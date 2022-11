Hrozí Vánoce bez cukroví. Kilo i za 1200 Kč. A lidmi cloumá vztek

reklama

Chtějí, abychom se cítili jako žebráci?! Jděte se zeptat na vládu, co děláte tady?!

Ceny v obchodech sledují někteří lidé se zděšením, další jsou lidově řečeno vzteky bez sebe. „Aha, no tak to vezmu, co mám dělat?!“ mumlá si pro sebe muž, který prohlíží nabídku másla v jednom českobudějovickém supermarketu.

„Cukroví na Vánoce přece vždycky bylo, ale tohle už přesahuje všechny meze, to jsou strašné ceny. Chtějí, abychom se cítili jako žebráci?!“ rozčílila se žena, kterou jsme oslovili před obchodem. Představila se jako Marie. Příjmení prozradit nechtěla. „Vy si myslíte, že vám dnes ještě někdo řekne do novin svůj názor, který by byl proti tomu, co se teď děje?“ usmívala se naší naivitě a dodala. „To víte, že vnoučatům něco napeču. Ale určitě to nebude tolik, kolik jsem pekla dřív. To bylo třeba patnáct i dvacet druhů. Vidíte, jsem tři roky v důchodu, měla bych teď na to čas. Ale udělám tak šest druhů, víc asi ne. A nepečené letos dělat nebudu. To je opravdu strašně drahé,“ krčí rameny. „Co děláte tady, jděte se ptát těch na vládě, co s tím budou dělat,“ poněkud nerudně nás odehnal starší muž. Celkově se lidé v obchodě o zdraženém jídle moc bavit nechtěli. „K čemu to bude, když vám to řeknu. Vidí to přece každý. Tohle se nedá uplatit,“ říkala posmutněle maminka s malým dítětem a dodala. „A stejně s tím nikdo nic nedělá. Tak se nedivte, že lidi jezdí nakupovat třeba do toho Polska. Taky bych jela, kdyby to od nás nebylo tak daleko.“

Padesát kousků vanilkových rohlíčků za 150, půlkilová vánočka za 200 korun

Méně cukroví než v minulých letech plánuje letos upéct i důchodkyně Vlasta Šindelířová z Jindřichohradecka, která svého času vedla několik obchodů s potravinami v Praze. Ceny potravin má dodnes, jak se říká, „v malíčku“.

„Všechno budu péct ze čtvrtinové dávky. Jenom proto, aby v té kuchyni voněla vanilka, aby na tom stole na Vánoce něco bylo,“ plánuje. Vypočítala, o kolik vyjde letos pečení cukroví dráž než předtím. Upozorňuje, že do cen nezapočítává energii, která pečení letos samozřejmě také o hodně prodraží.

Vlasta Šindelířová. Foto: David Hora

„V roce 2021 vyšlo padesát kousků vanilkových rohlíčků na 90 korun. Když to propočítáte v dnešních cenách, těch padesát kousků vás dnes vyjde minimálně na 150 korun. A to počítám podle říjnových cen. Teď se zase ještě o něco zdražilo,“ říká Vlasta Šindelířová a pokračuje.

„Když si vezmete linecké slepované, což je taková klasika českých Vánoc, 35 kousků vyšlo před rokem na 80 korun. Když to dáte v dnešních cenách, tak vás to vyjde minimálně na 160 korun,“ říká s tím, že samozřejmě je nutné udělat průměr podle toho, kde nakoupíte, jestli je to v dražších obchodech, nebo naopak ve slevách.

„Jemné kokosky, třicet kusů, vyšly na padesát korun. Dnes to vyjde minimálně na stovku,“ počítá dál.

Prodraží se samozřejmě i vánočka. „V roce 2021 vyšla půlkilová zhruba na 90 korun. Dnes klidně na dvě stovky. Tak si vezměte, že jen máslo vyjde zhruba na 66 korun, někde i víc,“ vysvětluje.

Dodává, že raději upeče méně cukroví, ale určitě z kvalitních surovin. „V cukroví i ve vánočce musí být máslo. Já na ty rodné sestry másla skutečně nikdy nebyla. To je tak dobrý namazat si s tím kolena,“ směje se.

Známý cukrář Maršálek – nahradit máslo? Ani náhodou!

O tom, že by se mohlo při pečení vánočního cukroví trochu „šidit“ na ingrediencích, nechce ani slyšet také známý cukrář Josef Maršálek. Nahradit máslo levnějšími tuky nebo přidat do cukroví například méně cukru rozhodně odmítá. „Ne, ne a ještě jednou ne. Vánoce jsou výjimečný čas v roce. Trvají pár dnů. Raději osekejte nesmyslné hmotné dárky a jídlo, ať slané či sladké si opravdu dopřejte kvalitní,“ doporučuje a dodává: „Napečte méně druhů, možná menší dávku a mějte to dobré. Alespoň to po Vánocích nepůjde do kompostu, slepicím či do mrazáku. Zazvoňte u sousedů na patře anebo přes ulici, pár kousků vyměňte, obejměte se a ty svátky si užijte. Jsou za odměnu, a ne za trest,“ usmívá se.

Známý cukrář Josef Maršálek. Foto: archiv J. Maršálek

Jak říká, zdražuje se v celé Evropě. „Vím to od přátel a rodiny, kteří tam žijí. A pečení cukroví? V tomhle jsme dost unikátní. Jak v množství pečeného, tak v počtu stovek druhů. Pečení vánočního cukroví má u nás dlouhou tradici a přežilo kdeco. Války, komunismus, nedostatek. Přežije i zdražování energií a surovin. Věřte mi,“ uzavírá optimisticky.

Kilo cukroví v nabídce i za 1 200 korun. Někteří na výdělek raději už nepečou

Už několik týdnů se i na sociálních sítích objevují nabídky od těch, kteří vánoční cukroví pečou na výdělek. Ceny začínají většinou kolem pětistovky za kilo, většinou jsou ale i o několik stovek dražší. „Je mi to líto, ale letos musím zdražit,“ píšou některé ženy, které očividně pečou na Vánoce na výdělek pravidelně. Většinou se setkávají s pochopením zákazníků. Objevují se i případy, kdy ti, kteří pečou už několik let pravidelně, letos tuto činnost kvůli zdražování jak ingrediencí, tak především energií vzdávají. „Nezlobte se, ale zvedly nám ceny energií tak, že letos budu péct jen pro rodinu. Styděla bych se, kdybych měla o tolik zdražit cukroví. Tak snad příště,“ doufá v lepší budoucnost paní Lenka.

Některé známé cukrárny po celé republice nabízejí kilo cukroví i kolem 1 200 korun. I přesto si své zájemce najdou. Některé ale naopak tato cena doslova zvedá ze židle. „No to nemyslíte vážně! Nezdá se vám to už trochu přehnané?“ zaznívá v diskusích. Řada lidí se při pohledu na ceny smiřuje s tím, že letos bude cukroví opravdu méně, někteří se prostě obejdou bez něj a upečou si třeba alespoň vánočku.

