Hřib: Čína? To je jako kdyby nám vyhrožovalo Rumunsko

V pořadu SLEDUJEME! galerie DOX vystoupil pražský primátor Zdeněk Hřib. Jeden z vrchních Pirátů se ozval z Tchaj-wanu, kam odletěl spolu s delegací předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Zdá se, že Hřib se na ostrově cítí jako doma. Vzpomínal i na léta, kdy zde krátce studoval. Číny se prý vůbec nebojí. Je to, jako by nám prý vyhrožovalo Rumunsko.

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil jel na Tchaj-wan? Je to dobře 12% Není to dobře 88% hlasovalo: 7550 lidí

Moderátorka pořadu hned na začátku nezapomněla v žertu připomenout, že Hřib by měl největší právo z celé delegace použít větu „Já jsem Tchajvanec“, kterou vyslovil během návštěvy právě předseda Vystrčil, protože zde byl na studijním pobytu. Hřib na to odpověděl s vtipem sobě vlastním: „To je jistě pravda, na druhou stranu, já jsem obdržel při své minulé návštěvě z rukou starosty Tchaj-peje čestné občanství Tchaj-peje a v mém případě kdybych já prohlásil „Já jsem Tchajpejčan“, tak by vlastně nešlo o politickou deklaraci, ale spíše o prostý popis reality.“

Hřib se dále vyjádřil i k projevu Miloše Vystrčila: „Já myslím, že to poselství, které zaznělo na závěr projevu pana předsedy Senátu, že ta obhajoba těch demokratických principů není ničím jiným než ochranou té svobodné demokratické duše našich společností, a že ta svoboda je nedělitelná a že to přirovnal i k té návštěvě Kennedyho v Berlíně, já myslím, že skutečně jsme na nějakém prahu nějakého historického zlomu a je to samozřejmě otázka, jak se nám podaří využít tuto skutečnost pro Českou republiku, i o to jde při této návštěvě,“ prohlásil téměř slavnostně.

Hřib zavzpomínal i na to jaký byl Tchaj-wan za jeho studentských let a jak se tehdy díval na vztahy s Čínou: „Tak je pravda, že když sem tady byl jako student, tak jsem moc nevnímal jakoby ten problém, respektive já jsem absolvoval půlroční kurz čínštiny, než jsem sem jel, ze kterého si teda už nic nepamatuju, ani jak hledat ve slovníku a jedna z informací, kterou jsem se dozvěděl už tenkrát, že tady lítají přes tu úžinu poměrně silná slova, ale v zásadě je to tady takovej folklor.“ Je třeba připomenout, že Hřib je vystudovaný lékař, který však nikdy neléčil.

„Co mě tady tehdy překvapilo, že já jsem tady neviděl žádné negativní sociální jevy, když to tak řeknu, že by tady bylo hlavní nádraží v obležení lidí bez domova, to jsem tady třeba nějak moc jakoby neviděl. Na mě už tehdy působil Tchaj-wan jako velice vyspělá země. Já jsem osobně třeba v Číně nikdy nebyl, ale pokud je mi známo, tak ten civilizační rozdíl je skutečně propastný.“

Na dotaz moderátorky, jak se dívá na ostré a velmi ošklivé výroky Číny směrem k České republice, Hřib prohlásil: „Já jsem především rád, že předseda Senátu zvedl tu hozenou rukavici, že skutečně jel na Tchaj-wan. Řekněme si otevřeně, že obě čínské ambasády v Praze, jak ta oficiální, tak i ta hradní, udělaly maximum pro to, aby ho z té cesty určitým způsobem vyšikanovaly.“

„Já osobně si myslím, že důsledek naší cesty na Českou republiku bude v podstatě nulový, protože náš objem exportu do Číny je asi stejný jako objem exportu do Rumunska, já se nechci nějak dotknout Rumunů, ale představte si, že by nám vyhrožovalo Rumunsko, že za něco draze zaplatíme, tak by to asi nikdo nebral úplně vážně teda.“ Zhodnotil Hřib situaci s klidem a jistotou Henryho Kissingera.

Hřib dále zmiňuje, že pro Českou republiku je Tchaj-wan vlastně mnohem lepší obchodní partner, protože je to relativně menší ekonomika a liberální demokracie, zatímco Čína je dle pražského primátora obrovskou diktaturou a čeští obchodníci mají vlastně často i problém uspokojit mohutný čínský trh.

