“ doplnil.

Připomněl, že až 300 lidí každý den v Česku umírá naprosto přirozenou obměnou. Sto tisíc lidí v České republice se každý rok rodí a dalších sto tisíc umírá. To je důvod, proč máme stále něco lehce nad 10 milionů obyvatel.

Ale vše výše zmíněné se patřičně nekomentovalo. „Nekomentovala se ani hygienická norma, která říká, že 1860 nakažených při jakékoliv viróze na 100 tisíc zavdává příčinu třeba k omezování návštěv v nemocnicích, a další věci. To se stalo již koncem ledna ve třech krajích, kde probíhala chřipková epidemie. „1860 na 100 tisíc je 18 tisíc na jeden milion, a je to 186 tisíc na 10 milionů, dovedete si představit 186 tisíc s covidem? To bychom se zbláznili tady,“ konstatoval senátor.

„A ta hygienická norma je tu proto, abychom zvážili, jako ředitelé nemocnic, omezení návštěv a podobné věci, takže to je každoroční rutina, zeptejte se lidí na ARO, no tak samozřejmě, že mají práci na ARO, samozřejmě, že běhají kolem ventilátorů,“ pokračoval lékař.

Vláda se podle jeho slov nemohla zachovat jinak, protože se zbláznil celý svět. „Ale teď jde o to, to trošku normalizovat, čímž tedy nenarážím na přání prezidenta Husáka, který byl nadšený pro normalizaci, ale teď by se to docela už pomalinku hodilo, neboť se podívejte všichni teď na počítače na ministerstvo zdravotnictví, na tu křivku, je to asi 6. graf, jak se nám to hezky začíná ohýbat, moc dramatu se neděje,“ poukázal.

„Ze svého ústavu, kde samozřejmě testujeme, operujeme pořád, my nemůžeme odkládat onkologické pacienty, 200 ozařovaných denně, 20 operovaných denně, asi 250 chemoterapií denně, ti lidé tam pořád proudí. Tak jsme se konečně po měsíci dobrali ke 2 pozitivním covidům, testujeme si to sami, protože máme svoje PCR laboratoře, ke 2 pozitivním, a ti jsou, oni až na tu rakovinu jsou jako zdraví. Znervózněli, když byli najednou pozitivní, že jo, jinak mají ‚jenom‘ tu rakovinu, takže rakovina už nikoho nestraší v současné době, ani třeba mrtvice?“ ptal se nechápavě Žaloudík.

Sám podporuje to, aby se ve zdravotnictví starali i o ty ostatní – není už podle jeho názoru důvod pro to, aby se omezoval nadměrně provoz. „Možná, že i byl, mohla to být nezkušenost, vyděšenost či příklad ze světa, svět blbne napříč. Není to jenom medicína, virů je celá spousta a s viry tu budeme, a přežijou nás. Ujišťuji vás, že všechny vás přežijí mikroby, i lidstvo patrně. Tak nezlobte se, že to bylo takové emoční. Nechal jsem se vyprovokovat, už se pak nebudu hlásit, děkuji,“ dodal senátor na závěr.

Senátor a lékař Jan Žaloudík popsal na půdě Senát zcela jasně, co si myslí o koronaviru a o tom, jaká je mu dnes věnována pozornost. Zdůraznil, že zpočátku vláda musela postupovat přísně, ale teď je čas změnit kurs, nebo přibudou další mrtví, jen ne kvůli koronaviru. Žaloudíkovi za toto vystoupení hlasitě zatleskal prezident České lékařské komory Roman Šmucler, který je v posední době veřejně velmi aktivní. A nebyl zdaleka sám. Ozval se např. režisér David Martínek.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler Žaloudíkovi zatleskal a prohlásil, že by obdobné prohlášení měli v televizi vysílat každou hodinu. „Tohle by za trest měly televize vysílat každou hodinu! Určitě nejlepší program ke covidu! Je třeba se začít jako společnost chovat dospěle!“

Šmucler o sobě v poslední době dává vědět stále častěji. Napřed kritizoval vládu Andreje Babiše (ANO) za to, že nebyla schopná zdravotníkům zajistit dostatek ochranných pomůcek a v Otázkách Václava Moravce popisoval, jak zubaři sami narychlo vymýšleli, jak chránit sebe i své pacienty. Jednak, aby občany nebolely zuby, a jednak aby ekonomicky přežili i sami zubaři.

Jako nominant TOP 09 se Šmucler poté stal součástí ústředního krizového štábu – a tam vypustil další bombu. Začal vypočítávat, kolik dnes stojí záchrana lidského života a postavil to do kontrastu s tím, o co všechno přijdeme, když zastavíme celou ekonomiku.

Nad podobnými propočty se rozzlobil Miroslav Kalousek (TOP 09), jenž dal důrazně najevo, že se neztotožňuje s myšlenkovými úvahami doktora Šmuclera. Jenže, ten se pouze opíral o stanovisko odborníků z oblasti zdravotnictví, kteří cenu jednoho lidského života vypočetli asi tak na 1,2 milionu korun.

Své úvahy o lidském zdraví Šmucler rozvíjel dál, když poukazoval na to, jak ohrožujeme ostatní pacienty, když věnujeme pozornost jen lidem covid pozitivním. Kvůli prohlubování paniky z onemocnění covid-19 se zlobil opět v Otázkách Václava Moravce, zlobil se také na média. „Já jsem včera viděl dvě soukromé televize, které páchaly v podstatě sebevraždu, protože to celý jejich vysílání bylo o tom, že v podstatě umřeme. Ale pak tam nakonec řekli, že Německo uvolní bundesligu, a asi je jasné, že Německo se nechystá umřít,“ upozornil Šmucler.

Režisér Jan Hřebejk uznal, že na úvahách senátora Žaloudíka může něco být. Je to lékař a tedy pravděpodobné ví, o čem mluví. Vrtá mu ale hlavou, proč panuje tak příšerná situace např. v New Yorku.

Šmucler a Hřebejk smekali před Žaloudíkem nikoliv jako jediní. Ozval se např. také geograf Jan Hradecký: „Radost slyšet v této době moudrá slova. Vivat Senát PČR,“ zdůraznil.

K vystoupení Jana Žaloudíka přidal pár slov také někdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. „Profesor Žaloudík vtipně a přesně říká to, co si špičky české medicíny myslí už dlouho, ale dosud mlčely. Jenže omezení už jsou příliš protahovaná a doktoři se začínají obávat, že jim pacienti budou zbytečně umírat,“ pravil.

Marketér Jakub Horák popsal senátora Žaloudíka jako člověka, který se nebojí říct pravdu: „Jeden z mála, co se nebojí říct pravdu, tleskám, pane senátore,“ ocenil Horák někdejšího ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Se svou troškou do mlýna přispěl také režisér David Martínek.

„Pravdu mají ti, kteří tvrdí, že koronavirus má nejlepší marketing ze všech nemocí. V tom zabanovaném příspěvku před 14 dny jsem psal: Je důležité odhadnout, kdy začít uvolňovat opatření a situaci uvést do normálu. Podle všeho lidé už začínají roušky sundávat sami,“ podotkl.

Oceňuji i vsuvku pana profesora, která říká, že vláda v situaci nemohla jednat jinak. Hrát si s rizikem pandemie, s ohledem na rychlé šíření nemoci v Číně, Itálii, Francii, US, Británii a jinde, prostě není možné. Křivky rostoucí do nebe mluví za vše. Ale 24hodinový globální mediální teror na téma koronaviru má nejspíše také ještě i jiný účel. Globální. Ale o tom ještě bude řeč. Dobrá je i poznámka, v kontextu, že kdybychom podobnou masáž věnovali civilizačním nemocem, třeba cukrovce, rakovině, onemocněním srdce a dalším, možná bychom si povšimli, z čeho vlastně vyplývají. Řešily by se příčiny, a ne nákladně, následky,“ doplnil ještě.

