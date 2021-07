Hrozí velký monopol v rukou státu. Pavel Sehnal důrazně varuje poslance

reklama

Další monopol v rukách státu? Podle šéfa Aliance pro budoucnost to hrozí v oblasti pojišťovnictví. “Poslanci se dnes mají zabývat změnou v pojišťování cizinců. Byl předložen návrh, aby se při úpravě zákona o pobytu cizinců na území České republiky provedla změna, že cizí státní občané se budou moci zdravotně pojistit výhradně u státní VZP. To je nepřijatelné,” uvádí Sehnal.

Anketa Vadí vám, že od 1. září by si neočkovaní měli pravidelné testy na covid-19 platit sami? Vadí 57% Nevadí 37% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 714 lidí

“Předložili to dva poslanci hnutí ANO, paní Adámková a pan Janulík. Oba jsou členy správní rady VZP. Pozměňovací návrh je o tom, že chtějí monopolizovat pod dceřinou společnost VZP (pod PVZP, což je stoprocentní dceřinná společnost VZP) segment zdravotního pojištění cizinců. Opět by se jednalo o další monopol pod státem, což Aliance pro budoucnost odmítá. Podle našeho názoru není potřeba zestátňovat, centralizovat státem cokoliv, co až dosud fungovalo normálním životem v rámci komerčního pojištění,” je přesvědčen politik.

Podle něho je zde i další zajímavý aspekt. “Běžný občan České republiky platí na zdravotní pojištění zhruba 20 tisíc korun ročně. Zatímco u cizinců je tato platba podstatně nižší, jde o 6 - 8 tisíc korun ročně. To je méně než polovina. Přesto je poskytování zdravotní péče pro cizince pro komerční pojišťovny přebytkové, ziskové. Co to znamená? Že náš systém státní zdravotní péče je dvojnásobně drahý a nehospodárný ve srovnání s tím, za kolik by bylo možné ho provozovat v čistě soukromých podmínkách,” sděluje.

“V případě cizinců se sice nebavíme o neodkladné péči v případě ohrožení života, ale jde o komplexní zdravotní pojištění. Cizinec si platí pojištění do deseti tisíc korun a postačuje to, zatímco my čeští občané platíme dvojnásobnou částku a pořád se ukazuje, že systém je deficitní. Státem, respektive parlamentem schvalované plány zdravotních pojišťoven jsou nehospodárné, protože nedovedou s daným pojistným vyjít,” vysvětluje předseda Aliance pro budoucnost.

Naopak tu prý existuje senátní návrh, který prosazuje zrušení monopolizace pojištění a ponechání volnosti, aby všechny komerční pojišťovny mohly produkt zdravotního pojištění cizinců nabízet. “Aliance pro budoucnost podporuje senátní návrh, který nově zavádí povinnost zveřejňování podmínek na internetu a do budoucnosti i možnost, aby pojišťovny sdílely databázi, kdo je a není zdravotně pojištěný u cizinců. Díky tomu by nemocnice a další zařízení, ale i cizinecká policie mohla do registru nahlížet a mít přehled. Senátní návrh činí tento segment pro poskytovatele zdravotní péče přehlednější,” chválí členy horní parlamentní komory.

“Vedle toho by přinesl i zvýšení limitu pojištění zdravotní péče. Asi ve třech případech docházelo k tomu, že byl překročen dosavadní limit 60 tisíc, tedy asi dva miliony korun. Podle senátního návrhu by pojišťovny mohly nabízet až dvojnásobné krytí do čtyř milionů korun. Takže by nenastaly ani tři případy za rok, kdy by nemocnici zůstaly nějaké částky neuhrazené, protože by ošetření stálo víc než dva miliony,” doplňuje Pavel Sehnal.

Sněmovna by měla návrh dvou členů hnutí ANO odmítnou. “Poslanci hnutí ANO Adámková a Janulík se svým přílepkem chtějí celý systém jen zhoršit a monopolizovat postavení VZP. To je pro Alianci pro budoucnost nepřijatelné. Naopak návrh České asociace pojišťoven, který byl podpořen a projednán v Senátu, je rozumný. Jeho schválením dojde ke zvýšení limitu, jak jsem už uváděl a současně vznikne databáze, aby si jak zdravotní zařízení, tak policie mohli ověřit, zda je daný cizinec pojištěný. Pokud by ke všem zákonům bylo přistupováno tak, jako daném případě ze Senátu, všem lidem by se v naší zemi žilo lépe. Senátní návrh přináší transparentnost i prostor pro soukromý subjekt,” konstatuje Pavel Sehnal.

