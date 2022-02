Hřib v Kyjevě? Neskousla ani koalice. Toto ho čeká. Sílící rival promluvil

reklama

Prokop sám o sobě říká, že je pracovitý. „Mám za sebou výsledky v Praze 11, kde jsme postavili velkou školu, kterou tam třicet let všichni odkládali, začali jsme tam stavět obecní byty, máme tam opravdu velké výsledky,“ sdělil Prokop. Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16052 lidí

Následně hovořil o tom, co jako pražský zastupitel soudí o cestě primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na Ukrajinu. „Myslím si, že to je pouze nějaké PR pana primátora a vlastně to navazuje na to, jak on se snaží zastírat svoji neschopnost a neúspěchy, často se plete do zahraniční politiky, podle mě velmi nevhodně. Myslím si, že primátorovi Prahy přísluší to starat se o dopravu, bydlení, komunální odpad a další starosti, které teď Pražany a myslím si, že ukrajinsko-ruskou krizi by měl nechat na ministrovi zahraničí a případně premiérovi, prezidentovi,“ poznamenal Prokop.

„Jsem účasten za opozici Rady hlavního města Prahy, která proběhla vlastně v pondělí, a tam se to řešilo, i jako koaličně, mezi nimi byla velká roztržka, vlastně nikdo to nepochopil. Ať si o tom názor občané udělají sami,“ dodal.

„Je to složité téma, protože pokud se proti tomu velmi vyhraníte, zase spousta zlých jazyků bude říkat, že jste nějací proruští agenti a podobně, takže ono je to poměrně choulostivé téma. Pan primátor to velmi dobře ví, že se to těžko kritizuje. Tak je otázka, zda se tím zabývat. Na druhou stranu zase ta zahraniční cesta nebyla až tak příliš drahá, co mám informaci, tak to stálo 100 tisíc korun. Není to málo, ale...“ zmínil.

A je něco, za co by současné vedení města Prahy, tedy primátora Hřiba, pochválil? „Pana primátora asi stěží, nicméně nedá se říct, že by celá ta rada, celá ta koalice pracovala úplně špatně, myslím si, že tam je poměrně velký posun v nějakých koncepcích třeba do budoucna bytové problematiky. Chválím, že vznikl třeba pražský developer, který se zabývá obnovou výstavby obecních bytů, nicméně jsou to všechno plány, které jsou za strašně dlouho a obecně ta dnešní rada neřeší ty aktuální problémy. Máme tam nějaké vize do budoucna, na kterých se dá stavět, ale ty aktuální problémy nikdo neřeší,“ míní Prokop. Podle jeho slov je například důležité zamyslet se nad standardem sídlišť, kde by bylo možné nabídnout lidem, kteří žijí na okraji města, více vyžití.

„Stavební zákon tak, jak byl v minulosti, tak je nešťastný, máme téměř nejdelší povolovací procesy na stavební práce na světě, je to velmi komplikované a bohužel ta současná vláda teď zase ten nový zákon, který prošel v nějakých velkých bolestech, do platnosti, tak chce zase odložit. Nerozumím tomu. Měli bychom v tomto táhnout za jeden provaz bez ohledu na politické značky tak, abychom urychlili výstavbu těch důležitých staveb, a to se týká primárně dálnic, silnic, metra. Vemte si, jak dlouho se plánuje metro D v Praze, od 80. let, já jsem byl mimino, když to začali malovat na papír a do dneška se nestaví, to přece není normální,“ poukázal na úskalí kolem staveb Prokop.

Expremiér Andrej Babiš (ANO) je pro Prokopa stranickým předsedou. „My s Andrejem Babišem komunikujeme ohledně budoucnosti hnutí ANO v Praze, ohledně různých programových priorit a podobně, takže pro něj je Praha důležitá a je trošičku zvláštní, protože se nám v Praze nedaří. Praha je baštou pražské kavárny, která je od začátku proti Andreji Babišovi, je to hlavní téma spousty lidí, vlastně Antibabiš a my tím tady v komunální politice maličko trpíme, tak tohle bych rád změnil,“ dodal Prokop.

V Praze je pak podle jeho slov třeba zastavit zdražování. „Současná koalice zdražila Pražanům prakticky vše. Od vody přes odpad, jízdné, P+R parkoviště, ve své podstatě všechny agendy města, které vyjmenujete, tak se jim podařilo za tři roky zdražit. A v kontextu toho, kam se řítí celá republika, inflace, energetická krize, tak si myslím, že spoustu Pražanů bude trápit situace s jejich rodinným životem, aby vyšli každý měsíc od výplaty k výplatě a je podle mě potřeba myslet na to, aby Pražané měli dostatek peněz například na kroužky pro děti, na sport, to si myslím, že bude velké téma,“ zmínil Prokop.

Psali jsme: Ministr Síkela: Nebudu rozhazovat peníze z helikoptéry, nebudu se ani fotit s pávy,... Ministr: Ano, v Babišově restauraci dobře vaří a mají tam trampolínu. Snad mě tam ještě pustí Okamura (SPD): Fiala řekl, že v prosinci představí plán a nepředstavil nic František Mareš: O třech knihách

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama