Hromadný výbuch roztrhal Hizballáh. Mossad, nebo nehoda? A co auta? Ondřej Neff klade otázku

„Zhruba před hodinou začaly po celém Libanonu včetně Damašku současně vybuchovat šifrované pagery Hizballáhu. Podle prvních zpráv z Libanonu je zatím odhadováno více než 1 000 obětí. Hizballáh vydal pokyn všem svým bojovníkům, aby okamžitě zahodili své pagery, a označil to za nejvýznamnější narušení bezpečnosti, s jakým se kdy setkal. Íránská tisková agentura Mehr uvádí, že Mojtaba Amani, íránský velvyslanec v Libanonu, byl zraněn při výbuchu pageru,“ informoval na sociální síti X dnes kolem čtvrté hodiny odpoledne účet Open Source Intel, který zveřejnil fotografie a videa z útoku.

IMPORTANT ??



This is a developing story, and all information is preliminary, with numbers and info subject to change.



Roughly an hour ago, Hezbollah’s encrypted pager devices began simultaneously, exploding across Lebanon, including in Damascus.



Initial reports from Lebanon… pic.twitter.com/pWpDePcFUv — Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024

Účet Visegrád 24 poukázal, že za útokem stojí Izrael: „Izrael zraní stovky příslušníků Hizballáhu tím, že jim nabourá pagery a nechá je explodovat. S největší pravděpodobností způsobili přehřátí lithiových baterií.“

BREAKING:



Israel injures hundreds of Hezbollah operatives by hacking their pagers and making them explode. Most likely, they made the lithium batteries overheat.



There are many videos and pictures of the attack circulating online.



Via @TreyYingst pic.twitter.com/CnQoW0yp6b — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024

Hizballáh útok označuje za největší narušení bezpečnosti ve válce s Izraelem. Libanonský Červený kříž vyslal více než 50 sanitek a 300 zdravotníků. Podle bezpečnostních zdrojů a libanonského ministra zdravotnictví bylo v úterý v Libanonu při výbuchu pagerů, které používají ke komunikaci, zabito nejméně osm lidí a dalších 2 750 osob včetně bojovníků Hizballáhu, zdravotníků a íránského vyslance v Bejrútu bylo zraněno. Časté bylo zranění končetin, obličeje a očí.

Publicista a legenda české science fiction Ondřej Neff se v souvislosti s výbuchem pagerů neudržel spekulací, zda by se na dálku nemohlo to samé odehrát i u elektromobilů. „Otázka pro chytré hlavičky: když lze na dálku odpálit mrňavou lithiovou baterku v pageru, jak je to s pětimetrákovou baterií v elektromobilu nabitém elektronikou a trvale připojeném k internetu?“ nabádá Neff k zamyšlení.

Otázka pro chytré hlavičky: Když lze na dálku odpálit mrňavou lithiovou baterku v pageru, jak je to s pětimetrákovou baterií v elektromobilu nabitém elektronikou a trvale připojeném k internetu?

?????????? — Ondřej Neff (@OndrejNeff) September 17, 2024

Komentátor Petr Honzejk ale podobné úvahy považuje za utopické. „Byla by to každopádně zajímavá povídka,“ reagoval na Neffovy konspirace.

Byla by to každopádně zajímavá povídka. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) September 17, 2024

Někteří pracují s variantou, že v pagerech nexplodovaly baterie. Zpravodaj z válečných oblastí a politický analytik Elijah J. Magnier přinesl informaci, že v pagerech byla Izraelci nastražená trhavina. „Dobíjecí pagery byly zabaveny a nějakou dobu zadržovány, než byly propuštěny a odeslány do Libanonu. Tam Izrael pagery temperoval a do každého pageru umístil gramové až třígramové výbušné zařízení,“ uvedl na platformě X válečný korespondent.

Toto tvrzení však zatím není možné ověřit z žádného oficiálního zdroje.

The rechargeable pagers were confiscated and held for some time before being released and shipped to #Lebanon. There, #Israel tempered the pagers and placed the 1-3 gram explosive device in each pager. — Elijah J. Magnier ???? (@ejmalrai) September 17, 2024

Pagery a další podobná zařízení, která byla ve světě v uplynulých letech většinou nahrazena mobilními telefony, stále využívají některé instituce a země kvůli údajné větší spolehlivosti sítě. Podle agentury AP má Hizballáh vlastní síť pagerů a jejich pomocí například svolává své členy.

Agentura Reuters s odkazem na nejmenované zdroje píše, že explodovala hnutím teprve nedávno zakoupená a moderní zařízení. Hizballáh v minulosti vyzval své členy, aby nepoužívali mobilní telefony, protože Izrael je může odposlouchávat a sledovat jejich pozici.

Teroristické síly libanonského hnutí Hizballáh útočí na sever Izraele od začátku konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Izrael na pozice Hizballáhu útočí v různých částech Libanonu leteckými údery, zabil již několik stovek členů tohoto hnutí.

Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová uvedla, že USA jsou i nadále přesvědčeny, že probíhající konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem je třeba řešit diplomatickou cestou, informoval server AlJazeera

