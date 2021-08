Hřib dělá pro LGBT málo? Džamila Stehlíková, Pirát Kopřiva a další v akci, Zemanovi pod okny

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 0% Hana Lipovská (Volný blok) 77% Josef Nerušil (SPD) 10% Kateřina Stojanová (Piráti) 3% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 3% hlasovalo: 7367 lidí



Akce, nabízející tento rok až 135 akcí, se společným tématem coming out, tedy procesu odhalení své menšinové sexuální orientace a genderové identity zástupců LGBT+, se bude rovněž zaměřovat specificky i na to, jak svou menšinou orientaci odhalují senioři, lidé s HIV či Romové.



Podle některých členů LGBT+ komunity však Prague Pride není dostatečně inkluzivní a aktivisté i za podpory Pirátů se tak rozhodli jednat a vznikla platforma ReclaimPride.cz Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

„Praha bude mít vlastní http://ReclaimPride.cz ! Vytváříme inkluzivní, antikapitalistickou, antirasistickou, feministickou a hlavně queer (pro lidi jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová) platformu,“ oznámil LGBTQ+ aktivista a člen Mladého pirátstva Kryštof Stupka.

??? Prague will have its own https://t.co/wHITppJeuk! We are creating an inclusive, anti-capitalist, anti-racist, feminist and mainly a queer platform.



?Join us for the March for Equality on Saturday 7th of August at 1PM in front of the Prague Castle.https://t.co/JCZMuYmhj7