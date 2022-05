Hřib se nezapíše do historie moc dobře. Kdo za něho? V ANO už je favorit

reklama

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13214 lidí

V tuto chvíli se jako o jedničce podle jeho slov baví o Patriku Nacherovi. „Za mne má podporu. Já bych byl rád, aby to byl on. Ale on v tuto chvíli chce ještě objet členskou základnu, bavit se s lidmi, získávat podněty a přesvědčit se o tom, že má v členské základně širokou podporu,“ doplnil Prokop s tím, že to je podle něj dobrý nápad.

Celý rozhovor najdete ke zhlédnutí ZDE

Lídr hnutí ANO na primátora bude vybrán v soutěži: „Myslím, že bychom měli udělat nějakou otevřenou soutěž, kde bude přihlášen Patrik Nacher, případně vyzveme i nějaké další uchazeče,“ sdělil, že chtějí postupovat jako demokratické hnutí a lídra vybrat v otevřené soutěži.

Následně zhodnotil, že současný šéf hlavního města Zdeněk Hřib se zapíše do historie jako „podprůměrný pražský primátor“. „Vlastně se prezentuje pouze lacinými gesty, jako jsou cyklopruhy, jako je focení na facebook. A skutečná práce za ním příliš není,“ míní

Jen těžko by prý hledal něco, co se Hřibovi povedlo jeho vlastním přičiněním. „Například metro D se samozřejmě povedlo, ale to je projekt, který se připravuje desítky let. Mohl bych říct, že jsme ho připravili my za naší vlády, což ale také není úplná pravda. Pracovaly na tom i vlády před námi. To s nedá přičítat tomu, že by za to pan Hřib mohl; můžeme být rádi, že to pan Hřib nezkazil,“ uvedl Prokop.

Fotogalerie: - Sněm Hospodářské komory

„Jinak za ním žádná práce není. Podívejte se na situaci s bydlením v Praze. Piráti a další z koalice slibovali vyřešení bytové krize, která se naopak zásadně prohloubila, ač slibovali opak. Těch problémů je celá řada a nese za to politickou odpovědnost primátor,“ konstatoval.

Hlavní témata, která ovládnou kampaň pražských voleb, podle Prokopa budou vstupy a drahota, která se na lidi valí ze všech stran: „Dnes prostě reálně lidi na sídlištích mají problém zaplatit složenky. Takže nějaká témata, jako jsou veřejné toalety v centru, budou mimo hlavní zájem občanů. Barrandovský most asi také nebude hlavní téma, zatím se daří opravy koordinovat, to se uvidí v září, až bude hlavní špička,“ poznamenal Prokop.

Psali jsme: Inflace není pod kontrolou. Fialův „deštník“ nemyslí na nejhorší. Člen NERV v ČT odhalil vše

Věří, že komunální politik má nástroje, jak ceny energií ovlivnit, byť značně omezené. Primárně jsou opatření na vládě, která podle něj nedělá pro své občany dost. „Vláda zjevně zásadně selhává. Deštník proti drahotě je jen líbivé gesto, pořád nic neřeší. Tvrdí, že dají 100 miliard korun lidem, ale ve finále je polovina z toho na důchody, které by se stejně musely zvýšit, to je dané zákonem. Je to klamná věc, reálně nic tato vláda nedělá,“ zdůraznil Prokop.

„Vláda to nemá jednoduché, ale přijde mi, že nic nedělá a přešlapuje na místě. Je nezvládnutá krize s migranty. S uprchlíky tady v Praze je to naprosto katastrofální. Stavíme stanová městečka, která nikdo nechtěl, před čím všichni varují. Lidé nemají na energie, benzín se zdražuje... My bychom určitě přidali více peněz lidem, kteří by uprchlíky ubytovali ve svých bytech a levnějším ubytováním hotelům. Pokud finančně nemotivujeme provozovatele, tak to raději nechají volné. Cokoli je lepší, než stanová městečka, je to nedůstojné a hrozí, že se tam vytvoří ghetta,“ upozornil..

Komunální politika může podle něj přispět alespoň tím, že udělá grantové programy pro seniory, matky samoživitelky a rodiny s dětmi. „Můžeme dočasně snížit cenu za svoz komunálního odpadu. Dávat granty na cvičení a kroužky pro děti...“ zmínil, že takové věci dnes lidi musí rušit a bude to mít nedozírné následky v budoucnu.

Psali jsme: Další stanový tábor pro uprchlíky. Rakušan s Hřibem se dohodli na Malešicích Paní Marie se prokousala všemi formuláři a dostala 115 korun. Okamura názorně popsal, jak funguje Fialovo paraple Tahají si sem voliče? Okamura zjistil něco strašného V Česku nás napadli, hlásí ukrajinští Romové. Utekli do Německa. A u nás to vře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.