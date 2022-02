Hrozí jiný neklid, ne pandemický. A vláda to ví! Petr Žantovský tuší zcela nové věci za pandemickým zákonem

TÝDEN V MÉDIÍCH Většinou jediní lidé, které si zvou do živého vysílání, jsou ti, u nichž je už z minula záruka, že řeknou, co je potřeba. To není přiznání nikoho z České televize, ale konstatování jednoho z ředitelů americké CNN, který netušil, že je natáčen. Do přehledu mediálních zajímavostí se dostala i americká agentura Bloomberg, která už před týdnem ve svém zpravodajství oznámila, že Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Petr Žantovský se však nejdůkladněji věnuje klacku, který by ráda měla v ruce vláda pro případ jakéhokoli odporu občanů. Je skrytý v novele pandemického zákona.

Čím jiným lze tentokrát přehled mediálních zajímavostí začít než novelou pandemického zákona, kterou neschválil Senát. „Taškařice, kterou nám připravil pan ministr Válek a někteří senátoři, obnažila způsob, jakým přemýšlí pan ministr a jakým možná přemýšlejí členové dnešní vlády soudě podle toho, jak se vyjadřovali k nepřijetí novely. Způsob, jaký mám na mysli, je ryzí arogance, která nebere absolutně žádné ohledy na to, co si o tom myslí občané, ale i co si o tom myslí dokonce i lidé, kteří o tom mají spolurozhodovat, tedy zákonodárci. A pan ministr řekne ‚Pokud nebude pandemický zákon, abych mohl chránit seniory, bude muset vláda vyhlásit nouzový stav‘. To je věta, ve které je hned několik fligen, jak se říká ve Válkově rodném Brně. Jedna fligna je v tom, že nás pan ministr balamutí tím, že celý zákon je na ochranu seniorů. Není to pravda,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ve skutečnosti je ten zákon jako klacek do ruky pro případ jakéhokoli odporu občanů v jakékoli situaci. „Vláda přece není hloupá a ví, že teď s tou dramatickou energetickou krizí a zvyšováním cen energií přijdou lidem první složenky a začne jiný neklid. Nebude motivován pandemicky, ale energeticky. A že se určitě najde někdo, nemusí to být zrovna spolek Chcípl pes, ale kdokoli jiný, kdo tuhle nespokojenost kanalizuje a převede ji do nějaké pouliční akce nebo něčeho podobného. Zákon bude samozřejmě velmi gumově umožňovat, aby vláda pod lživou záminkou nějakého zdravotního ohrožení omezila shromažďovací právo, které máme dáno Ústavou, a v tu chvíli jsou všichni eventuální protestující za hranou zákona, jsou pronásledováni, mohou být vystaveni represím, mohou být zatýkáni, může s nimi být nakládáno v trestně právním řízení a podobně. Prostě je to válka vlády proti vlastnímu obyvatelstvu,“ tvrdí mediální analytik.

Média zaujaly Válkovy karty, ale už ne, že mluví jménem vlády

Žasne nad tím, jak se něco takového mohlo stát, když oba pánové patří k táboru, který tvoří dnešní pětikoalice. „Čili pan senátor shodil svého vlastního kolegu. Není sám. Když se podíváme na to, jak hlasovali nebo vystupovali jiní senátoři, kteří pocházejí z klubu STAN či jiných koaličních skupin, tak je zjevné, že v té koalici samotné není všechno idylické. Podle mého si senátoři také moc dobře uvědomují, že na podzim jsou senátní volby. A vědí, že občan je celou pandemickou aférou totálně znechucen a že nějaké veřejně skandované hlášky na podporu pandemického zákona jim body nepřinesou. Čili tam spatřuji i určitý kalkul některých senátorů, kteří se chystají na to, že budou v kampani řečnit o tom, jak se zastávali občanů při projednávání pandemického zákona. Ostatně tím vůbec nic neriskují, protože Poslanecká sněmovna může zamítavé stanovisko Senátu vzhledem ke koaliční převaze snadno přehlasovat,“ podotýká mediální odborník.

Argumentace k pandemickému zákonu připomíná nástup zla

V této věci ho velice překvapil prezident Miloš Zeman vyjádřením, že novelu pandemického zákona podepíše. „To je věta, které vůbec nerozumím a o níž vůbec nevím, proč ji vyslovil, protože to prohlásil dřív, než byl zákon vůbec schválen. To je velmi zvláštní. Nevím o tom, že by se to někdy dřív stalo. Musím také přiznat, že mi chybějí otázky, úvahy a komentáře v médiích, k čemu pandemický zákon vlastně slouží. Možnost, kterou jsem uvedl, určitě není jediná. Určitě je možné zákon analyzovat a najít tam další chyby. Například ty báječné sms s rozhodnutím o nařízení karantény, to je také úžasná zbraň do ruky někoho, kdo chce ovládat veřejnost a poroučet. Není náhodou, že v minulých dnech začala kolovat po internetu asi sedmiminutová část filmu ‚Hitler: Vzestup zla‘, která zastihuje Německo v čase předkládání a schvalování zmocňovacího zákona v návaznosti na požár Říšského sněmu,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Zmocňovací zákon umožnil Hitlerovi soustředit ve svých rukou veškerou moc. Dekret o požáru Říšského sněmu vydaný prezidentem von Hindenburgem omezil mnohá lidská práva. „Hitler se postupně stal zcela jednoznačně vládnoucí osobou s tou svojí nacistickou klikou. Když se podíváte na kousek toho filmu ‚Hitler: Vzestup zla‘, tak vám jde mráz po zádech, protože některá slova či některá vyjádření, jaká tam slyšíte z úst nacistů, jako byste nyní slyšeli nebo četli v médiích v té situaci kolem pandemického zákona. Argumentuje se úplně stejně, argumentuje se tím, že je zapotřebí mít tvrdou ruku, bránit se proti nebezpečí, které hrozí, a tak dále. Každému doporučuji tenhle snímek zhlédnout. Dvoudílný film vysílala i Česká televize, takže je celkem dostupný a je opravdu povedený. Ale při téhle scéně v současnosti opravdu mrazí,“ přiznává mediální analytik.

Zpráva agentury o vpádu na Ukrajinu nebyla lidskou chybou

Pořádný trapas se povedl agentuře Bloomberg, která titulkem „Rusko vtrhlo na Ukrajinu“ ohlásila začátek invaze. „Ta informace se objevila s poznámkou ‚živě‘, tedy že se to právě děje, na titulní stránce webu Bloombergu minulý pátek odpoledne. Zpráva tam visela asi půl hodiny, než ji odstranili, a nenabízela žádný obsah. Ale z toho titulku bylo čitelné, že se agentura Bloomberg chystá na tento scénář a má připravené materiály dopředu, aby byla pohotová v informování. Ono se tohle děje v každé tiskové agentuře včetně ČTK, že jsou tam někde připravené nekrology významných osobností pro případ, kdyby náhle odešly z našeho světa. A tu a tam dojde – myslím, že se to stalo v případě Ludvíka Vaculíka – k situaci, že někdo ten nekrolog omylem pustí a zveřejní zprávu, že ten člověk už není naživu, ačkoli není pravdivá. Taková lidská chyba se stát může,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V tomto konkrétním případě by však žádnou lidskou chybu nehledal. „Hledal bych lakmusový papírek, který má umocnit tu emoci, že Rusko vtrhlo na Ukrajinu, že Rusko tedy páchá zlo na cizím území, což je narativ, který dnes už sdílí v podstatě jenom americká a naše vláda. Nikdo jiný. Pak to ještě uslyšíte od paní Čaputové, která si nechala naprosto nedemokraticky bez spuštění diskuse v Parlamentu posvětit smlouvu se Spojenými státy o americké vojenské pomoci na slovenském území. To jsou tak poslední party, které neustále informují o tom, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. Dokonce to neříká ani ukrajinský prezident Zelenskyj, který se dokonce ohradil proti agresívnímu tónu amerických politiků. Je to od Spojených států velice neodpovědné takhle šponovat atmosféru a vytvářet si předpolí pro jakési vlastní triumfátorství a pro sdělení světu: ‚Podívejte, zase jsou to jen Američané, kteří dokážou zasáhnout v pravý čas‘ a další podobné,“ kritizuje mediální odborník.

Američany čeká spousta metálů, ale jinde než na hrudi

To dobře známe z různých Vietnamů, Iráků, Afghánistánů, Libyí, Egyptů a dalších míst. „Všimněte si, že americká zahraniční aktivita vždy končí totálním propadákem. Nevím, jestli Spojené státy své zpravodajské služby platí za neúspěchy, nebo jak to je. Vzpomínám si na krásnou skeč Voskovce a Wericha, když vysílali za války z Ameriky, na adresu nacistů. V době, kdy začali Němci ustupovat z území Sovětského svazu, tak vedli krásný dialog na téma, kam budou němečtí generálové dostávat metály, když jsou zvyklí nosit je za vítězství na hrudi. Dospěli k závěru, že za porážku se budou dávat metály ‚na odvrácenou tvář hrdinovu‘. A k tomu pan Voskovec dodal: ‚No to je výborné, protože takhle je budou Rusové lépe vidět‘. Já se obávám, že americkou soldatesku čeká něco podobného, spousta metálů, ale jinde než na hrudi. Ovšem bylo by to zábavné, kdyby to nehrozilo spoustou lidských i ekonomických obětí. Nynější politika je možná nejhorší a nejméně odpovědná, jakou za svůj život pamatuji,“ myslí si Petr Žantovský.

Také poslední poznámka se týká Ameriky, ale vztahuje se i k jednomu českému námi všemi financovanému médiu. „Na iDnesu ji napsal pan Milan Vodička, můj oblíbený novinář, protože je jednak nestranný a jednak velmi rozumí své věci, velmi se vyzná v té americké i západní realitě. Tento jeho článek vyšel pod titulkem ‚CNN přišla o Trumpa a ztratila 80 procent diváků za rok‘. Jde o americkou televizi CNN, která se dlouhodobě profiluje jako hlasatel progresivismu a levicového pohledu na svět. Kupodivu se toto ideologické směřování zdaleka neprojevuje u té české verze CNN Prima News, která je dnes asi nejobjektivnějším zdrojem informací. A hlavně se v jejích diskusních pořadech objevují i lidé, kteří jsou v České televizi na té nejčernější listině, kterou tam mají,“ oceňuje mediální analytik.

Do živého vysílání jen ti, u nichž je záruka, že řeknou, co je potřeba

Milan Vodička v článku píše, že během roku 2021 přišla CNN o 80 procent svých diváků. „Pokles postihl i jiné zpravodajské televize, ale pro CNN je to zdaleka nejvíc bolestivé. Důvodem je i to, že se provalily nějaké věci, které oponenti těch progresivistických kruhů tomuto typu novinářství vyčítají. Ukázalo se, že to nebyla planá výčitka, že to je postavené na skutečnosti. Například z nahrávek soukromých rozhovorů šéfa televize Jeffa Zuckera vyplynulo, že ‚CNN a Zucker cynicky udělali Trumpa, protože v něm viděli dojnou krávu‘. A snažili se pochopitelně z toho získat inzerci, sledovanost a nějakou dobu to fungovalo. Jenže Trump vyhrál a CNN z něj udělala nepřítele lidstva. Tak ho zužitkovala mnohem líp. Měla ‚show‘ každý den od rána do večera. Zucker nevysílal zprávy, ale vytvářel sledovanost. Do té doby fakta ctící televize se za něj stala jen agitačním střediskem,“ cituje Petr Žantovský.

To mu připomíná velice silně jistou televizi v českém prostředí. „Zkuste mi pomoci, která to tak může být. Další citát z toho článku stojí rovněž za připomenutí: ‚Televize se snaží, aby odstranila Trumpa z úřadu, zpravodajství CNN je jen propaganda a neexistuje něco jako nezaujatá zpráva‘. Tak to spadá přesně pod tu množinu, kterou jsem prve nejmenoval. Další velmi pěkná věta: ‚Většinou jediní lidé, které si zvou do živého vysílání, jsou ti, u nichž už z minula je záruka, že řeknou, co je potřeba‘. Tak to známe velmi důvěrně, protože ve vysílání té jedné nejmenované veřejnoprávní televize to platí stoprocentně už mnoho let. Kromě toho, že tu a tam pozvou nějakého sobě nemilého politika, a to jen proto, aby z něj udělali blbce, v čemž vyniká zejména pan Železný, tak nositelé nějakých odborných názorů, které by byly v rozporu s oficiální doktrínou České televize, se tam neobjevují léta,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Ať poplatky platí jen ti, jimž vyhovuje jednostranné vysílání ČT

Vybavuje si, že před více než pěti lety se v ní tu a tam objevil Alexander Tomský, tu a tam Jan Schneider, dokonce Martin Koller, Jaroslav Štefec či Zdeněk Zbořil, ale teď už ne. „Dnes tam jsou jen zástupci jedné názorové vlny. Myslím si, že by se publikum České televize mělo v nějakém mediálním plebiscitu vyjádřit, zda souhlasí s vysíláním jediné názorové vlny a kdo je proti ní. A buď Česká televize zmoudří a začne působit podle zákona, který jí ukládá pluralitu, nebo ne a zůstane touto jednostrannou televizí. Ale pak ať jsou povinni platit poplatky jenom ti, kteří sdílejí názory, co se z České televize linou. To by byl docela zajímavý prvek do mediálního programu dnešní vládní koalice. Na druhou stranu je pravda, že ona je zřejmě spokojena s tím, co se v ČT vysílá. Ale to jí nechci sahat do svědomí,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

