Hřib v Praze? Katastrofa. Městu dochází peníze na investice, varuje šéf pražské ODS. A to není vše

Bývaly časy, kdy být šéfem pražské ODS znamenalo více, než být ministrem, tato doba je ale podle Portlíka dávno pryč. „Každý z nás to vidí, že situace na politické scéně je roztříštěná, díky tomu se děje, co se děje," poukázal na neustále konflikty v pražské koalici.

Pražská ODS je podle něj však v dobré kondici. „Je naprosto disciplinovaná. Přichází doba, kdy o sobě dá pražská ODS vědět. Doufám, že přichází období návratu,“ věří Portlík.

„V Praze se už sedm let nic neděje a to bude mít dalekosáhlé následky,“ upozorňuje šéf pražské ODS s tím, že mají velkou touhu to změnit. „Politici v Praze jsou jen zvyklí dávat na sociální sítě příspěvky o tom, co zařídili, ale realita je taková, že nevyřídili prostě vůbec nic,“ zlobí se Portlík.

Poukázal na rozpočet, který jde do šílených provozních výdajů. „Praha nebude mít brzy na investice a ani se na to nepřipravuje. Bouchá se jen dveřma, odchází z jednání, jsou demonstrace, ale práce tu fakticky není,“ dodává Portlík, který doufá, že brzy bude od voličů poptávka po tom, aby se konečně začalo pracovat. „My jsme ze svých chyb poučeni a připraveni ukázat, že něco umíme a dokážeme,“ zdůraznil.

„Nezaznamenáváme v Praze žádné výsledky. Občas se někdo pochlubí, že zkolaudoval Blanku, ale připomínám, že Pavel Bém byl ten, kdo to zahájil a výstavbu dokončil. Od té doby se nestalo nic!“ pochválil Portlík někdejšího občanskodemokratického primátora Pavla Béma. „Jsem z doby, kdy Bém byl primátorem, a to na nás byly kladeny neuvěřitelně tvrdé nároky. Tam se neodpouštělo selhání nebo to, že jste nedokončil projekt. To se práce hlídala,“ poukázal na to, že dnes se odpovědnost za plnění úkolů úplně vytratila.

Vyvrátil, že by Pavel Bém u ODS skončil v nemilosti. „Bém v rámci ODS nebyl nikdy zapovězen. Byla to doba mediálních příběhů, které se dodnes nepotvrdily. Opozice a ti, kteří přišli, neměli jiný program než vše, co udělal Bém, že udělal špatně,“ řekl. A dodal, že dnes už je možné porovnávat výsledky práce a udělat si obrázek o tom, jakým způsobem se Praha řídila tehdy, a jakým dnes.

„Současné vedení Prahy je katastrofa. Je to doba, kdy u politika jde jen o to, čím se chlubí na Facebooku, ale neodpovídá tomu jeho množství práce. Chybí tu zkušenosti, a řídit město chce znalosti. Není to tak, že se na to podíváte na internetu, jak hlásil pan primátor, pak najednou přijdete do lavice a budete skutečně odpovědným komunálním politikem. Tady je potřeba vyzrání, které tu není,“ myslí si předseda pražské ODS.

Prozradil, jakým pohledem se dívá na řízení pražských firem, některé jsou ve ztrátě a některé v zisku. Primátor Zdeněk Hřib v jednom z předchozích dílů XTV.cz ujišťoval, že vše je v pořádku. „Pan Hřib je ukázkou toho, kdy o tom nemá žádnou vizi ani koncept. U jedné firmy se mu zdá management nekompetentní, u druhé se stane prostě chyba,“ mávl Portlík rukou.

Fotogalerie: - Otazníky sametu

„Piráti měli spoustu vizí, ale reálně nejsou vůbec nijak schopni fungovat v praxi. Každý tu říká, že bude firmy řídit lépe, ale Piráti selhávají i při řízení Dopravního podniku. Nebo při řešení personální krize, kterou sami vytvořili uvnitř Pražské plynárenské, když chtěli odvolat ředitele, který tu firmu dostal do zisku,“ kroutil Portlík hlavou s tím, že když se na to Hřiba na zastupitelstvu ptali, celé jej akorát promlčel.

Moderátor Luboš Xaver Veselý zmínil, že Barcelona nedávno vyvlastnila první nevyužívaný byt, k podobnému kroku prý směřuje i Berlín. „Je to způsob, který by se mohl dostat do Prahy?“ položil Portlíkovi otázku. „Pevně věřím, že k tomu nedojde a nenajde se pro to žádná politická podpora. Doufám, že si každý pamatuje, co se tu dělo před 30 lety. Nikdy nevíte, kde je ta hranice, že je to správně, a kdy špatně. Zahrávat si s vyvlastňováním bytů je nesmysl, zlo a hovadina,“ konstatoval Portlík, kterého děsí, že se něco takového vůbec stává předmětem diskuse.

Kromě dopravy je podle Portlíkových slov aktuálně největší problém Prahy její rozvoj. Chybějí především nové budovy. „Primátor a premiér tady bouchá dveřma, když se baví o zásadní věci, jako je rozvoj Letňan. Když se otevřela nová stanice metra v Letňanech, všichni se posmívali, že je to zastávka pro sysly, že je zbytečná. Ale bylo to klíčové. Letňany jsou rozvojovou oblastí a je to naprosto legitimní,“ dal za příklad šéf pražské ODS.

„Budu maximálně usilovat o to, aby se vedení Prahy změnilo. Je mi nepříjemné vidět tu stagnaci,“ doplnil. Myslí si prý, že na pozici primátora je případně připraven. „Mám letité zkušenosti, mám za sebou výsledky a o věcech jen nemluvím, ale zatím to na stole není,“ uzavřel Portlík.

