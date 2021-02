Hrozilo, že celá země vyrazí do Prahy a středních Čech do bazénů a nakupovat. Hejtmanka Pecková o nouzovém stavu

reklama

Petra Pecková byla hostem rozhovoru Prostoru X s moderátorem Čestmírem Strakatým. Na úvod popsala, že po tom, co Poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav, dostala stovky e-mailů, kde ji občané žádali o prodloužení nouzového stavu s tím, že jinak je mají hejtmani na svědomí a nemocnice budou prý kolabovat.

„Pak mi ve čtvrtek večer volala totálně vyděšená paní z Kladna, která byla v letech a má ještě starší maminku, a plakala do telefonu, byla opravdu ve stavu hysterie, kdy se ptala, jestli kladenská nemocnice, když onemocní, je přijme, jestli bude jezdit záchranka, a opravdu se bála, upřímně byla vyděšená,“ popsala Pecková.

Anketa Skončí letošní ,,covidová zima" celonárodní tragédií? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 2002 lidí

Toto měla být jedna část vzkazů, které jí chodily, než se rozhodlo o prodloužení nouzového stavu hejtmany. Další částí měly být vzkazy, ať nouzový stav neprodlužují. „To bylo tehdy, když jsme na tiskové konferenci s panem primátorem Hřibem vlastně prohlásili, že střední Čechy a Praha půjdou ruku v ruce a že jsme připraveni na to vyhlásit stav nebezpečí a k tomu mít opatření Ministerstva zdravotnictví,“ pověděla.

„To byla ta naděje, kterou jsme lidem dali, nicméně ta naděje pak skončila vlastně v sobotu, kdy já při jednání s panem premiérem a panem ministrem Blatným jsem se explicitně zeptala, co nastane tehdy, když některé kraje požádají o nouzový stav a jiné kraje půjdou opatřeními Ministerstva zdravotnictví a stavem nebezpečí. Bylo řečeno, že i z hlediska zákona nemůže být uděláno nic jiného, než že by opravdu platila dvojí pravidla a že by v těch krajích, které požádají o nouzový stav, platil nouzový stav a u nás by platil stav nebezpečí s opatřeními Ministerstva zdravotnictví, a to by tedy mělo dalekosáhlé důsledky,“ dodala hejtmanka.

Toto dvojí rozdělení by prý mohlo mít takové důsledky, že by ve středních Čechách a v Praze byly otevřené obchody, služby či bazény a bylo by to pouze regulováno, zatímco někde jinde by to bylo zavřeno. Pak by do středních Čech a do Prahy mohla jezdit populace z celé České republiky a neměli by to jak zvládnout. Mělo by to ovšem i důsledky, co se týče kompenzací. „Vypadalo by to tak, že u nás, pakliže by ty provozovny byly otevřeny, tak by ty kompenzační programy úplně skončily, ale ty provozovny by měly tak omezený provoz, například velké kadeřnictví s deseti kadeřnicemi by mohlo mít jen jednu kadeřnici, jednoho kadeřníka, což by zase neuživilo nájem, neuživilo nic, ale už by ten podnikatel neměl nárok na jakoukoliv kompenzaci,“ vysvětlila Pecková, proč se nakonec rozhodla kývnout na vyhlášení nouzového stavu.

Když ho schválili, začaly jim chodit opačné reakce, že jsou Babišovy podržtašky a podobně. „Musím říct, že jsem z toho byla naprosto šokována, a tak vytryskla ta totální frustrace českého národa, který je už evidentně zoufalý a který nevěří tomu, co se v téhle zemi děje, a těm opatřením,“ myslí si politička.

Nastínila i vyjednávání podmínek, které jako kraje měli. „Na začátku v pátek nám bylo řečeno, že nic z toho, co požadujeme, nemohou uvolnit a vlastně v neděli ráno, když se sešli všechny krajské hygieny, epidemiologové a Ministerstvo zdravotnictví na své interní schůzce a jednání, to bylo od osmi hodin v neděli, pak jsme měli v neděli schůzku už my společnou s hejtmany, tak najednou se ukázalo, že například omezení úředních hodin na úřadech se zruší hned od pondělí,“ pověděla.

Dále sdělila, že se jí nelíbí diskriminace malých obchodů. „Na jednu stranu ano, mohu si koupit tento typ výrobku, na druhou stranu nemohu si koupit pastely pro své dítě, protože v papírnictví jste si nemohl v jednu dobu koupit pastelky nebo knížku. Vždyť to nedávalo prostě logiku,“ myslí si. „A ta argumentace je tedy taková, aby se upravila opatření, která nefungují, dejme důvěru občanům a doufejme, že občané budou ta opatření víc dodržovat než teď?“ zeptal se moderátor. To Pecková potvrdila a zdůraznila ještě potřebu testování například i v podnicích a výrobnách.

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 26% Ne 70% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 15334 lidí

Byla by i pro to, aby lidé mohli do fitka za předpokladu nošení respirátoru FFP2 a negativního testu. Musejí však o tom rozhodnout odborníci. „Jestliže epidemiologové vyhodnotí, že teď tady máme všechny možné jiné mutace, že jsme na tom velmi špatně a že je důvod k tomu, udělat ale opravdu totální úplný lockdown, tak ho udělejme, ale ať je ostrý, jasný, striktní, trvá omezenou dobu, kdy se projeví pozitivně na tom dalším vývoji, a pak to uvolňujme, ale tady jdeme nahoru, dolů, nahoru, dolů…,“ pověděla.

Prý by se však mohlo stát i to, že nouzový stav bude ukončen dříve, než za ty dva týdny, které kraje daly vládě. Senátoři totiž podali ústavní žalobu o možné neústavnosti vyhlášení nouzového stavu. Kromě toho Tomio Okamura chce ve Sněmovně vyvolat bod ohledně zrušení nouzového stavu, jelikož Poslanecká sněmovna může tento stav kdykoliv zrušit. Může se prý tedy stát, že hejtmani do této situace spadnou například příští týden. Na to je ovšem Pecková připravena. „Já jsem také ihned pověřila moje krizové řízení tím, aby opravdu dopilovali to, co se dopilovat dá, protože některá ta opatření jsme minulý týden dělali velmi rychle. Na druhou stranu ono není moc co z naší strany dopilovávat. Ten stav nebezpečí nám dává jenom určitou možnost a v rámci té možnosti my jsme vlastně měli zpracováno téměř vše, ale jsme na to připraveni,“ myslí si hejtmanka.

Zároveň však nemá za zlé Poslanecké sněmovně, že odmítla prodloužit nouzový stav. „Poslanecká sněmovna měla nějaké důvody po zkušenostech, které měla s panem premiérem a vládou, který naprosto neakceptoval jediné připomínky, ale pak, když viděl, že jde do tuhého a že my tady opravdu můžeme mít jenom opatření Ministerstva zdravotnictví a k tomu stav nebezpečí, tak najednou si možná i on začal váhu té situace uvědomovat, protože například jeho rétorika a jeho vystupování se mezi pátkem a sobotou z mého pohledu výrazně změnily. V neděli vlastně už jsme shodu našli, ale je mi hrozně líto, že to muselo zajít až sem, že zase tomu byl vystaven český národ, tomu, že jsme si skoro odstříhávali hodiny a minuty a že samozřejmě ti, co řešili, jestli své podniky otevřít, nebo neotevřít, jak se k tomu postavit, nebo nepostavit, že to museli řešit z hodiny na hodinu,“ vylíčila.

Na závěr přešla řeč na stav nemocnic ve Středočeském kraji. Čísla prý nejsou dobrá, ovšem situace například v Praze či středních Čechách je lepší než třeba v Karlovarském kraji. „Na druhou stranu, on je to vždy výkyv. Ještě před čtrnácti dny na tom byl velice špatně Zlínský kraj a teď se zase ta situace otáčí spíš na západ republiky. To je neustále práce s čísly, práce s nějakým stavem. My některé volné kapacity máme, ale na těch intenzivních lůžkách je to kolem deseti procent, ale musím říct, že to, co tady funguje velmi dobře, je národní dispečink lůžkové péče a koordinátoři intenzivních lůžek,“ nastínila hejtmanka.

