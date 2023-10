Hříchy Petra Pavla. Rajchl shrnul a navrhl akci. Trochu jinak

reklama

První věcí, kterou Rajchl vyzdvihl, bylo prohlášení prezidenta Pavla, že by souhlasil se zrušením práva veta. „Dámy a pánové, to je hranice, za kterou já nejsem ochoten jít. Stejně jako Viktor Orbán, stejně jako Robert Fico říkám, že kdyby bylo zrušeno právo veta v rámci Evropské unie, tak pro Českou republiku v tu chvíli nemá smysl pokračovat v rámci Evropské unie,“ řekl Rajchl s tím, že pokud by se tak stalo, stali by se občané České republiky „pasažéry ve vlaku, který neřídí a jede tam, kam nemohou ovlivnit“.

„Právo veta je naprosto klíčovou součástí demokratického procesu rozhodování, protože dává možnost i menším zemím zablokovat například v rámci zahraniční politiky a dalších klíčových záležitostí rozhodnutí těch velkých zemí,“ uvedl Rajchl.

Dodal, že zrušení práva veta by bylo v zájmu velkých zemí, jako je například Německo. „Aby se těch malých zemí nemuselo ptát už vůbec na nic. Zrušení práva veta je v bytostném rozporu všech menších zemí Evropské unie,“ zdůraznil Rajchl. Připomněl, že Slovensko i Maďarsko na právu veta trvají.

„Pokud Petr Pavel říká, že by souhlasil s jeho zrušením, tak jinými slovy říká, že chce, aby se o posunu České republiky rozhodovalo v Berlíně, Bruselu a Paříži,“ usnesl se Rajchl. „Je to totální podraz na Českou republiku, na naše občany.“

Druhou věcí, kterou Rajchl v souvislosti s českým prezidentem zmínil, bylo jeho setkání se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou, se kterou řešil spor České republiky s Lichtenštejnskem. Spor se týká určení vlastnického práva na českém území – například lednicko-valtického areálu na jižní Moravě. Rajchl zmínil, že majetek byl rodu Lichtenštejnů odebrán na základě Benešových dekretů a jejich navrácení, které dnes požadují, by Benešovy dekrety prolamovalo. Petr Pavel údajně řekl, že by v této věci „bylo nejlepší uzavřít dohodu“.

„Jakmile uzavřete dohodu, v podstatě částečně uznáváte oprávněnost toho nároku. Pokud nárok neuznáváte za legitimní, tak se nemáte o čem dohadovat. Jakmile řeknete: Bylo by dobré se dohodnout, v podstatě dáváte tomu nároku míru validity,“ vysvětlil Rajchl s tím, že by to okamžitě mohlo spustit vlnu dalších žalob mířících na Česko.

Sám za sebe Rajchl prohlásil, že Benešovy dekrety jsou bez diskuse neprolomitelné. „Je to integrální součást českého právního řádu, který česká vláda a jakýkoliv český politik ani na vteřinu nemůže zpochybnit,“ uvedl Rajchl. Takovéto zpochybnění by pak podle jeho názoru mohlo vést k ohrožení zájmů občanů České republiky, zejména těch, kteří žijí v pohraničí.

Za třetí Rajchl zmínil Pavlovo vyjádření ke konfliktu v Izraeli. Českého prezidenta nejdříve citoval.

„Tato agresivní akce nutně vyvolá tvrdou a oprávněnou reakci Izraele, která přinese mnoho obětí. Cesta k urovnání jakéhokoliv problému nevede přes agresivní ozbrojené akce, ale je třeba ji hledat u jednacího stolu a s velkou dávkou dobré vůle,“ vyjádřil se Petr Pavel na sociální síti X.

Podle Rajchla řekl Pavel to samé, co on sám s hnutím PRO celou dobu tvrdí o válce na Ukrajině: „Voila! Co říkáme celou dobu my o Ukrajině? Že neexistuje vojenské řešení. Že vojenské řešení je špatné a že je třeba, aby jednali o řešení diplomaté s velkou dávkou dobré vůle.“

„Jak to, že na Ukrajině to nejde a v Izraeli k tomu pan prezident vyzývá?“ domáhal se Rajchl odpovědi. „Proč to samé neplatí pro Ukrajinu?“

„Tam jsme ruští švábové, když říkáme to samé, co říkáte vy, pane prezidente?“ oslovil ve svém vyjádření konkrétně Petra Pavla. „Tam jsme Putinovi agenti?“ zdůraznil pokrytectví českého prezidenta i všech ostatních vládnoucích politiků.

Slovo dodal dále Rajchl i k uprchlíkům z Ukrajiny. „Od začátku konfliktu říkáme, že není důvod, abychom poskytovali plošnou ochranu všem občanům Ukrajiny, protože na dvou třetinách Ukrajiny se vůbec neválčí. Také jsme už od začátku říkali, že jakmile pominou podmínky dočasné ochrany, tak se Ukrajinci musejí vrátit do země svého původu.“

Řekl a zdůraznil, že podmínka institutu veřejné ochrany již není plněna. „Podmínkou je nemožnost bezpečného návratu do země svého původu. V momentě, kdy někam jedete na dovolenou – respektive jedete na dovolenou právě do země svého původu, tak je logické, že nejedete na dovolenou tam, kde cítíte ohrožení svého života. To znamená, že v tuto chvíli je podmínka možnosti návratu do země svého původu splněna a neexistuje důvod pro prodlužování institutu dočasné ochrany pro migranty z Ukrajiny,“ řekl Rajchl a dovysvětlil, že záměrně neužívá výraz „uprchlíci“. Podle jeho názoru totiž nejde o uprchlíky před válkou, ale o ekonomické migranty. „Jsou to lidé, kteří sem jednoduše chodí proto, že jim zde je ekonomicky lépe. A my to platíme ze svých kapes,“ doplnil Rajchl.

V závěru svého vyjádření Rajchl oznámil svou příští velkou akci. Pomocí ankety budou moci jeho příznivci sami rozhodnout, zda demonstrace bude, či nebude. „Vy si o ni buďto řeknete, nebo neřeknete. Ať nepřesvědčujeme lidi, jestli to má cenu, nebo ne. Prostě pokud vy v rámci hlasování řeknete, že chcete demonstraci, uděláme demonstraci,“ oslovil Rajchl své příznivce. Stejně tak si budou lidé moci zvolit i datum a řečníky, kteří na demonstraci budou vystupovat. „Tohle je přímá demokracie. Takhle má fungovat přímá demokracie,“ prohlásil.

