Hřib pod palbou Havlíčka. Nešel zastavit: Ti lidé si chrochtali, sypali si kokain do řitních otvorů! Primátore...

Hlubuček, Redl a Gazdík? To je o úplatcích. To je o drogových orgiích. To je o sexuálních orgiích. To tu nemá obdoby. Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO) se v nedělní Partii pořádně rozjel. Hnutí STAN podle něj musí z vlády odejít. Celé. Pražský primátor Hřib (Piráti) se k Havlíčkovi přidal. „Ta věc bude nepochybně ještě mnohem širší, protože se tam objevuje mnohem více politických stran. Připomenu, že v roce 2012 dostala ODS dar od pana Redla,“ ozval se primátor. Místopředseda SPD Radim Fiala se také přidal: Je otázka, co ministr Rakušan...

reklama

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a poslanci Jan Jakob (TOP 09), Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD).

Jakob poukázal na to, že kauza pánů Petra Hlubučka (STAN) a Michala Redla je kauzou na pražském magistrátu a zdůraznil, že na to je třeba upozorňovat. „Ono se to moc neví, že když budoucí prezident T. G. Masaryk použil ta slova ‚nebát se a nekrást‘, tak mluvil o situaci na pražském magistrátu. A já to z Roztok potvrzuji. Nebát se a nekrást. To je důležité,“ poznamenal poslanec Jakob.

Vládu kvůli tomu není třeba bortit. „Teď jsme v mimořádné situaci, kdy je potřeba konat – a nedělat rekonstrukci vlády,“ upozornil. V této kauze se podle něj ukázalo, že stávající vládní koalice umí, na rozdíl od dříve vládnoucího hnutí ANO, postupovat podle hesla „padni komu padni“. „Já jsem opravdu rád, že se ta politická kultura mění, protože platí ‚padni komu padni‘,“ poznamenal Jakob.

Vojtěch Žižka ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jan Jakob TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Karel Havlíček vystoupil mnohem ostřeji.

„Toto je kauza, která tady nemá obdoby. To je o úplatcích. To je o drogových orgiích. To je o sexuálních orgiích. To tu nemá obdoby. To je o ministrovi Gazdíkovi, který se smál s panem Redlem, když si psali na šifrovaném telefonu. A v tomto to tady nemůže skončit. To musí skončit odchodem ministra Rakušana z postu ministra vnitra. Vždyť na to upozornila Víta Rakušana, předsedu STAN, Hana Marvanová. To celé může skončit jen odchodem celého hnutí STAN z vlády,“ pravil Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A to, že se polická kultura mění, to si z nás snad děláte legraci. Vy jste z Prahy udělali Palermo. My jsme tu měli kauzu Stoka, když se k nám infiltroval člověk z ODS. My jsme se k tomu postavili čelem, my jsme zrušili tu organizaci. Co jste udělali vy? Vy jste udělali koalici Pir/STAN a teď, když se vám to nehodí, tak se k ní nehlásíte. Kauza Stoka, to je potůček proti Amazonce, kterou vy řešíte v Praze. To je o lidech, kteří si chrochtali, sypali si do řitního otvoru kokain, a to se dělo ve městě, kde vy jste primátorem,“ obracel se Havlíček na Hřiba.

Když se dostal ke slovu Hřib, zdůraznil, že on sám o té kauze nic nevěděl. Informace má prý pouze z médií. „Policie mě dosud ani nekontaktovala,“ upozornil Hřib s tím, že ta kauza se netýká celého magistrátu, ale dopravního podniku, a vedle toho také VZP. „Ta věc bude nepochybně ještě mnohem širší, protože se tam objevuje mnohem více politických stran. Připomenu, že v roce 2012 dostala ODS dar od rodiny pana Redla,“ ozval se primátor.

Trval na tom, že on jako primátor nic nevěděl. Zato z otevřených zdrojů věděl o daru rodiny Redlových pro ODS. Připomněl také „deníček“ Jaroslava Faltýnka (ANO). „Já bych chtěl poprosit pana Havlíčka, aby to své rozhořčení tady nepřehrával, protože, pokud vím, tak policie stále šetří deníčky pana Faltýnka, který také usiloval o zakázky v DPP,“ pravil Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To je průšvih, jaký tady dosud nebyl. Vy nemít Faltýnka, tak se ani nenadechnete,“ ozval se Havlíček. „Vy to řídíte, tu Prahu,“ volal ve studiu znovu Havlíček. „Uvědomujete si ten rozměr průšvihu, jaký tady je?“ ptal se ve studiu Havlíček a hřímal, že v Praze teď byla odkryta kauza s mafiózními rozměry.

Radim Fiala prohlásil: „Celá kauza nemůže končit odchodem Petra Gazdíka z vlády, protože ministr vnitra Vít Rakušan tady plánuje určitou reorganizaci policie – a my se nemůžeme zbavit podezření, zda se to neděje účelově,“ zaznělo od Fialy.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opakuji, že ministr vnitra nezasahoval do této kauzy, protože kdyby to dělal, tak tady nesedíme,“ řekl svůj názor Jakob s tím, že „kdyby ji Vít Rakušan zametal pod koberec, tak by se k ní policie vůbec nedostala“.

Celou diskusi naleznete zde

Když se pořad nachýlil ke konci, Jakob volal po tom, aby český stát hospodařil zodpovědně a nedržel podniky, u kterých „by si soukromí majitelé vedli lépe“. To podle něj platí i u Budějovického Budvaru.

„Já říkám, že stát pivovar vlastnit nemá. I když lidé v tom regionu mají k Budvaru určitý vztah, tak všechna fakta hovoří o tom, že stát pivovar vlastnit nemá,“ zmínil Jakob s tím, že Budvar má menší výkonnost než např. Plzeňský Prazdroj, a ten je v soukromých rukou.

Hřib se nad otázkou privatizace Budvaru pousmál. „Je to samozřejmě státní výrobna návykové látky, a k tomu my Piráti máme specifický vztah,“ podotkl s úsměvem.

Havlíček trval na tom, že stát má vlastnit Budvar. „A Budvar je teprve prvním krokem. Pak tady máme ČD Cargo. Já jsem řekl, že ta bude privatizována jen přes moji mrtvolu. A teď už šíbři stojí u vládních dveří,“ zaznělo od Havlíčka. Zmínil také OKD, které vláda ANO a ČSSD odkoupila zpět, protože kdyby to neudělala, „tak tam dneska není vůbec nic“, poznamenal Havlíček.

Fiala konstatoval, že by teď český stát měl postupovat obráceně, a naopak koupit podniky, jako např. rafinerie, které stát dříve prodal.

Psali jsme: Gazdík rezignuje na funkci ministra i místopředsedy STAN Ministr Bartoš: Už 13 let fungujeme jako čistá, otevřená, transparentní strana Dívejte se na Moravce, doporučil Rakušan veřejnosti. Téma je jasné. Hlubuček Případ Hlubuček. Voda na mlýn Pirátům? Michálek oznámil, co chystají na STAN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama