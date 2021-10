Hrozili, strašili... a ono nic. Vzkaz od Pavla Černého pro Dienstbiera a spol. Ústavní právo na obranu se zbraní platí už měsíc

Je to nebezpečné, hrozí fatální excesy – i takové názory zaznívaly proti tomu, aby se do Listiny základních práv a svobod zakotvilo právo bránit sebe i život jiného člověka zbraní. V účinnosti už je celý měsíc; šlo o zbytečný povyk. „Nestane se nic. Jen se posuneme k státu, který chrání své slušné občany, aniž by zásadně omezoval jejich svobody,“ hájí smysl práva na obranu elitní bezpečnostní instruktor Pavel Černý.

„Vážení, otázka: Slyšíte venku to ticho?“ poukazuje zastánce držení zbraní Pavel Černý na skutečnost, že uplynul právě jeden měsíc, kdy je již v účinnosti ústavní právo na obranu se zbraní, před kterým někteří politici důrazně varovali. „Všimli jste si snad nějakých hromadných divokých přestřelek po ulicích či masového vyřizování účtů ozbrojeným způsobem?“ podotýká. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 71% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 21378 lidí

Takové apokalyptické scénáře věštili hlavní odpůrci této ústavní novely: „A to nejen umanutý Dienstbier, ale i senátorky Seitlová a Horská či ústavní právník Winter a mnozí další,“ připomíná prezident organizace LIGA LIBE. „Stalo se (s prominutím) velké prd. Tedy přesně to, co jsme předpovídali (a plánovali) my. Jen se prostě tímto potřebně zakonzervovaly současné funkční poměry a bezproblémové zákony,“ konstatuje Černý.

Připomíná, že cílem od počátku bylo, aby se nic vlastně nedělo a zůstalo to i nadále stejné. A aby u nás mohli prověření a bezúhonní lidé po nelehké cestě k získání zbrojního průkazu i následně nárokově nabývat, užívat a hlavně i nosit zbraně. Anebo ti, kteří hodlají i do budoucna využívat, míněno nosit nějaký sebeobranný prostředek, například pepřový sprej, za něj nebyli jednou kriminalizováni, jako například ve státech na západ od nás.

„Ono i další mluví v prospěch toho, že rozličné zákazy k větší bezpečnosti nepřispívají a jsou pouze omezováním (když ne už rovnou šikanou) slušných lidí,“ zmiňuje, že u nás se z kategorie zakázaných zbraní napřed vyjmuly zaměřovací lasery, navzdory tomu, že někteří (co to znali ze starých akčních filmů) sýčkovali, že je „nyní budou nájemní vrazi užívat ke svým kriminálním účelům“.

Po uvolnění, kdy se ze zakázaného doplňku stal nikde v zákonech zmiňovaný předmět, se také nestalo nic. „Pár lidí si jej tehdy koupilo, a poté co zjistilo, že jim vlastně na nic není, byste jej na nějaké soukromé legální zbrani hledali marně,“ vzpomíná.

Následně se, ne zas tak dávno, podobné dělo s noktovizory. „A dokonce pak byly ‚uvolněny‘ tlumiče i hluku výstřelu. I když byly četné pochyby, co to způsobí, když si civilista koupí (a povinně na policii zaregistruje) takový kdysi médii démonizovaný tlumič, nestalo se opět nic. A těch, co si jej kupují, pomalu ubývá, protože je to popravdě vlastně taková poměrně drahá a náročná hračka, co na zbrani navíc ovlivňuje (a to negativně) nemálo jejích vlastností. Ale, proč jej prostě nemít, když to ve společnosti, jak vidno, žádná rizika a problémy nečiní, že? Prostě, chci jej mít – a mohu. A nikomu není nic do toho, proč,“ pokračuje Černý.

Zatímco v západní Evropě bývá nemožné, aby někdo dostal povolení nosit třeba za opaskem pravidelně pistoli, v České republice je to naprosto běžné – a většina z těch 300 tisíců majitelů zbrojních průkazů může dělat každé ráno svobodnou volbu, zda si s sebou zbraň vezme, či nikoliv.

A zajímavé podle Černého je, že i když to takto lidé nosit mohou, nikdo to takto nenosí. „Prostě mohu a nedělám to. Což je asi vůbec největší ukázka svobodných poměrů u nás. A také brouk možná do hlavy pro různé zakazovače, protože přes všechno výše zde zmíněné patří náš stát mezi ty vůbec nejbezpečnější země světa,“ dodává.

Navíc, zatímco někde na západ od nás máte problémy doslova i s malou rybičkou v kapse, u nás se tu lidé nevraždí, jako právě ve státech s těmi nepřísnějšími omezeními. „Je to prostě jen o lidech (tedy o skladbě obyvatel), o jejich kultuře a souvisejících poměrech v daném státě. A ty v ČR nám všichni kolem mohou v tomto jen závidět,“ zdůrazňuje Černý.

Závěrem shrnuje, že tedy ani plánovaná legislativní změna „můj dům, můj hrad“, tedy tzv. castle doctrine, která by měla posílit možnost obrany našich občanů ve svém obydlí, nezpůsobí žádné potíže. „Neuskuteční se scénáře zas některých škarohlídů, co už varují ‚střílením po dětech, co kradou v sadu jablka‘. Anebo ‚že někdo plánovaně někoho zabije a odtáhne ho k sobě domů, kde to udělat může‘.“ Proboha...

Prostě zase, jako v předešlých případech, se nestane nic. „Jen se dále posuneme k státu, který chrání především své slušné občany – a to bez toho, že by zásadně omezoval jejich svobody. A tak by to mělo být, ne?“ uzavírá elitní policejní instruktor Pavel Černý.

