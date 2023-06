Hřebejk chtěl točit seriál o Davidu Rathovi. Ale ČT se lekla, stěžuje si

„Veřejnoprávní televize se lekla,“ říká režisér Jan Hřebejk, jenž se pustil do seriálového ztvárnění knih o slavné korupční kauze Davida Ratha z českého podsvětí. „Nejdřív to Česká televize chtěla, ale pak mi bylo vzkázáno: My to nechceme,“ popsal v pořadu Galerie osobností serveru Seznam Zprávy.

Do natáčení dvou kauz, které spojuje lékařské prostředí, korupce a vysoce postavení lidé, se režisér Jan Hřebejk pustil se svým kolegou scenáristou Petrem Jarchovský. Projekt adaptující knihy Radka Kedroně „Sněžím! Deník bílé mafie“ a „Operace Rath“ dostal název „Sněžím!“

Jak Hřebejk pro Seznam Zprávy vysvětluje, že nejdřív byl o seriál ze strany televize veřejné služby zájem, pak ale vycouvala. „Nejdřív to Česká televize chtěla, ale pak mi bylo vzkázáno: My to nechceme,“ uvedl režisér v rozhovoru pořadu Galerie osobností.

Jako důvody, proč tak učinila, zmiňuje, že Česká televize se zalekla možných žalob od reálných a stále žijících osob a od záměru natočit hranou sérii o největších korupčních kauzách v české politice posledních 15 let upustila. „Česká televize se ústy svého právního oddělení obává komplikací, protože je to přece jenom investigativa. Jsou tam reálné postavy, ale nejenom odsouzené postavy. A po určitých dramatických zkušenostech z poslední doby se Česká televize rozhodla, že to riskovat nebude,“ říká Hřebejk.

Na vyjádření mluvčí veřejnoprávní televize Karolíny Blinkové, že „Česká televize si seriál o Rathovi neobjednala a dostala nabídku na realizaci již napsaného seriálu, kterou se rozhodla nevyužít“, Hřebejk kontroval slovy: „„Námět jsme s producentem nabízeli všem televizím. Nejlepší podmínky k natáčení nám nabídla ČT. Seriál jsme tedy psali už přímo pro ČT. Po napsání šesti dílů (polovina z dvanácti) nás nakonec odmítli na doporučení právníků,“ uvedl režisér.

Takové chování České televize ho podle jeho slov naštvalo. „Štve mě to, protože si myslím, že veřejnoprávní televize by mohla mít sílu dělat trošku provokativní věci,“ prohlásil Hřebejk, a že napsané scénáře dal kvůli tomu do šuplíku. „Dopřáli jsme si roční prázdniny, které nám zkomplikovaly život. Ale to je určité riziko povolání,“ doplnil Jan Hřebejk zklamaně.

